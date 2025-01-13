أفضل أجهزة تنقية الهواء لدخان حرائق الغابات للمساعدة في حماية رئتيك

هل يبدو أنك تسمع عن تفشي حرائق الغابات المدمرة في كثير من الأحيان؟ هناك سبب: تتزايد حرائق الغابات بشكل متكرر، مثل تلك التي اندلعت في يناير 2025 في كاليفورنيا والتي تسببت في وفيات وأضرار. (تم تمرير ما لا يقل عن 20 مليار دولار إلى شركات التأمين، كما ذكرت رويترز). في الواقع، وفقا لدراسة أجريت عام 2022 في مجلة Frontiers in Remote Sensing، فإن حوادث حرائق الغابات في ارتفاع مستمر على مستوى العالم، استنادا إلى ما يقرب من 20 عاما من سجلات فقدان الغابات.

وبالإضافة إلى الدمار الفوري الذي تسببه حرائق الغابات، فإنها تنتج كميات وفيرة من الدخان أيضًا. حتى لو كنت تعيش على بعد مئات الأميال من حريق هائل، فقد يتسلل الدخان إلى مجتمعك ويلوث الهواء في منزلك. هذه أخبار سيئة لرئتيك، لأن دخان حرائق الغابات يحتوي على العديد من الملوثات التي لا تريدها في جسمك.

يمكن أن يطفو في دخان حرائق الغابات أي شيء بدءًا من الأحماض والمواد الكيميائية الضارة وحتى أول أكسيد الكربون القاتل وجزيئات النفايات البيولوجية، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). عندما تدخل الجسيمات إلى أنفك وفمك، يمكنها الوصول إلى رئتيك وتستقر هناك. عندما يحدث ذلك، قد تكون معرضًا لخطر الاستجابات التنفسية أو الجهازية التي تهدد الحياة مثل نوبات الربو أو النوبات القلبية أو التسمم بأول أكسيد الكربون (وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية).

لسوء الحظ، لا يمكنك إيقاف دخان حرائق الغابات من الانطلاق إلى مدينتك. ومع ذلك، يمكنك الحفاظ على الهواء نقيًا في منزلك من خلال الاستثمار في أفضل جهاز لتنقية الهواء لتقليل الروائح والجسيمات الناتجة عن الدخان.