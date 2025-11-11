أفضل أغلفة دوللي بارتون لأغاني الروك في السبعينيات

بالأرقام وحدها، وصلت دوللي بارتون، ملكة البلاد، منذ فترة طويلة إلى مستوى من النجاح غير مفهوم عمليا. لقد باعت أكثر من 100 مليون ألبوم ودخلت 11 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. يتضمن هذا معظم أفضل 10 إدخالات في مخطط أفضل ألبومات الريف في الولايات المتحدة لفنانة (49)، وأطول فترة من الزيارات رقم 1 على مخطط أغاني الريف الأمريكية الساخنة (35 عامًا، 26 يومًا)، ومعظم العقود مع أفضل 20 أغنية على مخطط أغاني الريف الأمريكية الساخنة (7). كان كل هذا ممكنًا بسبب سحر دوللي المطلق وحلاوتها الساحرة وموهبة كتابة الأغاني الخالصة. يعد التألق والتألق مجرد جزء من الحزمة (بما في ذلك النقر على الجيتار وأظافرها الإيقاعية)، كما هو الحال مع ارتباطها بجذورها الموسيقية، وصولاً إلى اختيارها للأغاني التي ستغطيها.

في الإحصاء الحالي، قامت دوللي بتغطية أغاني 77 فنانًا آخر على مدار مسيرتها المهنية، بما في ذلك بعض الاختيارات غير المتوقعة مثل مادونا وكوين. وقد استمرت موسيقاها بدورها في إلهام أجيال متعددة وتمت تغطيتها مرات لا تحصى. إنها كاتبة أغاني غزيرة الإنتاج، حيث كتبت حوالي 3000 أغنية على مدار مسيرتها المهنية التي امتدت لسبعة عقود، لدرجة أنه من المستحيل عمليًا تتبع كامل أعمالها. حتى أنها أنتجت ألبومات غلاف كاملة، مثل ألبوم “تلك كانت الأيام” عام 2005. تشتمل مجموعتها من الأغلفة المسجلة على “ابن رجل واعظ” و”في الغيتو” و”قطار السلام” و”منعطف! استدر! استدر!” و”أسير على الخط”.

لكن دوللي لم تقم فقط بتغطية أو استلهام الأغاني الريفية أو البوب ​​أو الشعبية. لقد صاغت عروضها الخاصة لأغاني الروك أيضًا، حتى من السبعينيات. يتضمن ذلك الأغاني الناجحة مثل “Me and Bobby McGee” والأغاني الأقل شهرة مثل “If” لـ Bread. فيما يلي خمسة من أفضل أغلفة موسيقى الروك في دوللي في السبعينيات.