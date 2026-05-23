أفضل أقوال كاتي كوريك عن الشيخوخة الجيدة – والصور التي تثبت أنها ليست كلها كلامًا

ربما اشتهرت كاتي كوريك بمسيرتها المهنية الطويلة والناجحة في مجال الصحافة والإعلام. كما اتضح، فإن الرجل البالغ من العمر 69 عامًا هو أيضًا أحد عشاق الصحة والعافية مع التزام قوي بالشيخوخة بشكل جيد. ولكن لا تأخذ كلمتنا فقط. في مارس، تحدثت كوريك مع USA Today عن حماسها للحياة بعد تشخيص إصابتها بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة في يونيو 2022 والوفاة المفاجئة لزوجها المحامي والمحلل القانوني جاي موناهان، من سرطان القولون النقيلي في عام 1998 عن عمر يناهز 41 عامًا.
وقالت كوريك: “لقد افتقد رؤية بناته يكبرن. وافتقد مشاهدة إيلي وهي تتزوج. وافتقد رؤية كاري، كما تعلمون، تصبح فاي بيتا كابا في جامعة ستانفورد. وسيكون فخورًا جدًا بهما”. “أعتقد أنه عندما تفقد شخصًا بهذه الطريقة، فإن ذلك يجعلك ممتنًا للغاية لوجودك في كل فصل من حياتك، وأن لديك بالفعل فصولًا متعددة يمكنك تقديرها والاستمتاع بها.”
وفي حال كنت تتساءل – نعم، Couric هي الصفقة الحقيقية، ولدينا صور تثبت ذلك. من حبها للبيلاتس إلى تنظير القولون الروتيني، ونظامها الغذائي الصحي، ورغبتها في أن تكون هناك من أجل أحفادها، من السهل أن ترى أن كوريك تهتم حقًا بالشيخوخة بشكل جيد.
كاتي كوريك تحب البيلاتس
خلال ذروة جائحة كوفيد-19، قررت كاتي كوريك ممارسة رياضة البيلاتس للمساعدة في قضاء الوقت. تنبيه المفسد: لقد أتى بثماره عشرة أضعاف. “لقد كانت رياضة البيلاتس مفيدة جدًا بالنسبة لي. لقد بدأت أعاني من عرق النسا وأشعر بالتصلب الشديد” ، هذا ما قالته كوريك خلال مقابلة مع مدربتها آشلي بلاتن لموقعها الإلكتروني كاتي كوريك ميديا.
ولكن هذا ليس كل شيء. في أبريل 2021، نشرت كوريك صورة ذاتية معكوسة على Instagram بينما تستعرض ما يمكن أن يحدث حقًا عندما تمارس البيلاتس كل يوم. “لقد استيقظت وأنا أشعر بالرضا عن نفسي. تناول الطعام بشكل أفضل (أعتقد أنني أعادت اكتشاف خصري!) في طريقي إلى البيلاتس مع @ashleypattenpilates،” كتبت جزئيًا في التعليق. تبدو جيدة، كوريك! تبدو جيدة!
كاتي كوريك هي من أشد المعجبين بإعادة ضبط الدكتور هايمان لمدة 21 يومًا والتي تتميز بنظام Pegan الغذائي
في فبراير 2021، أعلنت كاتي كوريك على إنستغرام أنها تشارك في عملية إعادة ضبط الوزن التي أجراها الدكتور مارك هايمان لمدة 21 يومًا للحد من زيادة الوزن التي بدأت تعاني منها أثناء الوباء. “أواجه مشكلة في رؤية قدمي لول!” مازحت. القواعد؟ كان عليها أن تتبع خطة غذائية تُعرف باسم “حمية بيجان”، والتي تجمع بين مبادئ النظام الغذائي القديم والنظام الغذائي النباتي. وبحسب كوريك، فإن الخطة ناجحة. وفي مارس 2021، انتقلت إلى إنستغرام للترويج للنتائج. “أشعر بالرضا بعد أسبوع تقريبًا من إعادة ضبط Pegan بفضل صديقي @ drmarkhyman،” قالت بحماس وهي تستعرض عضلاتها ذات الرأسين القوية.
كاتي كوريك جادة في إجراء تنظير القولون
في بداية عام 2026، أثبتت كاتي كوريك أنها تتحدث وتسير عندما نشرت صورة لنفسها وهي مستلقية على سرير المستشفى قبل إجراء تنظير القولون لها. ونصحت متابعيها: “مجرد تذكير، إذا كان عمرك 45 عامًا أو أكثر، فيرجى إجراء فحص سرطان القولون والمستقيم”. منذ أن فقدت كوريك زوجها بسبب المرض، جعلت من مهمتها الدعوة إلى إجراء فحوصات مبكرة لسرطان القولون والمستقيم ونشر الرسالة حول كيف يمكن لفحوصات السرطان المبكرة أن تنقذ الأرواح. وأكدت كوريك خلال مقابلتها مع USA Today في مارس 2026: “إننا نرى أشخاصًا في أوائل الأربعينيات من العمر، وفي الثلاثينيات وحتى العشرينيات من العمر يتم تشخيص إصابتهم بهذا المرض”. وأضافت أنه من “الحاسم للغاية” أن ترى طبيبك إذا لاحظت أيًا من العلامات المبكرة لسرطان القولون والمستقيم.
تظل كاتي كوريك في أفضل حالاتها بالنسبة لأحفادها
في مارس 2026، قالت كاتي كوريك لصحيفة USA Today إن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلها ترغب في التقدم في السن بشكل جيد هو أن تكون هناك من أجل أحفادها. وأعلنت: “أنا محظوظة جدًا لوجودي هنا”. وقالت: “آمل أن أبقى هناك لفترة طويلة من أجل أحفادي”، في إشارة ليس فقط إلى حفيدها جون ألبرت، ولكن أيضًا إلى حفيدها الثاني في الطريق. “ومن الممتع جدًا أن تكون قادرًا على تجربة طفل صغير ورؤية العالم من خلال عينيه ومشاهدة ابنتي تصبح أمًا.”
كما يتضح من حسابها على Instagram، فإن كوريك (التي تستخدم “Gogo” لأحفادها) هي جدة عملية للغاية. في شهر مارس، تمنت كوريك لحفيدها عيد ميلاد سعيدًا ثانيًا على إنستغرام، ونشرت صورة لصبي عيد ميلاد سعيد وهو يجلس القرفصاء على الأرض ويلعب بشاحنة تونكا. لحسن الحظ، يبدو أن كوريك لن تواجه مشكلة في لعب الشاحنات على الأرض لسنوات عديدة قادمة!