أفضل أعمال دار رعاية المسنين التي سترسم البسمة على وجوه كبار السن

إن الموسيقى التي تتذكرها منذ شبابك تصنفك إلى جيل مثل أي مرجع ثقافي آخر أو مرحلة من مراحل الحياة. تسمح الثقافات الموسيقية، والعواطف المرتبطة بذكرياتنا عنها، للأغاني بأن “تبدو وكأنها” جيل الألفية، أو الجيل Xish، أو الطفرة … أو حتى تمثيل الأجيال الأكبر سناً، عندما كان الناس يشترون أسطوانات الفينيل ليس لأنهم كانوا يتعمدون توضيح نقطة معينة ولكن لأن هذا كل ما كان هناك! نحن نتحدث عن وقت ما قبل تسجيل الأغاني من الراديو على شريط كاسيت.
بالنسبة للتوقيت، اخترنا هنا الأغاني التي قد يتذكرها شخص يبلغ من العمر حوالي 80 عامًا من سنوات مراهقته أو مرحلة البلوغ المبكرة، حيث يعود بالزمن إلى الوراء ببضع سنوات من موسيقى السبعينيات التي يدعي معظم جيل الطفرة أنها الموسيقى التصويرية لشبابهم. لقد جمعنا أربع مقطوعات بوب مفعمة بالحيوية وأغنية واحدة أبطأ وأكثر حزنًا بعض الشيء وتحتل مكانًا مثيرًا للاهتمام في تاريخ الموسيقى: أول أغنية رقم 1 على قائمة Billboard Hot 100 وأقدم أغنية موجودة في قائمتنا، حيث تم إصدارها في عام 1958. لقد حاولنا أيضًا استكشاف أكثر الأغاني وضوحًا لنقدم لك الأغاني التي ربما لم يكن من دواعي سروري مقابلتها.
فيوتش تيوتش تيوتش – الأخوات باري
في أواخر ثلاثينيات القرن العشرين، والتي لم تكن تعتبر تقليديًا فترة متفائلة للثقافة اليهودية، كانت إحدى النقاط المضيئة هي ظهور نوع هجين ناشئ يسمى “الأرجوحة اليديشية”. كان هذا النوع الموسيقي، الذي يُغنى باللغة اليديشية ويمزج بين تأثيرات الكليزمير وطاقة النطاق الكبير، ظاهرة أمريكية سمحت للمتحدثين باللغة اليديشية بالمشاركة بسهولة أكبر في الثقافة الموسيقية الحديثة النابضة بالحياة في الولايات المتحدة في فترة ما بين الحربين العالميتين. كانت اثنتان من سفراء هذا الأسلوب الأكثر سحراً هما Barry Sisters (اللتان تخلتا بحكمة عن اسمهما المسرحي السابق وهو Bagelman Sisters)، اللتين حملتا الشعلة إلى فترة ما بعد الحرب في الخمسينيات والستينيات. من بين تسجيلاتهم، واحدة من أكثر التسجيلات سحراً هي أغنية “Vyoch Tyoch Tyoch”، التي تم إصدارها كأغنية فردية في عام 1964.
لا تحتاج إلى معرفة اللغة اليديشية لتحب هذه الأغنية، والاستماع إليها دون إتقان اللغة يُظهر لك مدى تفوق الأخوات باري في تقديم الأغاني. أداءهم للغة الأم لوالديهم لا يتباطأ حتى بسبب أصواتها الحلقية ومجموعات الحروف الساكنة، حيث يقوم المغنون بإلقاء نداءات وردود متعجرفة، وجوقات مرحة، وسطر أخير يأتي إلى هنا والذي ربما كان لديه عدد من غير اليهود يفكرون في دروس اللغة. (على الرغم من الإنصاف، فإن العبارة الفعلية “vyoch tyoch tyoch” تبدو مثل اللغة اليديشية فقط: فهي تعكس صوت القلب الذي يرفرف عند اقتراب اللطيفة.)
دا دو رون رون – البلورات
تحت جناح فيل سبيكتور، وهو شخص سيء لكنه عبقري إنتاجي بلا شك، حققت فرقة Crystals عدة نجاحات خلال ازدهار مجموعة الفتيات في الستينيات. كان أكبر نجاح لهم هو أغنية “ثم قبلني”، لكن السحر الأكبر هو أغنية “Da Doo Ron Ron (He Walked Me Home” لعام 1963)، وهي أغنية عالية الطاقة تشير إلى الاستخدام المبكر لتقنية Spector “Wall of Sound” المتمثلة في حشر مجموعة كاملة من الموسيقيين في غرفة صدى والحصول بطريقة ما على الذهب منها.
إن عبارة “da doo ron ron” هي بالطبع رطانة، وهي عبارة عن عنصر نائب لرسم الإيقاع الذي كان يعتبر جيدًا بما يكفي للحفاظ عليه. بقية الكلمات ليست أفضل بكثير، كونها سخافة متكررة حول صبي يدعى بيل (يتم تغييرها أحيانًا إلى فتاة تدعى جيل في إصدارات الغلاف بصوت ذكوري). إن ما رفع “Da Doo Ron Ron” بين العديد من المسارات النظيرة لها هو طاقتها الشامبانيا المطلقة وبهجتها المطلقة في كونها خفيفة الوزن وسخيفة. البلورات تستمتع بوقتها، وأنت كذلك. متعة إضافية لعشاق الموسيقى: يُزعم أنه لم يكن أحد غير شير نفسها أحد المطربين الداعمين على المسار.
Lovesick البلوز – باتسي كلاين
أفضل أغاني باتسي كلاين التي تتذكرها هي أغاني تحطم القلب، مثل أغنية “Crazy” المحرومة، وأغنية “I Fall to Pieces” الحزينة، وأغنية “Walkin ‘After Midnight” المضطربة. ولكن قبل أن تحاول الاستوديوهات ترويض كلاين وصوتها المتسامي وتحويله إلى آلة شمالتز، قامت بقطع بعض المقطوعات الموسيقية التي أظهرت صوتًا أكثر وحشية وخشونة، مع الهدير والصراخ والغناء. من الأمثلة الرائعة على أعمال كلاين المبكرة أغنية “Lovesick Blues”، التي تم إصدارها كأغنية منفردة في عام 1960، والتي تُظهر نطاقها ليس من خلال مصطلحات بسيطة من الأوكتافات والنوتات الموسيقية، ولكن في ما يمكن أن يفعله الحلق والرئتان البشريتان. إذا كان الصوت عبارة عن آلة موسيقية، فإن كلاين كان يقوم بما يعادل خارج الصندوق قرع طبلة منفردة على جانب البيانو.
من السهل أن نتخيل صعوبة تسويق تسجيلات مثل “Lovesick Blues”، لكنها تظهر جانبًا أكثر ثراءً وإثارة للاهتمام من الموسيقى الأمريكية في منتصف القرن وواحدة من أفضل الأصوات النسائية الأمريكية في تلك الفترة. يتفق خلفاء كلاين على ذلك: سجلت دوللي بارتون ولوريتا لين وتامي وينيت مقطوعة موسيقية لأنفسهم وهم يغنون مع أغنية “Lovesick Blues” لـ Cline وأصدروها في ألبومهم المشترك “Honky Tonk Angels”.
لا يمكنك أن تقول ذلك أبدًا – تشاك بيري
يتمتع أبطال فيلم “لا يمكنك أن تقول أبدًا” للمخرج تشاك بيري عام 1964 بحظ أوفر مما كانوا يتوقعونه بشكل معقول. تزوجا في سن المراهقة، وقاما بتجهيز شقة، و”السيد” يجد عملاً، ويكسبان ما يكفي لشراء سيارة والذهاب إلى نيو أورليانز في إجازة. (من المفترض أن هذا هو المدى الذي يمكنك من خلاله تمديد دولار واحد في أيام نخب ما قبل الأفوكادو).
لم يتم حذف أغنية “You Never Can Tell” أبدًا من الراديو، وقد ساعد ذلك في إدراجها في فيلم “Pulp Fiction” والأغلفة العرضية التي لم تهدد أبدًا Berry’s بشكل جدي باعتبارها النسخة النهائية. ويرجع ذلك جزئيًا إلى سيطرة بيري على كلماته الخاصة – فهو يعرف ما يريد أن يقوله وكيف يريد أن يقوله، كما أن لهجته تضعه مباشرة إلى جانب “الأشخاص القدامى” الذين يشاهدون ويعلقون من الخطوط الجانبية. إن عبارات مثل “كان المبرد مكتظًا / مع وجبات العشاء التلفزيونية وجعة الزنجبيل” توضح لنا كيف يعيش هؤلاء الأشخاص أكثر من فقرة نثرية عن الحي، وخاصة في عام 1964: لقد توقفوا عن صنع ثلاجات Coolerator في عام 1954، لذلك يكتفي الأطفال بـ klunker القديم. بالإضافة إلى ذلك، يتم تقديم كل ذلك بصوت مثالي، خشن قليلاً ولكنه رشيق دائمًا.
الأحمق الصغير المسكين – ريكي نيلسون
أول لوحة Billboard Hot 100 رقم 1 كانت “Poor Little Fool” لريكي نيلسون، نجم تلفزيوني انتقل إلى الموسيقى ليكون بمثابة قلب مراهق متعدد الجبهات. اشتهر نيلسون بالفعل من خلال بطولة البرنامج الإذاعي الشهير “The Adventures of Ozzie and Harriet” الذي تحول إلى مسرحية هزلية مع والديه وشقيقه في الحياة الواقعية، وكان عازف جيتار ومغنيًا ماهرًا، جذبت عيونه الزرقاء وشفاهه المنتفخة انتباه الفتيات الأمريكيات – والمديرين التنفيذيين الذين أرادوا بيع أشياء لهن. مدعومة بنجم الروك الصاعد بالإضافة إلى مظهر نيلسون، كانت أغنية “Poor Little Fool” هي الأغنية الأكثر استماعًا في البلاد في أحد الأيام المشؤومة في عام 1958، عندما أصدرت مجلة بيلبورد تصنيفها الأسبوعي الجديد للأغاني الأكثر شعبية في الولايات المتحدة.
إذا لم يكن “Poor Little Fool” أفضل أعمال نيلسون، والذي يمكن القول إن الحظ قد خلده فقط، فمن المؤكد أنه ليس عملاً مخجلًا. صوت نيلسون واضح وشاب وواثق، ويطابقه المطربون في الخلفية في جوقة يونانية تكاد تكون ساخرة. (لقد رأوا حسرة المراهقين من قبل.) بالإضافة إلى ذلك، تبدو الأغنية مثالية لوقتها. يبدو الأمر كما تتوقع أن تبدو أغنية عام 1958: مفعمة بالعاطفة، ومفعمة بالحيوية، ومصممة للمراهقين للتدرب على الانفصال. كان موتاون قادمًا لتصفيف شعر نيلسون وإدخال أمريكا إلى حلبة الرقص… لكن لم يكن الأمر كذلك بعد.