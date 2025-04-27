أفضل أنواع الأوركيد لمنزل عطر طبيعي

هناك أوقات لا رائحة فيها منزلك بشكل صحيح. أثناء العمل طوال اليوم ، تظل النوافذ مغلقة. مع مرور الوقت ، يمكن أن يخلق رائحة قديمة وخانق ليست ممتعة للغاية. يمكن أن تتخلل الرائحة كل غرفة في المنزل ، من الأوراق إلى أثاثك وحتى الهواء. في حين أن الشموع والطائرات النسيج يمكن أن تخفي الرائحة ، إلا أنها لا تتخلص منها تمامًا. وفقًا لخبير العطر المنزلي ، هناك بعض الطرق لجعل رائحة منزلك مذهلة لا تتضمن الكثير من المواد الكيميائية والملاحظات الاصطناعية.

حل آخر لم يرد ذكره هو وجود أزهار في غرفتك. يطلقون رائحة طبيعية طوال اليوم. بساتين الفاكهة هي واحدة من أجمل والأكثر إرضاء للنمو ، لكنها لا ترتبط عادةً برائحة. هناك استثناءات. في حين أن العديد من بساتين الفاكهة الشائعة لا تحتوي على رائحة ، إلا أن بعض المجموعات معروفة برائحةها الجميلة. تعتبر الأوراق الأوروبية واحدة من هذه المجموعات ، ولها بعض الروائح المذهلة المتعلقة بالطعام والعلاجات الحلوة. من بين هؤلاء ، هناك ثلاثة خيارات ملحوظة – Oncidium Burgundian و Sharry Baby ‘Spweet Spragrance’ و Heaven Resent ‘Redolence’.

يعد Oncidium Burgundian منافسًا قويًا إذا كنت تحب مزيجًا من الحلو والحار. إنه يأتي من النباتات الوالدين Oncidium Schroederianum و “Harry Sutton”. غالبًا ما تتم مقارنة الرائحة بالقرنفل. في أوقات أخرى ، يمكن وصفها بأنها تحتوي على رائحة تجعلك تفكر في النبيذ ، وقد وصفت بأنها تحتوي على نغمات من القرفة والحمضيات والشوكولاتة. هذه الزهرة لها لون أحمر عميق ، على الحدود مع بورغوندي ، بحيث تبدو مثل النبيذ التي تمثلها رائحةها. النبات قصير إلى حد ما ، مثالي لغرفة مزدحمة.