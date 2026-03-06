أغنية Queen’s We Will Rock You كانت النشيد المثالي حتى أفسدته الرياضة

إذًا، هل تعلم كيف عندما تفعل شيئًا كثيرًا، يمكن أن يفقد قيمته وتأثيره؟ (قد تكون قادرًا على رؤية إلى أين نتجه بهذا.) ربما تحب البيتزا، ولكن بحلول خامس عشاق اللحوم في خمسة أيام، أنت على استعداد لأقسمها (وتتفتت النقانق) إلى الأبد. ربما تحب السفر، ولكن بعد 21 ساعة على الطريق، تحتاج إلى إجازة من إجازتك. وهذا هو الحال مع الموسيقى، مثل أغاني الثمانينات التي تم المبالغة في تشغيلها والتي تجعلك ترغب في نتف شعرك بالإضافة إلى مثبتات الشعر اللزجة التي كانت موجودة في العقد. أدخل في ضجيج: نشيد النصر المثير للحشود، أغنية الملكة “We Will Rock You”، التي فقدت بريقها وقوتها منذ فترة طويلة لأنها تُعزف في كل مكان، طوال الوقت، في كل حدث رياضي، على الإطلاق.

من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، ولكن في عام 2023، ذكرت شركة Broadcast Music, Inc. (BMI) أن أغنية “We Will Rock You” كانت الأغنية الأكثر تشغيلًا عبر NFL وMLB وNHL (عبر Billboard). في عام 2020، في حفل توزيع جوائز BMI London، فازت الأغنية بجائزة Million-Air مقابل 7 ملايين عرض منذ إصدارها في “News of the World” عام 1977. هذا يعني 40 عامًا من البث المستمر، من حيث عدد دقائق اللعب. يوزاس. لذا، نعم، دعنا نتعامل مع الأمر ونقول إن عبارة “We Will Rock You” مبالغ فيها بعض الشيء.

تظهر أغنية “We Will Rock You” في الأحداث الرياضية طوال الوقت، إلى جانب أغاني مثل “Eye of the Tiger” و”Seven Nation Army”، وهي تستجدي الناس للقيام بأشياء مثل التصفيق والتصفيق والدوس. ولكن بما أن الناس سمعوها كثيرًا، فهل لديها المزيد من الجاذبية وراءها؟ ليس كصرخة حاشدة، لا. وهذا ما نسميه “الكثير من الأشياء الجيدة”، حتى عندما يتعلق الأمر بالملكة.