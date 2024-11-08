أغنية مايكل جاكسون الناجحة التي ادعى كوينسي جونز أنها سُرقت

يعد مايكل جاكسون بلا شك أحد أكبر نجوم البوب ​​​​العالميين – إن لم يكن الأكبر – في التاريخ. ويقدر البعض أنه باع إجمالي مليار تسجيل، على الرغم من أن مجلة نيويوركر تقول إن التقييم الأكثر واقعية يضع مبيعاته عند حوالي 400 مليون في وقت وفاته في عام 2009. ونظرًا للتحول إلى التنزيلات والبث وما إلى ذلك، فإن هذا الرقم بأمان ارتفع إلى 550 مليونًا حتى عام 2013. ومن بين كل أغانيه الناجحة – “Smooth Crimen”، و”Bad”، و”Beat It”، و”Thriller”، وما إلى ذلك – فإن أغنية “Billie Jean” هي التي حصلت على أكبر عدد من الاستماعات على Spotify على وقت كتابة هذا التقرير، يحوم حول 1.9 مليار.

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كان “Billie Jean” جزءًا كبيرًا من نجاح “Thriller” عام 1982، وهو ألبوم يقع بين “Off the Wall” عام 1979 و”Bad” عام 1987. لا يزال هذا السجل هو الأكثر مبيعًا على الإطلاق، وجاءت أغنية “Billie Jean” مجهزة بفيديو لا يُنسى ورقصة وبالطبع واحدة من أكثر خطوط الجهير تواضعًا والتي يمكن التعرف عليها على الفور على الإطلاق.

تم إنتاج كل من “Off the Wall” و”Bad” و”Thriller” بواسطة الأسطوري الراحل كوينسي جونز، وهو المسؤول عن الكثير من جودة هذه الألبومات وصوتها واتجاهها. ولكن على الرغم من أن جونز وصف جاكسون بأنه “أحد أكثر الأطفال موهبة في تاريخ الأعمال الاستعراضية” في مقابلة عام 2012 مع صحيفة نيويورك تايمز، إلا أنه وصف جاكسون أيضًا بأنه “ميكافيلي كما يأتون” في مقابلة عام 2018 مع نسر. قال إن جاكسون قام بتمزيق خط الجهير في “بيلي جين”. اعتذر جونز لاحقًا عن هذا التصريح على قناة X في ذلك العام، لكن طعنته جعلت الكثير من الناس يتساءلون: هل كان يقول الحقيقة؟

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