أفضل أعمال المدارس الثانوية في التسعينيات والتي تثبت أن الجيل X هو الأفضل على الإطلاق

تخيل وقتًا كان فيه الناس يفهمون بالفعل أن كلمة “رائع” تعني عدم محاولة أن تكون رائعًا، وعدم استجداء الاهتمام، وعدم التذمر إلى ما لا نهاية بشأن كل شيء عمليًا. “رائع” كان إصبعًا وسطيًا كبيرًا ملفوفًا بالفانيلا يسخر في وجه الحمقى المؤسسيين المملين، والأقران الذين يصدرون الأحكام، والقوى التافهة. هذا، بالإضافة إلى المزيد، كانت المدرسة الثانوية في التسعينيات في أفضل حالاتها، والجيل X في أفضل حالاته، والموسيقى التكوينية للجيل X في أفضل حالاتها. وهذا أيضًا هو السبب وراء إثبات العديد من الأغاني الناجحة في التسعينيات أن الجيل X كان أروع جيل على الإطلاق.

ولكن كيف نختار الأغاني التي تجسد روعة التسعينات؟ نبدأ بتعريف كلمة “رائع” نفسها – الموقف المذكور أعلاه، والرغبة في تجاهل الاتجاهات السائدة، والشعور بالارتياح تجاه نفسك، وما إلى ذلك – ونبحث عن الأغاني التي تعكس تلك المشاعر. يتعين علينا أيضًا اختيار الأغاني التي كان من الممكن أن تأتي فقط من روح العصر في التسعينيات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنطبق هذه الأغاني على الجيل X (من مواليد 1965 إلى 1980) الذين كانوا طلابًا في المدارس الثانوية في التسعينيات. أخيرًا، على الرغم من أن التسعينيات كانت فترة انتقائية موسيقية هائلة شملت كل شيء بدءًا من موسيقى الجرونج إلى جي فانك إلى سارة ماكلاتشلان، فإننا سنركز على نكهة العصر وليس قائمة مرجعية للأنواع.

في هذا الصدد، هناك العديد من الأغاني للاختيار من بينها، لذا يتعين علينا حذف حوالي 99.999% منها. يجب على القراء أن يأخذوا قائمتنا كعينة، وليس كإنجيل. تتضمن هذه العينة أغانٍ ناجحة من Rage against the Machine وSoundgarden، ومقاطع موسيقية مميزة مثل “Banditos” من The Refreshments و”Loser” من Beck، بالإضافة إلى اختيار مفاجئ من فرقة R&B En Vogue.