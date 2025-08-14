أفضل أرضيات السجاد في الطابق السفلي الخاص بك (والنوع لتجنب)

يتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بتثبيت الأرضيات في الطابق السفلي النظر في عدة عوامل ، مثل الراحة ، وكيفية استخدام المساحة ، والظروف البيئية. إذا كنت قد قررت أن السجادة هي الخيار الأفضل ، فستحتاج إلى اختيار النوع الصحيح من السجاد لتلك المنطقة من منزلك ومعرفة الأنواع التي يجب تجنبها. الطوابق السفلية عرضة للرطوبة والرطوبة ، لذلك يجب أن يكون مستوى الرطوبة أحد الاعتبار الأعلى.
هناك عدة مصادر للرطوبة المحتملة في الطابق السفلي. يمكن أن تتسرب من المياه الجوفية ، خاصة إذا كان منزلك في منطقة منخفضة. تشمل مصادر الرطوبة الأخرى في الطابق السفلي الأجهزة أو الأنابيب المتسربة ، ومستويات الرطوبة المرتفعة ، والطابق السفلي يبلل أثناء الأمطار الغزيرة. تعتبر السجادة الألياف الاصطناعية مقاومة للماء ومقاومة للبقع الخيار الأفضل لسجاد يمكنه تحمل كل من الرطوبة والارتداء العادي ، خاصة إذا كان الطابق السفلي يحصل على الكثير من حركة المرور.
اختيار أفضل سجادة في الطابق السفلي الخاص بك
عند اختيار السجادة في الطابق السفلي الخاص بك ، فكر في أفضل أنواع الألياف وكومة السجاد. السجاد ذو الألياف الاصطناعية هو أفضل قدرة على الوقوف على الرطوبة ويقاوم العفن والعفن أفضل من الألياف الطبيعية. النايلون ، الأوليفين (البولي بروبيلين) ، والبوليستر هي ألياف اصطناعية مقاومة للماء ، مقاومة للعفن والعفن ، ودائم.
تشمل الميزات الأخرى للبحث عنها في السجاد الطابق السفلي ارتفاع الكومة ، والدعم المقاوم للماء ، وحشو السجاد. تعتبر السجادة المنخفضة أو الكومة المقطوعة هي الأفضل في الطوابق السفلية لأن الكومة السفلية تعني أن السجادة سوف تمتص رطوبة أقل وتجف بشكل أسرع ، إذا كانت رطبة. سوف تساعد السجادة ذات الدعم المقاوم للماء في مقاومة الرطوبة. الحشو مهم على أرضيات الطابق السفلي ، حيث عادة ما يتم وضع السجادة على الخرسانة. سوف توفر الحشو الاصطناعي الراحة المطلوبة أثناء مقاومة الرطوبة.
إذا كنت تخطط لتجديد الطابق السفلي DIY وتريد سجادة صديقة للميزانية يسهل تثبيتها ، فقد ترغب في التفكير في بلاط السجاد. تشمل مزايا استخدام بلاط السجاد في الطابق السفلي القدرة على تحمل التكاليف وسهولة التثبيت. بلاط السجاد أقل تكلفة من السجاد التقليدي من الجدار إلى الجدار. بالإضافة إلى ذلك ، تكون البلاط في بعض الأحيان قشرًا وعلمًا وتأتي دائمًا مع دعم متصل ، لذلك فهي سريعة وسهلة التثبيت ، مما يوفر المزيد من المال.
السجاد لتجنب في الطوابق السفلية
على الرغم من أنه من الآمن تثبيت أرضيات السجاد في الطابق السفلي ، من المهم اختيار النوع الصحيح من الأرضيات واتخاذ خطوات لمعالجة مخاوف الرطوبة. قبل تثبيت أي سجادة ، ستحتاج أي تشققات في الأرضية الخرسانية إلى إغلاقها. هذا سيساعد على منع الرطوبة من التسرب من الأرض من خلال الشقوق في الخرسانة.
ولكن هذا لا يعني أنه يجب عليك الذهاب إلى أي سجادة. نوع من السجاد الذي يجب تجنبه في الطابق السفلي هو أي سجادة مصنوعة من الألياف الطبيعية أو العضوية. على الرغم من أن الكثير من الناس يحبون فكرة استخدام المواد الطبيعية في منازلهم ، فإن الطابق السفلي ليس المكان المناسب لهذا النوع من السجاد. الألياف الطبيعية أكثر امتصاصًا ، وهذا ليس رائعًا عندما تشكل الرطوبة مصدر قلق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الألياف الطبيعية أكثر عرضة للنمو العفن والعفن عندما تصبح رطبة.
كما هو الحال مع ألياف السجاد ، ابتعد عن مواد الحشو الطبيعية ، مثل الجوت. من المرجح أن تتدهور هذه المادة في البيئات الرطبة مقارنة بالحشو الاصطناعي. عندما تختار السجاد المقاوم للماء واتخاذ خطوات لتقليل الرطوبة ، على سبيل المثال ، ضمان التهوية الكافية واستخدام مزيل الرطوبة ، ستستمتع بسجادة متينة تدفئ منطقة المعيشة في الطابق السفلي.