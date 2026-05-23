أفضل أقوال كاتي كوريك عن الشيخوخة الجيدة – والصور التي تثبت أنها ليست كلها كلامًا

ربما اشتهرت كاتي كوريك بمسيرتها المهنية الطويلة والناجحة في مجال الصحافة والإعلام. كما اتضح، فإن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا هو أيضًا أحد عشاق الصحة والعافية مع التزام قوي بالشيخوخة بشكل جيد. ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط. في مارس، تحدثت كوريك مع USA Today عن حماسها للحياة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة في يونيو 2022 والوفاة المفاجئة لزوجها المحامي والمحلل القانوني جاي موناهان، من سرطان القولون النقيلي في عام 1998 عن عمر يناهز 41 عامًا.

وقالت كوريك: “لقد افتقد رؤية بناته يكبرن. وافتقد مشاهدة إيلي وهي تتزوج. وافتقد رؤية كاري، كما تعلمون، تصبح فاي بيتا كابا في جامعة ستانفورد. وسيكون فخورًا جدًا بهما”. “أعتقد أنه عندما تفقد شخصًا بهذه الطريقة، فإن ذلك يجعلك ممتنًا للغاية لوجودك في كل فصل من حياتك، وأن لديك بالفعل فصولًا متعددة يمكنك تقديرها والاستمتاع بها.”

وفي حال كنت تتساءل – نعم، Couric هي الصفقة الحقيقية، ولدينا صور تثبت ذلك. من حبها للبيلاتس إلى تنظير القولون الروتيني، ونظامها الغذائي الصحي، ورغبتها في أن تكون هناك من أجل أحفادها، من السهل أن ترى أن كوريك تهتم حقًا بالشيخوخة بشكل جيد.