أفضل أرضيات السجاد في الطابق السفلي الخاص بك (والنوع لتجنب)

عند اختيار السجادة في الطابق السفلي الخاص بك ، فكر في أفضل أنواع الألياف وكومة السجاد. السجاد ذو الألياف الاصطناعية هو أفضل قدرة على الوقوف على الرطوبة ويقاوم العفن والعفن أفضل من الألياف الطبيعية. النايلون ، الأوليفين (البولي بروبيلين) ، والبوليستر هي ألياف اصطناعية مقاومة للماء ، مقاومة للعفن والعفن ، ودائم.

تشمل الميزات الأخرى للبحث عنها في السجاد الطابق السفلي ارتفاع الكومة ، والدعم المقاوم للماء ، وحشو السجاد. تعتبر السجادة المنخفضة أو الكومة المقطوعة هي الأفضل في الطوابق السفلية لأن الكومة السفلية تعني أن السجادة سوف تمتص رطوبة أقل وتجف بشكل أسرع ، إذا كانت رطبة. سوف تساعد السجادة ذات الدعم المقاوم للماء في مقاومة الرطوبة. الحشو مهم على أرضيات الطابق السفلي ، حيث عادة ما يتم وضع السجادة على الخرسانة. سوف توفر الحشو الاصطناعي الراحة المطلوبة أثناء مقاومة الرطوبة.

إذا كنت تخطط لتجديد الطابق السفلي DIY وتريد سجادة صديقة للميزانية يسهل تثبيتها ، فقد ترغب في التفكير في بلاط السجاد. تشمل مزايا استخدام بلاط السجاد في الطابق السفلي القدرة على تحمل التكاليف وسهولة التثبيت. بلاط السجاد أقل تكلفة من السجاد التقليدي من الجدار إلى الجدار. بالإضافة إلى ذلك ، تكون البلاط في بعض الأحيان قشرًا وعلمًا وتأتي دائمًا مع دعم متصل ، لذلك فهي سريعة وسهلة التثبيت ، مما يوفر المزيد من المال.