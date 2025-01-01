أفضل أربع لحظات لرينجرز في عام 2024 وأربعة أسئلة يواجهونها في عام 2025

أفضل أربع لحظات لرينجرز من عام 2024

ثلاثية كريس كريدر في الشوط الثالث لتأمين عرض نهائي المؤتمر الشرقي

كانت متعة مشاهدة اللاعب الأطول بقاءً في فريق رينجرز وهو يؤمن بمفرده مكان فريقه بين الفرق الأربعة الأخيرة التي تتنافس على كأس ستانلي واضحة.

تمامًا كما بدأت السلسلة تتحول لصالح الأعاصير، أغلق كريدر الباب ونقل فريقه إلى الجولة التالية.

عودة سلسلة الاستاد بفوزها على سكان الجزيرة

بعد تأخر رينجرز بنتيجة 4-1 في وقت ما، سجل فريق Blueshirts أهدافًا متتالية 6 مقابل 4 في الدقائق الخمس الأخيرة من التنظيم قبل أن يسجل أرتيمي بانارين هدف الفوز في المباراة بعد 10 ثوانٍ من الوقت الإضافي.

حقيقة أن الأمر قد مضى إلى الأبد منذ أن لعب فريق رينجرز وسكان الجزيرة مع بعضهم البعض آخر مرة جعل هذا الأمر بمثابة نصر مثير للاهتمام.

أصبح جوناثان كويك حارس المرمى الأمريكي المولد الفائز في تاريخ NHL

كانت الطريقة التي احتشد بها رينجرز حول حارس المرمى الاحتياطي البالغ من العمر 38 عامًا في احتضان جماعي بعد أن أصبح أفضل حارس مرمى أمريكي المولد في تاريخ دوري الهوكي الوطني بفوزه 392 في موليت أرينا، بمثابة شهادة على تقارب الفريق. لقد كانت لحظة مهمة استحوذت على الصداقة الحميمة للفريق في ذروتها.

ريمبيميانيا

استحوذ مات ريمبي على دوري الهوكي الوطني في الموسم الماضي، وأصبح من المشجعين المفضلين منذ اللحظة التي أسقط فيها القفازات مع مات مارتن أمام 79690 شخصًا في MetLife.

لا يزال المهاجم الذي يبلغ طوله 6 أقدام و8 بوصات يشق طريقه عبر الدوري – ويقضي حاليًا التعليق الثاني في مسيرته القصيرة في دوري الهوكي الوطني – لكن ريمبي ترك بصمته على ما كان موسمًا هائلاً لرينجرز.

أربعة أسئلة رينجرز لعام 2025

هل يظل كريس كريدر هو اللاعب الأطول بقاءً في رينجرز؟

بعد أن أعلن كريس دروري عن أن كريدر متاح في مذكرة تجارية على مستوى الدوري، فمن الواضح أن رئيس رينجرز ومديره العام منفتحون على الانتقال من اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا. سواء كان ذلك في وقت ما من هذا الموسم أو في غير موسمه، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تستمر فترة ولاية كريدر التي تبلغ 13 عامًا في نيويورك.

هل يحصل المدرب بيتر لافيوليت على موسم ثالث مع الرينجرز؟

لم يكن التدريب أكبر مشكلة يواجهها رينجرز هذا الموسم، ولكن إذا استمر الفريق في مساره الحالي، فسوف تضطر الرؤوس إلى التدحرج.

تأتي نقطة حيث تصبح ديناميكية الفريق غير قابلة للاستمرار لدرجة أن الخيار الوحيد هو البدء من جديد على جبهات متعددة.

إلى أي مدى ستتغير القائمة في الموسم المقبل مع وجود فائض من الوكلاء الأحرار المعلقين؟

يمتلك فريق رينجرز عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين يحتاجون إلى عقود جديدة في الموسم المقبل، بما في ذلك اللاعبين الأساسيين مثل كاندريه ميلر، ورايان ليندغرين، وويل كويل، وآدم إدستروم، وجيمي فيسي.

إنه يفتح فرصة لإجراء تغييرات كبيرة، وبالنظر إلى الطريقة التي ذهب بها هذا الموسم حتى الآن، قد يكون هذا هو ما يجب أن يحدث.

هل يستطيع رينجرز العودة إلى المسار الصحيح أم أن عملية إعادة بناء أخرى تلوح في الأفق؟

يمكن أن يحدث الكثير من الآن وحتى نهاية هذا الموسم، ولكن اعتمادًا على شكل نافذة البطولة في النهاية، سيتعين على رينجرز أن يقرر كيفية المضي قدمًا.

هل يظلون في وضع الفوز الآن ويتصرفون وفقًا لذلك؟ أو النظر في تخزين مسودة الاختيارات وتقييم طرق إعادة تشكيل القائمة؟