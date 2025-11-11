أفضل أغلفة دوللي بارتون لأغاني الروك في السبعينيات

بالأرقام وحدها، وصلت دوللي بارتون، ملكة البلاد، منذ فترة طويلة إلى مستوى من النجاح غير مفهوم عمليا. لقد باعت أكثر من 100 مليون ألبوم ودخلت 11 رقمًا قياسيًا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية. يتضمن هذا معظم أفضل 10 إدخالات في مخطط أفضل ألبومات الريف في الولايات المتحدة لفنانة (49)، وأطول فترة من الزيارات رقم 1 على مخطط أغاني الريف الأمريكية الساخنة (35 عامًا، 26 يومًا)، ومعظم العقود مع أفضل 20 أغنية على مخطط أغاني الريف الأمريكية الساخنة (7). كان كل هذا ممكنًا بسبب سحر دوللي المطلق وحلاوتها الساحرة وموهبة كتابة الأغاني الخالصة. يعد التألق والتألق مجرد جزء من الحزمة (بما في ذلك النقر على الجيتار وأظافرها الإيقاعية)، كما هو الحال مع ارتباطها بجذورها الموسيقية، وصولاً إلى اختيارها للأغاني التي ستغطيها.
في الإحصاء الحالي، قامت دوللي بتغطية أغاني 77 فنانًا آخر على مدار مسيرتها المهنية، بما في ذلك بعض الاختيارات غير المتوقعة مثل مادونا وكوين. وقد استمرت موسيقاها بدورها في إلهام أجيال متعددة وتمت تغطيتها مرات لا تحصى. إنها كاتبة أغاني غزيرة الإنتاج، حيث كتبت حوالي 3000 أغنية على مدار مسيرتها المهنية التي امتدت لسبعة عقود، لدرجة أنه من المستحيل عمليًا تتبع كامل أعمالها. حتى أنها أنتجت ألبومات غلاف كاملة، مثل ألبوم “تلك كانت الأيام” عام 2005. تشتمل مجموعتها من الأغلفة المسجلة على “ابن رجل واعظ” و”في الغيتو” و”قطار السلام” و”منعطف! استدر! استدر!” و”أسير على الخط”.
لكن دوللي لم تقم فقط بتغطية أو استلهام الأغاني الريفية أو البوب أو الشعبية. لقد صاغت عروضها الخاصة لأغاني الروك أيضًا، حتى من السبعينيات. يتضمن ذلك الأغاني الناجحة مثل “Me and Bobby McGee” والأغاني الأقل شهرة مثل “If” لـ Bread. فيما يلي خمسة من أفضل أغلفة موسيقى الروك في دوللي في السبعينيات.
سلم ليد زيبلين إلى السماء
قبل وقت طويل من ظهور مقدمة أغنية “Stairway to Heaven” لفرقة Led Zeppelin، والتي جعلت موظفي متجر الجيتار يرغبون في نتف شعرهم، كانت الأغنية مجرد أغنية غير مناسبة للإذاعة في ألبوم الفرقة عام 1971، “Led Zeppelin IV”. ولكن من يستطيع مقاومة تقدم الوتر الصاعد الذي يشبه السلم غير الصاعد الموصوف في كلمات روبرت بلانت؟ ولا حتى دوللي بارتون، التي لم يتصورها أحد على الإطلاق كمرشحة محتملة لتغطية أغنية زيبلين. لكنها قامت بتغطيتها مرتين.
عندما حان الوقت لتجميع المقطوعات الموسيقية لأغنية “Halos and Horns” لـ Dolly لعام 2002، قامت دوللي بصياغة إعادة تصور لموسيقى البلو جراس المليئة بالبانجو والكمان والمشوبة بالإنجيل لموسيقى Zeppelin الكلاسيكية. إنها مؤلفة بشكل جيد للغاية، ويتم بناؤها وطبقاتها بشكل مثالي مع مرور الوقت، وتظل دوللي جوهرية أثناء تكريم النسخة الأصلية، ولم تولد أي ردود فعل سلبية على الإطلاق بسبب “مشيها على أرض (صخرية) مقدسة”، كما كانت تخشى (حسب The Tennessean). بعد تسجيل نسختها، تواصلت بتردد مع شركة Plant and Company على أمل الحصول على الموافقة وحصلت على ذلك بالضبط.
ومع ذلك، لم يكن زوج دوللي الراحل، كارل دين، يريدها أن تغطي “Stairway to Heaven” في البداية. باعتبارها واحدة من “أكثر الأناشيد المقدسة” لموسيقى الروك، كما ذكرت Country Thang Daily، كان دين خائفًا من ردود الفعل السلبية ولم يكن حريصًا جدًا على النسخة النهائية. لكن لا بأس، لأن دوللي عادت وقامت بتغطيتها مرة أخرى لألبومها لعام 2023، “Rockstar”. هذا الإصدار، الذي ظهر فيه Lizzo على الفلوت، من بين كل الأشياء، هو إلى حد كبير غطاء مباشر ومباشر مع بعض اللمسات الفريدة هنا وهناك. وافق العميد. على الرغم من أنه في هذه المرحلة، من سيحسد أي قرار من دوللي؟ هنا نأمل في الغلاف رقم ثلاثة.
تخيل جون لينون
تخيل أنه لا يوجد غطاء. فمن السهل إذا حاولت. نقول ذلك ليس لأن غلاف دوللي بارتون لأغنية جون لينون “تخيل” عام 1971 سيئ، ولكن لأنه ليس معروفًا تمامًا. تغني دوللي بأغنية مناسبة لها تمامًا – عن الحلاوة الحزينة، والنور، والأخوة العالمية – وتقع في نهاية ألبوم غلافها لعام 2005، “تلك كانت الأيام”. شارك في كتابته ديفيد فوستر، الملحن والمنتج الذي عمل على مقطوعات موسيقية هائلة مثل غلاف ويتني هيوستن لأغنية “I Will Always Love You”، و”Imagine” لـ Dolly هو إلى حد كبير غلاف إيقاعي غني بغناء دوللي المغرد أحيانًا، ولكنه مرتفع دائمًا. لكن بالطبع، الكثير من قوة نسختها تأتي من قوة الأغنية الأصلية، وهي الأغنية التي تُصنف من بين أكثر الأغاني المحبوبة في القرن العشرين بأكمله.
لكن أسباب دوللي لتغطية “تخيل” كانت شخصية. كانت بارتون من أشد المعجبين بفريق البيتلز عندما نشأت عندما أطلقوا أغنية “أريد أن أمسك يدك” في عام 1964، عندما كانت تبلغ من العمر 18 عامًا وكانت تتجول بالسيارة للاستماع إلى الأغنية. وكغيرها من أبناء جيلها، انفطر قلبها عندما قُتل جون لينون في عام 1980.
كانت دوللي قد غطت بالفعل أغنية “المساعدة!” لفرقة البيتلز. العام السابق لوفاة لينون في ألبومها عام 1979، “Great Balls of Fire”. لذلك، قررت النقر على “تخيل” في فيلم “تلك كانت الأيام” لعام 2005. تأتي الأغنية مع فيديو موسيقي يضم مقتطفات من حياة خيالية تتخللها لقطات للينون ويوكو أونو. ولكن على الرغم من كل الثقل، كانت دوللي تتمتع بروح الدعابة بشأن غلافها. “تخيل مقدار المال الذي كنت سأجنيه إذا كتبت الأغنية” ، نقلاً عن كاتبة الأغاني الأمريكية.
كريس كريستوفرسون أنا وبوبي ماكجي
بالنسبة لمعظم الناس، تعني كلمة “Me and Bobby McGee” نسخة جانيس جوبلين من ألبومها الذي صدر بعد وفاتها عام 1971، “Pearl”. انطلق أداءها الصخري إلى المركز الأول على قائمة Billboard Hot 100. لكن نسخة جوبلين هي في الواقع غلاف لأغنية كريس كريستوفرسون من أول ظهور له عام 1970، “كريستوفرسون”. ومع ذلك، حصل روجر ميلر على القفزة في تسجيل أغنية كريستوفرسون أولاً، في عام 1969. كما سجل كيني روجرز نسخة في عام 1969، وأصدر جوردون لايتفوت واحدة في عام 1970، وهو نفس العام الذي سجل فيه كريستوفرسون. هذا يعني أن دوللي بارتون كانت متأخرة جدًا عن غلاف “Me and Bobby McGee” عندما أصدرت ألبوم “Those Were the Days” عام 2005، وهو الألبوم الذي ظهر أيضًا “Imagine”. ومع ذلك، فقد ألقت القبض على كريستوفرسون نفسه بسبب غطاءها، الذي توفي منذ ذلك الحين للأسف.
من المحتمل أن تكون مجموعة Parton-Kristofferson هي الأفضل في “Me and Bobby McGee”، حيث ترى أنها والنسخة الأصلية لكريستوفرسون تنتميان إلى بلد ثابت. حتى أن كريستوفرسون وصف أغنيته بأنها “بلد” في نسخته الرسمية المسجلة. تحتوي نسخة دوللي على قدر أقل من انتقاء الأصابع، والمزيد من كتم صوت راحة اليد، والمزيد من الهارمونيكا، والمزيد من المرافقة، والمزيد من الجاذبية، ولكنها لا تزال موجودة بثبات داخل غرفة قيادة كتابة الأغاني الأكبر حجمًا في البلاد.
هذه المرة، ليس هناك قصة فريدة يمكن سردها حول كيفية اختيار دوللي لتغطية “أنا وبوبي ماكجي”. وبالنظر إلى عدد الأشخاص الذين قاموا بتغطيتها منذ إصدارها، فربما كان السؤال هو: “لماذا لم تقم بتغطيتها؟” قائمة فناني الأداء الذين غطوا “أنا وبوبي ماكجي” هي أطول من نماذج الضرائب لمعظم الناس، وتشمل أشخاصًا مثل ويلي نيلسون وجوني كاش، وتستمر حتى الوقت الحاضر.
REO Speedwagon حان الوقت لكي أطير
سوف يثير غضب بعض الناس أن يطلقوا على REO Speedwagon اسم “الصخرة”. هؤلاء الأخوة الأكثر لطفًا من الأخوة الصديقين للراديو، والطنانين، والمتقاطعين، والقصائد القوية يندرجون بنسبة 100٪ في فئة موسيقى الروك الناعمة (على الأقل أكبر أغانيهم، مثل “Can’t Fight This Feeling”). ومع ذلك، فإنهم يطالبون بواحد من أروع عناوين الألبومات التي تم تصورها على الإطلاق، وهو ألبوم عام 1978 بعنوان “You Can Tune a Piano, But You Can’t Tuna Fish”. في هذا الألبوم نجد “Time For Me to Fly”، وهي أغنية ملهمة، وإن كانت شمالية، غطتها دوللي بارتون في عام 1989 على “White Limozeen”.
في مقابلة عام 2020 مع Pitchfork، قالت دوللي إن “White Limozeen” كان من المفترض أن يكون ألبومًا مرحًا ومبدعًا، وهي الصفات التي تألقت حتى في اسم العنوان الذي به أخطاء إملائية (والذي ربما كان ذلك لأنها لم تكن تعرف كيفية تهجئة كلمة “ليموزين”، على حد تعبيرها). أوضحت دوللي أن الألبوم يحكي قصة امرأة تتوجه إلى هوليوود، أغنية تلو الأخرى، لتحقيق نجاح كبير. هذا هو السبب في أنه يتميز بمسارات مثل الأغنية المنفردة الناجحة “لماذا أتيت إلى هنا وتبدو هكذا” وتعود إلى “Take Me Back to the Country”. ولهذا السبب أيضًا يبدأ بالعنوان المناسب “حان وقت الطيران”. وفقًا لمرح الألبوم، فإن نسخة دوللي من أغنية REO هي في الأساس عبارة عن أغنية uptempo، مبتهجة للركبة، مكتملة بجيتار منزلق، وبانجو، وكمان. ولمزيد من الإثارة، فهو أقصر بحوالي دقيقة من إصدار REO.
الخبز إذا
أخيرًا، نصل إلى أغنية يصعب جدًا البحث عنها على الإنترنت إلا إذا قمت بربط اسم الأغنية والفنان معًا: “If” لـ Bread (1971). من المؤكد أنها الأقل شهرة والأقل مناقشة من بين جميع الأغاني التي غطتها دوللي بارتون، ومع ذلك وصلت أغنية “If” لفرقة Bread إلى المرتبة الرابعة على قائمة Billboard Hot 100، مما يثبت أن عامة الناس كان لديهم تسامح أعلى بكثير مع الأغاني البسيطة والبطيئة في ذلك الوقت. في حين أن كتالوج Bread يشوه الصخور، فإنه يقع في الطرف الأكثر ليونة من الطيف. “إذا” هي أغنية هادئة جدًا يمكن تشغيلها وغنائها بواسطة شخص واحد على جيتار واحد. وعلى الرغم من أن دوللي يمكنها بالتأكيد أن تفعل ذلك على نطاق واسع، ونسختها من الأغنية تحتوي على بعض اللقطات المنفردة الرائعة، وحتى المبهجة، فإن الأغنية تحتوي أيضًا على مرافقة خصبة تتناسب مع حلاوة المسار.
ظهرت نسخة دوللي من أغنية “If” في ألبوم “Halos and Horns” لعام 2002، وهو الألبوم الذي يضم أول غلاف لها لأغنية “Stairway to Heaven”. لقد ذكرنا بالفعل أن تفسيرها الأولي لـ “Stairway to Heaven” كان بمثابة إعادة تصور للبلوجراس أكثر من كونه نسخة منسوخة ولصقًا من النسخة الأصلية. يمتد نهج العودة إلى جذورها إلى كل أغنية في الألبوم، بما في ذلك “If”. قالت دوللي ذلك في مقابلة عام 2002 مع اوقات نيويورك، مشيرة إلى أنها كانت تنوي أن يسلط الألبوم الضوء على حبها لكتابة الأغاني وجبال شبابها. في الواقع، إلى جانب غلافي “الهالات والأبواق”، كتبت كل شيء آخر بنفسها. قامت أيضًا بتعيين موسيقيين أقل شهرة لتسجيل الألبوم، بما في ذلك الأشخاص الذين عملوا في دوليوود. وقالت إنها في النهاية فخورة بكيفية ظهور أغنية “If” ولكنها فخورة أكثر بأغانيها الخاصة.