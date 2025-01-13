أفضل أجهزة تنقية الهواء لدخان حرائق الغابات للمساعدة في حماية رئتيك

هل يبدو أنك تسمع عن تفشي حرائق الغابات المدمرة في كثير من الأحيان؟ هناك سبب: تتزايد حرائق الغابات بشكل متكرر، مثل تلك التي اندلعت في يناير 2025 في كاليفورنيا والتي تسببت في وفيات وأضرار. (تم تمرير ما لا يقل عن 20 مليار دولار إلى شركات التأمين، كما ذكرت رويترز). في الواقع، وفقا لدراسة أجريت عام 2022 في مجلة Frontiers in Remote Sensing، فإن حوادث حرائق الغابات في ارتفاع مستمر على مستوى العالم، استنادا إلى ما يقرب من 20 عاما من سجلات فقدان الغابات.
وبالإضافة إلى الدمار الفوري الذي تسببه حرائق الغابات، فإنها تنتج كميات وفيرة من الدخان أيضًا. حتى لو كنت تعيش على بعد مئات الأميال من حريق هائل، فقد يتسلل الدخان إلى مجتمعك ويلوث الهواء في منزلك. هذه أخبار سيئة لرئتيك، لأن دخان حرائق الغابات يحتوي على العديد من الملوثات التي لا تريدها في جسمك.
يمكن أن يطفو في دخان حرائق الغابات أي شيء بدءًا من الأحماض والمواد الكيميائية الضارة وحتى أول أكسيد الكربون القاتل وجزيئات النفايات البيولوجية، وفقًا لوكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA). عندما تدخل الجسيمات إلى أنفك وفمك، يمكنها الوصول إلى رئتيك وتستقر هناك. عندما يحدث ذلك، قد تكون معرضًا لخطر الاستجابات التنفسية أو الجهازية التي تهدد الحياة مثل نوبات الربو أو النوبات القلبية أو التسمم بأول أكسيد الكربون (وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية).
لسوء الحظ، لا يمكنك إيقاف دخان حرائق الغابات من الانطلاق إلى مدينتك. ومع ذلك، يمكنك الحفاظ على الهواء نقيًا في منزلك من خلال الاستثمار في أفضل جهاز لتنقية الهواء لتقليل الروائح والجسيمات الناتجة عن الدخان.
معايير HEPA وMERV لأجهزة تنقية الهواء من دخان حرائق الغابات
هناك بعض الاعتبارات عند تحديد جهاز تنقية الهواء الذي يجب شراؤه للحفاظ على منزلك خاليًا من سموم وروائح دخان حرائق الغابات. أول هذه الاعتبارات هو قدرة التصفية لجهاز التنقية. بعد كل شيء، الفلتر هو خط دفاعك الرئيسي ضد كل تلك الملوثات المحمولة جواً. يمكن أن تختلف ملوثات وجسيمات دخان حرائق الغابات من كبيرة نسبيًا إلى مجهرية.
تحذر وكالة حماية البيئة من أن حوالي 90% من تلك الجسيمات أقل من 2.5 ميكرون، مما يجعلها صغيرة جدًا بحيث لا يمكن للعديد من أنواع أجهزة تنقية الهواء التقاطها. ونتيجة لذلك، يمكن لهذه الجسيمات أن تنزلق مرة أخرى إلى الهواء وتتسبب في مشاكل صحية محتملة لك ولأفراد أسرتك الآخرين. ولهذا السبب من الضروري بالنسبة لك معرفة ما إذا كان جهاز تنقية الهواء يمكنه التعامل مع الجسيمات الدقيقة جدًا أم لا. أحد أنواع مرشحات تنقية الهواء التي يجب البحث عنها هو مرشح هواء الجسيمات عالي الكفاءة (HEPA). كما لاحظت وكالة حماية البيئة، يمكن لبعض مرشحات HEPA عالية الجودة تنظيف الهواء من الجسيمات الصغيرة التي يصل حجمها إلى 0.3 ميكرون.
أسرع طريقة لمعرفة مدى “انخفاض” جهاز تنقية الهواء هو التحقق من تصنيف الحد الأدنى لقيمة تقارير الكفاءة (MERV). أعلى تصنيف MERV هو 16، مما يعني أنه إذا كان جهاز تنقية الهواء يعمل بمستويات مثالية للحفاظ على نظافة الهواء الداخلي، فيمكنه تصفية 95% حتى من أصغر الملوثات المحمولة جواً.
اعتبارات أخرى لتحديد جهاز تنقية الهواء المناسب
حتى إذا قمت بشراء جهاز تنقية الهواء بتصنيف MERV مرتفع، فلن تحصل على الفوائد الكاملة إذا لم يتمكن من تنقية الهواء في مساحتك الخاصة. وفقًا لذلك، ستحتاج إلى أبعاد غرفتك بالقدم المربع لتحدد بثقة جهاز تنقية الهواء الذي يمكنه تنقية الهواء في مناطق المعيشة الخاصة بك. ستستخدم هذه الأبعاد للقياس مقابل معدل توصيل الهواء النظيف (CADR) لكل جهاز تنقية، والذي يوضح مدى سرعة الجهاز في تدوير الهواء. تقترح ENERGY STAR اختيار جهاز لتنقية الهواء بمعدل CADR لا يقل عن ثلثي المساحة بالقدم المربع للغرفة التي سيعمل فيها. على سبيل المثال، سيكون من الممكن استخدام جهاز تنقية الهواء بمعدل CADR يبلغ 200 لغرفة مساحتها 300 قدم مربع.
هناك طريقة أخرى لتحديد جهاز تنقية الهواء الذي يجب اختياره وهي الانتباه إلى سعة تغيرات الهواء الموعودة لكل ساعة (ACH). يوصى باستخدام ACH بقيمة خمسة أو أعلى في أماكن العمل للحفاظ على مستوى صحي لجودة الهواء الداخلي، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC). يعد هذا أكثر صرامة من الحد الأدنى الإرشادي البالغ 0.35 ACH الذي ذكرته وكالة حماية البيئة باعتباره مقبولًا للمساحات السكنية. ومع ذلك، فإنه يمنحك نطاقًا مستهدفًا لـ ACH لتبني عليه قرارك. وأخيرًا، قم بإجراء الصيانة الروتينية لجهاز تنقية الهواء الخاص بك باستمرار للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح في جميع الأوقات.