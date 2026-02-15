أغنية “The Stranglers” الشهيرة “Golden Brown” تزدهر على Instagram – ولكن في عام 1982، تجاهلتها المخططات الأمريكية

ظاهرة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وقد استغرق الأمر أكثر من أربعة عقود حتى أحدث “البني الذهبي” السحري والأثيري من فرقة Stranglers انطباعًا كبيرًا في الولايات المتحدة. كانت فرقة Stranglers قوية ويصعب تصنيفها، وكانت لا تزال مرتبطة بموسيقى البانك روك عندما تم اختراعها في المملكة المتحدة في السبعينيات، وتطور صوت فرقة Stranglers إلى شيء أكثر تقدمًا وتجريبًا بحلول أواخر عام 1981 لألبومها “La Folie”. تم إصدارها في العام التالي كأغنية منفردة، ويرى الكثير من الناس أن أغنية “Golden Brown”، وهي أغنية روك من عام 1982، تبدو أكثر روعة اليوم.

عادت أغنية “Golden Brown” إلى الظهور مرة أخرى لاهتمام معتدل في عام 2000، عندما ظهرت في الفيلم الدولي الناجح “Snatch”، وحققت نجاحًا كبيرًا في عام 2025 على Instagram، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها الأغنية نجاحًا حقيقيًا في الولايات المتحدة. إليكم كيف حقق فيلم “Golden Brown” نجاحًا كبيرًا على موقع Instagram ومع الأمريكيين بعد مرور أكثر من 40 عامًا على إصداره.