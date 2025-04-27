أفضل أنواع الأوركيد لمنزل عطر طبيعي

هناك أوقات لا رائحة فيها منزلك بشكل صحيح. أثناء العمل طوال اليوم ، تظل النوافذ مغلقة. مع مرور الوقت ، يمكن أن يخلق رائحة قديمة وخانق ليست ممتعة للغاية. يمكن أن تتخلل الرائحة كل غرفة في المنزل ، من الأوراق إلى أثاثك وحتى الهواء. في حين أن الشموع والطائرات النسيج يمكن أن تخفي الرائحة ، إلا أنها لا تتخلص منها تمامًا. وفقًا لخبير العطر المنزلي ، هناك بعض الطرق لجعل رائحة منزلك مذهلة لا تتضمن الكثير من المواد الكيميائية والملاحظات الاصطناعية.
حل آخر لم يرد ذكره هو وجود أزهار في غرفتك. يطلقون رائحة طبيعية طوال اليوم. بساتين الفاكهة هي واحدة من أجمل والأكثر إرضاء للنمو ، لكنها لا ترتبط عادةً برائحة. هناك استثناءات. في حين أن العديد من بساتين الفاكهة الشائعة لا تحتوي على رائحة ، إلا أن بعض المجموعات معروفة برائحةها الجميلة. تعتبر الأوراق الأوروبية واحدة من هذه المجموعات ، ولها بعض الروائح المذهلة المتعلقة بالطعام والعلاجات الحلوة. من بين هؤلاء ، هناك ثلاثة خيارات ملحوظة – Oncidium Burgundian و Sharry Baby ‘Spweet Spragrance’ و Heaven Resent ‘Redolence’.
يعد Oncidium Burgundian منافسًا قويًا إذا كنت تحب مزيجًا من الحلو والحار. إنه يأتي من النباتات الوالدين Oncidium Schroederianum و “Harry Sutton”. غالبًا ما تتم مقارنة الرائحة بالقرنفل. في أوقات أخرى ، يمكن وصفها بأنها تحتوي على رائحة تجعلك تفكر في النبيذ ، وقد وصفت بأنها تحتوي على نغمات من القرفة والحمضيات والشوكولاتة. هذه الزهرة لها لون أحمر عميق ، على الحدود مع بورغوندي ، بحيث تبدو مثل النبيذ التي تمثلها رائحةها. النبات قصير إلى حد ما ، مثالي لغرفة مزدحمة.
توفر أصناف Oncidium أوسع نطاق من الروائح اللذيذة
يعد Sharry Baby “Spragrance” أحد أبرز الأورام البارزة عندما يتعلق الأمر بالعطر. يزهر مرتين في السنة ، في فصل الربيع والخريف ، بتلات بيضاء وأرجواني جميلة جميلة ، مما يجعلها لا تُستعر فقط من الزهرة المعطرة بشكل جميل ، ولكنها جميلة تنظر إليها أيضًا. يوصف بأنه يحتوي على ملاحظة شوكولاتة لها رائحة أقوى في الصباح تتلاشى خلال اليوم. فائدة أخرى من “العطر الحلو” للطفل Sharry هي أنه سهلة السهلة نسبيًا للنمو. ومع ذلك ، هناك مشكلة بسيطة في مظهرها ، وهي أنه عندما يصبح متوترة ، تتشكل البقع السوداء النخرية على الأوراق.
خيار آخر هو رائحة السماء “إعادة الانحلال”. هذا التنوع عبارة عن مزيج بين “الكشكشة” و Sharry Baby ورائحة مثل الشوكولاتة الحلوة ، مما يشبه إلى حد ما إحدى النباتات الأم. في الواقع ، لها رائحة تشبه الشوكولاتة ، بحيث يشار إليها أحيانًا باسم أوركيد الشوكولاتة. ومع ذلك ، يشير بعض الناس أيضًا إلى الرائحة مثل ملف تعريف الارتباط لرقائق الشوكولاتة. إنه بديل رائع لـ Sharry Baby لأنه يحتوي على رائحة مماثلة ليست قوية تمامًا. يبدو أن “Redolence” مشابهة إلى حد ما لوالدها ، والتي تتميز بأزهار بيضاء وأرجواني. ومع ذلك ، فهي أكثر حمراء ، وظهرت تقريبا المارون في كثير من الحالات. يخلق عدة زهور صغيرة – أقل من بوصة واحدة. بالإضافة إلى ذلك ، لا ينمو البقع النخرية عند التأكيد ، مما يجعل النبات جميلًا كما هو عبق.
ما تحتاج لمعرفته عن بساتين الفاكهة العطرية
تجدر الإشارة إلى أنك لا تريد فقط اختيار أي سحلية قديمة وتأمل في رائحة ممتعة. لا تطلق العديد من بساتين الفاكهة رائحة على الإطلاق ، وعدد قليل من الرائحة ليست ممتعة تمامًا. يجدر إجراء القليل من البحث للتأكد من أنك تفهم المزيد عن السحلية التي تشتريها ، خاصة إذا كنت تخطط لشرائها عبر الإنترنت. إذا كنت تريد عطرًا طوال الوقت ، فأنت بحاجة إلى الحصول على سحلية تزهر بانتظام. في حين أن البعض يتفتح عدة مرات في السنة ويبقي العطر مستمرًا ، فإنهم لا يفعلون ذلك جميعًا. على سبيل المثال ، تنبعث منه رائحة مذهلة ، والعديد من الازدهار ثلاث مرات في السنة. ومع ذلك ، إذا كان لديك واحد لا يفعل ذلك ، فهناك خيارات خارج Oncidiums التي قد تتفتح في وقت مختلف عنك.
Rhynchostylis و Zygopetalums لها مجموعة من الروائح. إنها أكثر صعوبة من حيث الصيانة ، حتى لو فهمت أساسيات كيفية رعاية بساتين الفاكهة الداخلية بنجاح. تميل Rhynchostylis إلى الازدهار في فصل الشتاء أو الربيع وتنمو زهور الزهور في الخريف والربيع. Cattleyas هي أيضا بسيطة إلى حد ما ، على غرار oncidiums ، ولكن لديها روائح مختلفة وازدهار في الربيع والخريف. هذه معقدة وعادة ما تكون الأزهار والحمضيات. لسوء الحظ ، حتى رعاية بساتين الفاكهة “السهلة” ليست دائمًا بهذه السهولة ، على الرغم من أن الهجينة تزيل بعض النضال. خذ وقتًا لتحديد الروائح المذهلة التي يمكنك الحصول عليها فحسب ، ولكن أيضًا تأكد من معرفة نصائح المبتدئين لاختيار النوع المناسب من السحلية للنمو والرعاية لضمان بقائهم في منزلك.