أغنية مايكل جاكسون الناجحة التي ادعى كوينسي جونز أنها سُرقت

في مقابلة مع Vulture تحدث فيها كوينسي جونز عن سرقة مايكل جاكسون المزعومة لأغنية “State of Independence” للمغنية دونا سمر، ووصف ملك البوب ​​بأنه “جشع”. إلى جانب تأكيده على أن جاكسون سرق خط الجهير لأغنية “Billie Jean”، قال إن المغني رفض منح الفضل في الأغنية لكاتب في أغنية “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” لعام 1979 من “Off the Wall”. هذه الحكاية التي لا أساس لها من الصحة – والتي تم شرحها بالكامل على راديو Smooth – تأتي من الشخص الذي يدعي أن جاكسون سرقه: الموسيقي جريج فيلينجانيس. يقول إن جاكسون أحضر له مقطعًا مبكرًا من الأغنية، واقترح أنها بحاجة إلى قسم آخر تطور إلى جسر الأغنية. كما تقول القصة، اتفق الثنائي على أن يحصل فيلينجانيس على نسبة 10% من الأغنية، لكنه لم ير المال أبدًا.

إعلان

إلى جانب هذه الحالات، تحدث بعض محبي جاكسون عما إذا كان قد أخذ عينات من أغاني الآخرين بشكل قانوني أم لا. يحدث أخذ العينات طوال الوقت، خاصة بين موسيقى الراب والهيب هوب والبوب، وعادةً ما يكون قانونيًا تمامًا بإذن من مالك الأغنية والتسجيل (في بعض الحالات، هذا ليس مطلوبًا حتى). تقول أحاديث المنتدى على مجتمع MJJ أن جاكسون أخذ عينات من أغنية أسطورة الراب بيجي سمولز لعام 1994 “Unknownable” لأغنيته الترويجية المنفردة لعام 2001 “Unbreakable”. تقول مواقع مثل Who Sampled نفس الشيء وتحتوي على مقاطع جنبًا إلى جنب من العينة المفترضة المعنية – على الرغم من أنه إذا كان هذا صحيحًا، فمن المؤكد أن الجزء قد تم تغيير درجة صوته. إلى جانب هذه الأمثلة، أخذ جاكسون عينة من المقطوعة الكورالية “Pie Jesu” لعام 1995 في “Little Susie” و”Symphony No. 9″ لودفيغ فان بيتهوفن في عام 1991 في “Will You Be There”.

إعلان