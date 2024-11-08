أغنية مايكل جاكسون الناجحة التي ادعى كوينسي جونز أنها سُرقت

يعد مايكل جاكسون بلا شك أحد أكبر نجوم البوب العالميين – إن لم يكن الأكبر – في التاريخ. ويقدر البعض أنه باع إجمالي مليار تسجيل، على الرغم من أن مجلة نيويوركر تقول إن التقييم الأكثر واقعية يضع مبيعاته عند حوالي 400 مليون في وقت وفاته في عام 2009. ونظرًا للتحول إلى التنزيلات والبث وما إلى ذلك، فإن هذا الرقم بأمان ارتفع إلى 550 مليونًا حتى عام 2013. ومن بين كل أغانيه الناجحة – “Smooth Crimen”، و”Bad”، و”Beat It”، و”Thriller”، وما إلى ذلك – فإن أغنية “Billie Jean” هي التي حصلت على أكبر عدد من الاستماعات على Spotify على وقت كتابة هذا التقرير، يحوم حول 1.9 مليار.
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كان “Billie Jean” جزءًا كبيرًا من نجاح “Thriller” عام 1982، وهو ألبوم يقع بين “Off the Wall” عام 1979 و”Bad” عام 1987. لا يزال هذا السجل هو الأكثر مبيعًا على الإطلاق، وجاءت أغنية “Billie Jean” مجهزة بفيديو لا يُنسى ورقصة وبالطبع واحدة من أكثر خطوط الجهير تواضعًا والتي يمكن التعرف عليها على الفور على الإطلاق.
تم إنتاج كل من “Off the Wall” و”Bad” و”Thriller” بواسطة الأسطوري الراحل كوينسي جونز، وهو المسؤول عن الكثير من جودة هذه الألبومات وصوتها واتجاهها. ولكن على الرغم من أن جونز وصف جاكسون بأنه “أحد أكثر الأطفال موهبة في تاريخ الأعمال الاستعراضية” في مقابلة عام 2012 مع صحيفة نيويورك تايمز، إلا أنه وصف جاكسون أيضًا بأنه “ميكافيلي كما يأتون” في مقابلة عام 2018 مع نسر. قال إن جاكسون قام بتمزيق خط الجهير في “بيلي جين”. اعتذر جونز لاحقًا عن هذا التصريح على قناة X في ذلك العام، لكن طعنته جعلت الكثير من الناس يتساءلون: هل كان يقول الحقيقة؟
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اتهامات بسرقة دونا سمر من أجل بيلي جين
هناك مقطع من الفيلم الوثائقي “العيش مع مايكل جاكسون” لعام 2003 والذي يظهر المحاور مارتن بشير وهو يستجوب ملك البوب حول عملية تأليف الأغاني – وحول كيفية كتابته “بيلي جين” على وجه الخصوص. اقترح جاكسون أن إلهامه الإبداعي جاء من الثروة بدلاً من الصنعة الدقيقة. وقال: “إذا جلست هنا وعزفت بعض الأوتار – أيًا كانت – وقلت سأكتب أفضل أغنية كتبت على الإطلاق، فلن يحدث شيء”. قال المغني إن الموسيقى تخطر بباله فقط بعد إشارة من “شيء ما في السماء” وذكر كيف ابتكر أغنية “بيلي جين” بينما كان يتجول بصوت جهير غير تقليدي أثناء قيادته لسيارته ذات يوم. أي موسيقي أو مبدع يقرأ هذا سوف يهز كتفيه في هذه المرحلة ويقول: “حسنًا، نعم، بالتأكيد.”
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ومع ذلك، في مقابلة Vulture المذكورة أعلاه، قال كوينسي جونز إن جاكسون “سرق” عمدًا خط الجهير لأغنية “Billie Jean” من أسطورة الديسكو دونا سمر. قال جونز إن الأغنية عبارة عن نسخة ولصق لأغنية Summer “State of Independence” التي صدرت في عام 1982، وهو نفس العام الذي أصدر فيه جاكسون أغنية “Thriller”. قال جونز: “الملاحظات لا تكذب يا رجل”.
هذا صحيح، كما يمكننا أن نرى من النوتة الموسيقية الفعلية لكلتا الأغنيتين. “حالة الاستقلال” في درجة B-flat الكبرى، بينما “Billie Jean” في درجة F-sharp طفيفة. بصرف النظر عن أن المفاتيح الرئيسية والثانوية تبدو مختلفة جذريًا وتنقل مشاعر مختلفة تمامًا، فإن نغمات الأغاني لا تكذب: إنها مختلفة تمامًا. كما أن الوتيرة مختلفة. تبدو أغنية “حالة الاستقلال” “أسرع” – كما قد يقول البعض – لأن نغماتها هي النغمات السادسة عشرة وليست النغمات الثامنة (ضعف طولها) كما في “بيلي جين”.
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حالات أخرى من السرقة الأدبية المزعومة
في مقابلة مع Vulture تحدث فيها كوينسي جونز عن سرقة مايكل جاكسون المزعومة لأغنية “State of Independence” للمغنية دونا سمر، ووصف ملك البوب بأنه “جشع”. إلى جانب تأكيده على أن جاكسون سرق خط الجهير لأغنية “Billie Jean”، قال إن المغني رفض منح الفضل في الأغنية لكاتب في أغنية “Don’t Stop ‘Til You Get Enough” لعام 1979 من “Off the Wall”. هذه الحكاية التي لا أساس لها من الصحة – والتي تم شرحها بالكامل على راديو Smooth – تأتي من الشخص الذي يدعي أن جاكسون سرقه: الموسيقي جريج فيلينجانيس. يقول إن جاكسون أحضر له مقطعًا مبكرًا من الأغنية، واقترح أنها بحاجة إلى قسم آخر تطور إلى جسر الأغنية. كما تقول القصة، اتفق الثنائي على أن يحصل فيلينجانيس على نسبة 10% من الأغنية، لكنه لم ير المال أبدًا.
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إلى جانب هذه الحالات، تحدث بعض محبي جاكسون عما إذا كان قد أخذ عينات من أغاني الآخرين بشكل قانوني أم لا. يحدث أخذ العينات طوال الوقت، خاصة بين موسيقى الراب والهيب هوب والبوب، وعادةً ما يكون قانونيًا تمامًا بإذن من مالك الأغنية والتسجيل (في بعض الحالات، هذا ليس مطلوبًا حتى). تقول أحاديث المنتدى على مجتمع MJJ أن جاكسون أخذ عينات من أغنية أسطورة الراب بيجي سمولز لعام 1994 “Unknownable” لأغنيته الترويجية المنفردة لعام 2001 “Unbreakable”. تقول مواقع مثل Who Sampled نفس الشيء وتحتوي على مقاطع جنبًا إلى جنب من العينة المفترضة المعنية – على الرغم من أنه إذا كان هذا صحيحًا، فمن المؤكد أن الجزء قد تم تغيير درجة صوته. إلى جانب هذه الأمثلة، أخذ جاكسون عينة من المقطوعة الكورالية “Pie Jesu” لعام 1995 في “Little Susie” و”Symphony No. 9″ لودفيغ فان بيتهوفن في عام 1991 في “Will You Be There”.
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ادعاءات بأن “بيلي جين” تقوم بتمزيق المزيد من الأغاني
في حين ادعى كوينسي جونز أن “بيلي جين” سرق “حالة الاستقلال” لدونا سمر، ادعى البعض أنه سرق أعمالا أخرى. هناك تقريبًا صناعة منزلية من المقالات ومقاطع الفيديو والتفاصيل حول هذا الموضوع. في عام 2018، على سبيل المثال، عرضت الصفحة السادسة قصة حول كيفية اقتباس “بيلي جين” من أغنية أسطورة الفانك ريك جيمس عام 1981 “Ghetto Life”. تصلنا هذه المعلومات عبر خطيب لا تويا جاكسون السابق جيفري فيليبس، أيًا كان. وإذا استمعت فقط إلى جزء الطبلة الافتتاحي لأغنية “Ghetto Life”، فسوف يُغفر لك موافقتك. لكن الموسيقى؟ لا شيء يتطابق. بالإضافة إلى ذلك، فإن طبلة “Ghetto Life” الموجودة على الرقمين 1 و3، بالإضافة إلى الفخ الموجود على الرقمين 2 و4، عامة بما يكفي لتكون غير قابلة لحقوق الطبع والنشر.
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على واجهة الفيديو، تشير التحليلات مثل تلك الموجودة في Digging the Greats إلى هذا الارتباط الواضح بين جاكسون وجيمس وتطرح أيضًا مقارنة أخرى، هذه المرة مع أغنية Hall & Oates لعام 1981 “I Can’t Go For That (No Can Do).” ” يشير هذا الفيديو إلى مقابلة أجريت عام 2015 مع HuffPost Live حيث قال داريل هول إن جاكسون أخبره ذات مرة أنه استخدم عبارة “لا أستطيع فعل ذلك (لا أستطيع فعل ذلك)” لكتابة “Billie Jean”، فأجاب هول: “لا” “لا يبدو الأمر مثل “لا يمكن القيام به” بالنسبة لي!” يخلص التحليل بشكل صحيح إلى أن عددًا لا يحصى من الأغاني يستخدم نفس النغمات بأنماط مماثلة، خاصة كنتيجة لاتفاقيات النوع، وكتالوجنا الموسيقي الجماعي، وحتى قيود البنية الموسيقية الغربية.
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فاز جاكسون بدعوى حقوق النشر في عام 1994
هناك الكثير والكثير من الأمثلة على الأشخاص الذين يتهمون مايكل جاكسون بالسرقة الأدبية. ولأنه كان نجمًا عالميًا، فقد حدثت بعض هذه الأحداث عبر الحدود في دول مثل إيطاليا وبلجيكا. ولكن هذا هو بيت القصيد: من المنطقي أن الكثير من الناس يلاحقون مايكل جاكسون بتهمة السرقة الأدبية لأن موسيقاه غزيرة الإنتاج ومعروفة. لقد سمع الجميع أغنية “Billie Jean” مرات عديدة، على سبيل المثال، لدرجة أن أي موسيقى تحتوي على خصائص متشابهة ولو إلى حد ما لا بد أن تكون مرتبطة بأغنية “Billie Jean”، أليس كذلك؟ خطأ.
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وعلى هذا المنوال، قضت هيئة محلفين فيدرالية في عام 1994 بأن جاكسون لم يسرق ثلاث أغنيات أخرى: “Thriller”، و”The Girl Is Mine”، و”We Are the World”. وكما أوضحت صحيفة لوس أنجلوس تايمز في ذلك الوقت، فقد رفعت الدعوى القضائية من أصدقاء طفولة عائلة جاكسون، رينو جونز وروبرت سميث، الذين زعموا أن أغانيه مأخوذة من الأغاني التي سجلوها في عام 1977. وأدلى جاكسون بشهادته عبر الفيديو وأظهر أسلوبه في كتابة الأغاني، و وحكمت المحكمة لصالحه.
تراجع كوينسي جونز، أقوى شخص يتهم جاكسون بسرقة الموسيقى، عن أقواله بعد حوالي أسبوعين من نشر مقابلته الأولية مع Vulture في 7 فبراير 2018. في 22 فبراير، توجه جونز إلى X ليقول إن بناته الست قاموا بتهذيبه له تعليقات. وكتب “أنا إنسان غير كامل ولا أخشى أن أقول ذلك”. “وأنا آسف ولا أخشى أن أقول ذلك.” كما شكر أصدقاءه وعائلته على “نعمتهم”.
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