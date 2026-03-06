أغنية Queen’s We Will Rock You كانت النشيد المثالي حتى أفسدته الرياضة

إذًا، هل تعلم كيف عندما تفعل شيئًا كثيرًا، يمكن أن يفقد قيمته وتأثيره؟ (قد تكون قادرًا على رؤية إلى أين نتجه بهذا.) ربما تحب البيتزا، ولكن بحلول خامس عشاق اللحوم في خمسة أيام، أنت على استعداد لأقسمها (وتتفتت النقانق) إلى الأبد. ربما تحب السفر، ولكن بعد 21 ساعة على الطريق، تحتاج إلى إجازة من إجازتك. وهذا هو الحال مع الموسيقى، مثل أغاني الثمانينات التي تم المبالغة في تشغيلها والتي تجعلك ترغب في نتف شعرك بالإضافة إلى مثبتات الشعر اللزجة التي كانت موجودة في العقد. أدخل في ضجيج: نشيد النصر المثير للحشود، أغنية الملكة “We Will Rock You”، التي فقدت بريقها وقوتها منذ فترة طويلة لأنها تُعزف في كل مكان، طوال الوقت، في كل حدث رياضي، على الإطلاق.
من الصعب الحصول على أرقام دقيقة، ولكن في عام 2023، ذكرت شركة Broadcast Music, Inc. (BMI) أن أغنية “We Will Rock You” كانت الأغنية الأكثر تشغيلًا عبر NFL وMLB وNHL (عبر Billboard). في عام 2020، في حفل توزيع جوائز BMI London، فازت الأغنية بجائزة Million-Air مقابل 7 ملايين عرض منذ إصدارها في “News of the World” عام 1977. هذا يعني 40 عامًا من البث المستمر، من حيث عدد دقائق اللعب. يوزاس. لذا، نعم، دعنا نتعامل مع الأمر ونقول إن عبارة “We Will Rock You” مبالغ فيها بعض الشيء.
تظهر أغنية “We Will Rock You” في الأحداث الرياضية طوال الوقت، إلى جانب أغاني مثل “Eye of the Tiger” و”Seven Nation Army”، وهي تستجدي الناس للقيام بأشياء مثل التصفيق والتصفيق والدوس. ولكن بما أن الناس سمعوها كثيرًا، فهل لديها المزيد من الجاذبية وراءها؟ ليس كصرخة حاشدة، لا. وهذا ما نسميه “الكثير من الأشياء الجيدة”، حتى عندما يتعلق الأمر بالملكة.
صنع النشيد (أو 2)
من أعلى إلى أسفل، يبدو أن أغنية “We Will Rock You” مصممة خصيصًا للأحداث الرياضية. سطور شعرية مثل “لقد لطخت وجهك بالطين، عار كبير / من الأفضل أن يعيدك شخص ما إلى مكانك” تعلن القصاص للهزات المغرورة، مثل سطر الكورس “سنفعل، سنهزك” الذي يصف الانتصار على المعارضين. إنها أغنية قابلة للغناء بشكل بارز وتدعو المستمعين للمشاركة، خاصة في ضوء صرخة المعركة “Sing it” لفريدي ميركوري. ولن تعرف؟ كتبت الملكة الأغنية لهذا الغرض بالضبط.
يروي موضع أغنية “We Will Rock You” على “News of the World” قصة الأغنية، حيث تأتي في الجزء العلوي من الألبوم مباشرة قبل “We Are the Champions” مثل زوج مثالي من الأغاني. كان هذا مقصودًا تمامًا. حصلت كوين على الفكرة بعد عرضين في ستافورد، إنجلترا، عندما بدأ المشجعون في غناء نشيد كرة القدم، “لن تمشي وحدك أبدًا”، في نهاية مجموعة الفرقة. كما قال عازف الجيتار بريان ماي لراديو 1 (لكل راديو X)، “لقد شعرنا بالهزيمة التامة والذهول – لقد كانت تجربة عاطفية حقًا، وأعتقد أن هذه الترانيم مرتبطة بطريقة ما بذلك.”
“الترنيمة” هي بالضبط ما تعنيه أغنية “We Will Rock You”: ترنيمة تحت ستار أغنية بوب روك مدتها دقيقتين والتي تكون نصفها تقريبًا منفردة (أغنية منفردة مريضة، في ذلك الوقت). لذلك ، كتب كل من ميركوري وماي نسختهما الخاصة من الترنيمة بناءً على تجربتهما في ستافورد ، حيث كتب ميركوري “نحن الأبطال” وماي كتب “سنهزمك”. لكنهم لم يعرفوا مدى اهتزازهم – لدرجة أن الإفراط في الاستخدام في الأحداث الرياضية جعلهم أقل اهتزازًا بكثير.
من الراديو الناجح إلى النشيد الرياضي الذي تقوده شركة ديزني
يستحق فيلم “We Will Rock You” كل الأوسمة التي حصل عليها، لكن من المؤسف أنه فقد قدرته على جعل المعارضين يرتجفون. إذا كانوا يرتجفون يومًا ما، فهذا ليس مجرد تصفيق أو تصفيق أو دوس على الأقدام أيضًا. حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ البداية، وتم إصدارها كأغنية فردية مزدوجة جنبًا إلى جنب مع أغنية “We Are the Champions” ووصلت إلى المركز الرابع على قائمة Billboard Hot 100. ومن هناك، كانت مسألة وقت فقط حتى تم لعبها حتى الموت في الألعاب.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى الإفراط في الاستخدام ليس واضحًا تمامًا. نحن نعلم أن ديزني لعبت دورًا لائقًا في الأمور، حيث اشترت الشركة كتالوج كوينز في عام 1990 واستفادت من وزن ميكي ماوس العظيم لتشغيل أغنية “We Will Rock You” قدر الإمكان. وهذا يعني محطات الراديو، ومكبرات الصوت في الملاعب، والبكرات المميزة، ومقاطع الفيديو الحماسية، والأفلام، سمها ما شئت. كان الأساس المنطقي بسيطًا: الأغنية نجحت للتو. كما نقلت Billboard عن نائب رئيس الترخيص في مجموعة Disney Music Group، دومينيك جريفين، فإن كل من “We Will Rock You” و”We Are the Champions” “ضع علامة في كل المربعات لأن الكلمات الغنائية رائعة للأحداث الرياضية وهي مجرد أناشيد طبيعية.” بالإضافة إلى ذلك، أشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص من جميع الأعمار تفاعلوا بشكل جيد مع كلتا الأغنيتين.
ولكن على الرغم من أن الإفراط في الاستخدام ربما أفسد تأثير أغنية “We Will Rock You” لإلهام الفرق الرياضية، إلا أنه لن يفسد متعة الأغنية أبدًا – ليس حقًا. على الأقل، ستستمر الأغنية في تذكير الناس بعدم وجود فرقة أخرى مثل Queen.