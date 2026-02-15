أغنية “The Stranglers” الشهيرة “Golden Brown” تزدهر على Instagram – ولكن في عام 1982، تجاهلتها المخططات الأمريكية

ظاهرة منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وقد استغرق الأمر أكثر من أربعة عقود حتى أحدث “البني الذهبي” السحري والأثيري من فرقة Stranglers انطباعًا كبيرًا في الولايات المتحدة. كانت فرقة Stranglers قوية ويصعب تصنيفها، وكانت لا تزال مرتبطة بموسيقى البانك روك عندما تم اختراعها في المملكة المتحدة في السبعينيات، وتطور صوت فرقة Stranglers إلى شيء أكثر تقدمًا وتجريبًا بحلول أواخر عام 1981 لألبومها “La Folie”. تم إصدارها في العام التالي كأغنية منفردة، ويرى الكثير من الناس أن أغنية “Golden Brown”، وهي أغنية روك من عام 1982، تبدو أكثر روعة اليوم.
عادت أغنية “Golden Brown” إلى الظهور مرة أخرى لاهتمام معتدل في عام 2000، عندما ظهرت في الفيلم الدولي الناجح “Snatch”، وحققت نجاحًا كبيرًا في عام 2025 على Instagram، وهي المرة الأولى التي تحقق فيها الأغنية نجاحًا حقيقيًا في الولايات المتحدة. إليكم كيف حقق فيلم “Golden Brown” نجاحًا كبيرًا على موقع Instagram ومع الأمريكيين بعد مرور أكثر من 40 عامًا على إصداره.
لم يكن الأمريكيون دافئين تجاه اللون البني الذهبي (في البداية)
تهيمن على أغنية “Golden Brown” نغمة قيثارية دوامية ومتكررة – وهي ليست آلة روك مستخدمة بشكل متكرر – يتم عزفها في توقيع زمني متغير باستمرار. كتب قائد الفرقة هيو كورنويل في كتابه The Stranglers: Song by Song: “الأمر يتعلق بالهيروين وأيضًا بفتاة”. إنه بالتأكيد مختلف عما فعله الغرباء سابقًا، وأي شيء آخر على الراديو في أوائل الثمانينيات.
الفرقة، التي أُجبرت مؤخرًا على إنشاء علامة تسجيل جديدة، كادت أن تدفن “Golden Brown”. “قالوا إن موسيقى البانك انتهت وانتهينا، ثم أجبرناهم على إصدار هذا السجل،” قال عازف الجيتار سترانجلر جان جاك بيرنيل لـ Reminiscin. “لقد أطلقوه قبل عيد الميلاد معتقدين أنه سيموت موتًا، لكنه طور ساقيه.” في الواقع، لقد فعلت ذلك. من بين أفضل 40 أغنية لفرقة Stranglers في المملكة المتحدة، كانت الأغنية الأكبر هي أغنية “Golden Brown”، التي حققت المركز الثاني. في الولايات المتحدة، لم تكن فرقة Stranglers أبدًا فرقة ذات شعبية خاصة؛ لم يصنع “Golden Brown” أي مخططات أمريكية على الإطلاق في ذلك الوقت.
استغرق الاقلاع وقتا. بفضل الصوت الباروكي الذي يوفر إحساسًا حالمًا ومخيفًا من القرون الوسطى، اعتمد مستخدمو Instagram أغنية “Golden Brown” كأغنية مفضلة لمقاطع الفيديو ومجموعات الفن الخيالي والمواد المتعلقة بالقلاع والملوك والفرسان. منذ عام 2025، أصبحت أغنية “البني الذهبي” من بين الأغاني الأكثر شعبية على إنستغرام، حيث وظفت في المئات إن لم يكن الآلاف من مثل هذه المنشورات التي تحلم بعصر الفروسية.