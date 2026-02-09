أفضل أعمال المدارس الثانوية في التسعينيات والتي تثبت أن الجيل X هو الأفضل على الإطلاق

تخيل وقتًا كان فيه الناس يفهمون بالفعل أن كلمة “رائع” تعني عدم محاولة أن تكون رائعًا، وعدم استجداء الاهتمام، وعدم التذمر إلى ما لا نهاية بشأن كل شيء عمليًا. “رائع” كان إصبعًا وسطيًا كبيرًا ملفوفًا بالفانيلا يسخر في وجه الحمقى المؤسسيين المملين، والأقران الذين يصدرون الأحكام، والقوى التافهة. هذا، بالإضافة إلى المزيد، كانت المدرسة الثانوية في التسعينيات في أفضل حالاتها، والجيل X في أفضل حالاته، والموسيقى التكوينية للجيل X في أفضل حالاتها. وهذا أيضًا هو السبب وراء إثبات العديد من الأغاني الناجحة في التسعينيات أن الجيل X كان أروع جيل على الإطلاق.
ولكن كيف نختار الأغاني التي تجسد روعة التسعينات؟ نبدأ بتعريف كلمة “رائع” نفسها – الموقف المذكور أعلاه، والرغبة في تجاهل الاتجاهات السائدة، والشعور بالارتياح تجاه نفسك، وما إلى ذلك – ونبحث عن الأغاني التي تعكس تلك المشاعر. يتعين علينا أيضًا اختيار الأغاني التي كان من الممكن أن تأتي فقط من روح العصر في التسعينيات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنطبق هذه الأغاني على الجيل X (من مواليد 1965 إلى 1980) الذين كانوا طلابًا في المدارس الثانوية في التسعينيات. أخيرًا، على الرغم من أن التسعينيات كانت فترة انتقائية موسيقية هائلة شملت كل شيء بدءًا من موسيقى الجرونج إلى جي فانك إلى سارة ماكلاتشلان، فإننا سنركز على نكهة العصر وليس قائمة مرجعية للأنواع.
في هذا الصدد، هناك العديد من الأغاني للاختيار من بينها، لذا يتعين علينا حذف حوالي 99.999% منها. يجب على القراء أن يأخذوا قائمتنا كعينة، وليس كإنجيل. تتضمن هذه العينة أغانٍ ناجحة من Rage against the Machine وSoundgarden، ومقاطع موسيقية مميزة مثل “Banditos” من The Refreshments و”Loser” من Beck، بالإضافة إلى اختيار مفاجئ من فرقة R&B En Vogue.
المرطبات – بانديتوس
“والجميع يعلم / أن العالم مليء بالأغبياء / حسنًا، لقد حصلت على المسدسات، لذا سأحتفظ بالبيزو / نعم، وهذا يبدو عادلاً.” إلى حد كبير، روجر كلاين من المرطبات، نعم. وأيضًا، ما هي الأغنية الأخرى إلى جانب أغنية “Banditos” التي حققتها المجموعة عام 1996 من فيلم “Fizzy Fuzzy Big & Buzzy” والتي تسقط بعض الأسماء الصحيحة عن “Star Trek”؟ “حسنًا، أعط بطاقة هويتك إلى حرس الحدود / نعم، اسمك المستعار يقول أنك الكابتن جان لوك بيكار / من اتحاد الكواكب المتحد / لأنه لن يتحدث الإنجليزية على أي حال.” تستحق هذه الكلمات الاقتباس مطولاً فقط لتوضيح مدى روعة “نحن من نحن” “Banditos” التي كانت ولا تزال تشبه إلى حد كبير العقد الذي ولّدها.
“Banditos” تأتي من عقول The Refreshments، المعروفة أيضًا باسم الفرقة التي قدمت أغنية OG “King of the Hill”، “Yahoos and Triangles”، والتي ظهرت لأول مرة في عام 1997، بعد عام من انفجار “Banditos”. تقع الأغنية بشكل مباشر في ما يمكن أن نسميه ساحة “dork core” لموسيقى البوب روك في فترة التسعينيات والتي تغلب عليها موسيقى البانك وما بعد الجرونج (فكر في Weezer) ، والأغنية تعكس نفس خيبة الأمل المجتمعية مثل مقطوعات مثل “Flagpole Sitta” لعام 1997 من Harvey Danger (“كنت في جميع أنحاء العالم ووجدت أن الأشخاص الأغبياء فقط هم الذين يتكاثرون / يستنسخ ويتغذى البلهاء”). وبالمثل، فإنه يفعل ذلك بطريقة ساخرة مازحة تنتج نغمة جذابة للغاية.
بشكل عام، تعكس المعلومات المذكورة أعلاه مصداقية التسعينات الرائعة على جبهات متعددة: “Banditos” هو نموذج موسيقي رائع في عصره، ولا يمكن أن يأتي إلا من وقته، ويسقط الإشارات إلى برنامج تلفزيوني مبدع بينما يبشر بالموسيقى لبرنامج آخر. وبالطبع، فهي تأتي مجهزة بكل التوجهات والطاقة التي تتوقعها من أفضل موسيقى Gen X. نعم، هذا يبدو صحيحا.
بيك – الخاسر
أي شخص ينظر إلى بيك ويفكر، “مرحبًا، أغنية هذا الرجل تسمى “الخاسر!” إنه ليس رائعًا،” يجب أن نحزن عليه. إنهم يفتقدون تمامًا المغزى من كلمات مثل، “البوتان في عروقي، وأنا خارج لقطع المدمن / باستخدام مقل العيون البلاستيكية، قم برش الخضروات / جماجم طعام الكلاب باستخدام جوارب طويلة من كعكة اللحم البقري.” قل ماذا تسأل؟ بالضبط.
قليل من الأغاني تجسد الصورة النمطية “Meh، Screw it” Gen X التي سادت الكثير من السنوات التكوينية للجيل والتي تغلب عليها MTV مثل أغنية Beck الناجحة “Loser” من “Mellow Gold” عام 1994. القليل من الأغاني تجسد المزيج الموسيقي الغريب في التسعينيات أيضًا (وصفت NPR بيك بأنه “موسيقى الروك الشعبية الهيب هوب”). بل إن عددًا أقل منهم يفعل ذلك بينما يبدأ مسيرة مهنية كاملة ويكون بمثابة قصة مثالية من الفقر إلى الثراء. بعد كل شيء، كتب بيك الأغنية “يعيش في سقيفة خلف منزل به مجموعة من الفئران، بجوار زقاق وسط المدينة” في مدينة نيويورك بينما “يرتب أبجديًا قسم المواد الإباحية” في متجر فيديو للحد الأدنى للأجور، كما قال لرولينج ستون. سجل موسيقاه على شريط ووزع أغنية “الخاسر” عبر إذاعة الكلية على شريط كاسيت. هذا حقًا لا يمكن أن يحدث بعد الآن وهو في التسعينيات وشيكًا.
من الناحية الموسيقية، أغنية “الخاسر” ليست مجرد أغنية مزحة أيضًا. اشتعلت نشيد الكسول المثير مع روح العصر بطريقة كبيرة تتحدث عن الوعي الذاتي الفريد في التسعينيات: “أنا فاشل / أنا خاسر، يا عزيزي، فلماذا لا تقتلني؟” أصبحت هذه الجوقة أكثر متعة لأن كلمة “perdedor” باللغة الإسبانية تعني فقط الشخص الذي يخسر، مثل المنافسة – وليس “الخاسر” بالمعنى العامي. ومع ذلك، لا ينطبق أي منهما على Beck أو Gen X.
ساوند جاردن – بلاك هول صن
لم تكن فترة التسعينيات تدور حول الجرونج، ولكن لا يمكن إنكار أن الأنماط الموسيقية لما بعد البانك في مشهد سياتل تركت حمضها النووي طوال العقد. مجردة، خام، خشنة، أصيلة، عاكسة لذاتها، ضعيفة، ومتحدية في أجزاء متساوية: كل هذا وأكثر يمكن أن يقال عن الجرونج. وبما أننا سنكون مقصرين في عدم اختيار أغنية واحدة من مجموعة من الأغاني الرائجة في التسعينيات لنمثل روعة الجيل X، فإننا نرفع قبعتنا لأغنية “Black Hole Sun” من ألبوم Soundgarden لعام 1994 “Superunknown”.
“Black Hole Sun” تشير في الوقت نفسه إلى وقتها وهي أيضًا وحش موسيقي فريد للغاية، سواء بالنسبة لـ Soundgarden أو للجرونج ككل. إنها إيقاع منخفض، وبطيء البناء، وحالم، وعائم، مع وجود مساحة كبيرة في المزيج حيث تقوم بتبديل التوقيعات الزمنية من 4/4 إلى 9/4 وتستخدم هياكل وتر غير عادية للغاية. تجرأ فيلم “Black Hole Sun” على أن يكون مختلفًا عن أقرانه، وحقق نجاحًا هائلاً.
كما يجسد فيلم “Black Hole Sun” بشكل مثالي نظرة ثقافة الشباب في التسعينيات. هذا لا ينطبق فقط على كلمات الأغنية – “اعلق رأسي، أغرق خوفي / حتى تختفين جميعًا” – ولكن أيضًا على الفيديو الموسيقي الذي لا يُنسى. يُظهر الفيلم السينمائي جميع سكان الضواحي التافهين في العالم وقطاعات الحياة الفارغة التي تمتصها شمس مدمرة للعالم مع وجود ثقب أسود بداخلها (وهذا، بالمناسبة، حقيقي من الناحية النظرية). هل يستطيع أي طالب ثانوي متذمر في التسعينيات التعامل مع مثل هذا الحدث؟ ربما لا. لكن مثل هذه المشاعر كانت انعكاساً للعصر، أي رفض الأعراف الاجتماعية في مواجهة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المذهل الذي شهدته فترة التسعينيات. إن ازدواجية الازدهار الخارجي مقابل السخط الداخلي تنتمي بشكل مباشر إلى تجربة الجيل X في التسعينيات. إنه نوع من “الرائع” للأحداث، نعم، لكنه كان تعريفًا للروعة، رغم ذلك.
الغضب ضد الآلة – الثيران في العرض
عند الحديث عن الأغاني والفرق الموسيقية التي لم يكن من الممكن أن تأتي إلا من التسعينيات – بغض النظر عن مدى عالمية موسيقاها وملاءمتها الدائمة – لدينا الغضب ضد الآلة. الفانك، والروك، والميتال، والهيب هوب: يمزج الغضب كل ذلك معًا في قنبلة غضب فريدة من نوعها (أو “بومبتراك”، كما قد تقول المجموعة) التي تهز الأسنان من رأسك بقدر ما تهز بعض المعنى فيها. والقليل من الأغاني تفعل ذلك بقوة مثل أغنية “Bulls on Parade” من فيلم “Evil Empire” عام 1996.
يمثل فيلم “Bulls on Parade” أفضل ما في فيلم Rage بطريقة مميزة تمامًا لروعة التسعينيات. خذ عواء زاك دي لا روشا المسنن، ثم ضعه فوق جيب دقيق متدفق، ونسج في سحر توم موريلو الغريب في خدش الخيوط، وستحصل على ملك السجق المحايدة للنوع الذي لا يزال يبدو متطورًا حتى اليوم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي “Bulls on Parade” على قضبان لعدة أيام: “ما لا نعرفه يبقي العقود حية وتتحرك” / لا يجب أن يحرقوا الكتب، بل يزيلونها فقط / بينما تمتلئ مستودعات الأسلحة بسرعة مثل الخلايا / يتجمعون حول العائلة، جيوب مليئة بالقذائف.” تعال. إذا كانت هذه الأغنية لا تجعلك ترغب في الدوس وتحطيم الأشياء، فقد حان الوقت للتحقق من نبضك.
مثل “Black Hole Sun”، جاءت أغنية “Bulls on Parade” من عصر مزدهر، وقد يبدو غريبًا مشاهدة هذه الأغنية في ضوء ازدواجية “الرخاء الخارجي مقابل السخط الداخلي” التي ذكرناها. ولكن ربما لا توجد فرصة أفضل للتفكير في القضايا الاجتماعية من أن يكون كل شيء على ما يرام، على الأقل بسبب وجود مساحة كافية للقيام بذلك. وهذا سبب آخر وراء نشأة طلاب المدارس الثانوية في التسعينيات في أروع الأوقات.
En Vogue – حرر عقلك
ماذا لو قلنا لك أن واحدة من أكثر مقطوعات وأغاني موسيقى الروك رعبًا في التسعينيات جاءت من فرقة R&B الرباعية المعروفة بتناغمها الخصب المكون من أربع نقاط ورقصاتها المسرحية المصممة؟ قد يكون هذا كافيًا لبعض أفراد الجيل X ليتذكروا أغنية “Free Your Mind” لـ En Vogue من ألبوم المجموعة عام 1992، “Funky Divas”. إذا لم تكن قد سمعت هذه الأغنية الناجحة أو شاهدت الفيديو الموسيقي الخاص بها، فاستمر في ذلك. “حرر عقلك” يتأرجح مع الكثير من المواقف التي لا هوادة فيها، في وجهك، والأخاديد القاتلة، والقيثارات النتنة التي تحفز الوجه، والتي يحق لجيل كامل أن يفخر بها.
يجسد فيلم “حرر عقلك” روعة التسعينيات بعدة طرق إلى جانب موقفها. إنه عمل آخر متعدد الأنواع يتخلص من التحيزات التي يصفها من النافذة، وصولاً إلى استخدامه الجريء لاتفاقيات موسيقى الروك. عند الحديث عن مثل هذه الأحكام المسبقة، فإن الأغنية صريحة أيضًا بشأن موضوعها، مع سطور مثل، “قد أواعد عرقًا أو لونًا آخر / هذا لا يعني أنني لا أحب إخوتي السود الأقوياء”، وكورسها، “حرر عقلك وسيتبعك الباقي / كن مصابًا بعمى الألوان، ولا تكن سطحيًا جدًا.” أيضًا ، يبدو الفيديو الموسيقي للأغنية جديًا أنه أثر على المظهر القوطي الصناعي الذي يرتديه Wachowskis في عام 1999 “The Matrix”. نقاط المكافأة لذلك.
قد يكون من الأفضل لعضوة En Vogue، سيندي هيرون، تلخيص الموسيقى والتوقعات والجيل X بشكل عام في مقابلة خلف الكواليس على موقع YouTube حول “حرر عقلك”. وقالت: “الرسالة هي رسالة حب وسلام ووحدة والتخلي عن تلك العادات السيئة القديمة التي لدى الكثير منا وقبول الجميع والناس على حقيقتهم”. “ويتعلق الأمر بالمتعة أيضًا.” هل هناك أي شيء أكثر برودة من ذلك؟