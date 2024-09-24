أفضل أنواع الجبن الصحية التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم ليس بالأمر الذي قد ترغب في تجاهله. فإذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم (المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم) إلى مجموعة من المشكلات الطبية الخطيرة، بدءًا من تصلب الشرايين إلى تلف الدماغ. وهذا أحد الأسباب التي تدفعك إلى اختيار الأطعمة التي تتناولها بعناية. وإذا كنت من محبي الجبن، فقد تفترض أنه يتعين عليك التخلي عن أحد أطعمتك المفضلة. ولكن الأمر ليس كذلك، لحسن الحظ: عليك فقط اختيار خيار جبن صديق لضغط الدم، مثل الموزاريلا.
ما الذي يجعل الموزاريلا خيارًا أكثر ذكاءً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ لدى جانا جرين هاند، مؤسسة Helping Hand Nutrition، الإجابة: فهي منخفضة الملح ومليئة بالعناصر الغذائية. وكما توضح هاند، “تحتوي الموزاريلا على أقل من نصف كمية الصوديوم الموجودة في جبن الفيتا والبارميزان وهي أقل في الصوديوم من معظم أنواع الجبن الأخرى. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم في النظام الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء وأمراض القلب وأمراض الكلى”. وتضيف أن “الموزاريلا غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على موازنة الصوديوم في الجسم واسترخاء جدران الأوعية الدموية”. بالإضافة إلى ذلك، تذكر هاند أن جبن الموزاريلا يضيف كمية محترمة من البروتين والكالسيوم إلى أي طبق.
العلاقة بين الصوديوم وضغط الدم
ولكن ما هو محتوى الصوديوم في جبنة الموزاريلا؟ تشير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن 100 جرام من جبنة الموزاريلا المصنوعة من الحليب الكامل تحتوي على 486 مليجراماً من الصوديوم. وبالمقارنة، تشير وزارة الزراعة الأميركية إلى أن نفس حجم الحصة من جبنة الفيتا تحتوي على 1140 مليجراماً من الصوديوم. ونظراً لأن إدارة الغذاء والدواء الأميركية توصي معظم البالغين بالحد من تناولهم للصوديوم إلى 2300 مليجرام يومياً، فمن الواضح أن جبنة الموزاريلا هي الخيار الأفضل.
دعونا نذهب أبعد قليلاً في العلاقة الإشكالية بين الصوديوم وارتفاع ضغط الدم. وفقًا لجمعية القلب الأمريكية، فإن تناول الكثير من الملح يجبر الأوعية الدموية على الانقباض. وهذا بدوره يتسبب في ضخ القلب بقوة أكبر لتحريك الدم في جميع أنحاء الجسم. والنتيجة بالنسبة لبعض الناس؟ ارتفاع قراءات ضغط الدم – وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. لحسن الحظ، فإن تقليل الصوديوم عن طريق تناول أطعمة منخفضة الصوديوم مثل الموزاريلا يمكن أن يقلل من بعض هذه المخاطر. في دراسة أجريت عام 2023 ونشرت في JAMA، خلص الباحثون إلى أن تقليل الصوديوم لمدة أسبوع واحد فقط يمكن أن يكون له تأثير كبير على ضغط الدم. في الواقع، كان التأثير واضحًا بنفس القدر مثل تأثير دواء شائع لخفض ضغط الدم.
الكالسيوم كمنظم لضغط الدم
بالإضافة إلى أن جبن الموزاريلا يقع ضمن نطاق الصوديوم الأقل بين أنواع الجبن، فإنه يحتوي على أداة أخرى لمكافحة ارتفاع ضغط الدم مع كل قضمة: الكالسيوم. تكشف بيانات Healthline أنه يمكنك أن تتوقع الحصول على 11% من القيمة اليومية الموصى بها من الكالسيوم (لشخص يتبع نظامًا غذائيًا يحتوي على 2000 سعر حراري) مع كل أونصة من الموزاريلا تستمتع بها. وهذا أمر مهم لأن الكالسيوم هو عنصر غذائي معروف بقدرته على إدارة ضغط الدم.
تناولت مقالة نشرت عام 2022 في قاعدة بيانات كوكرين للمراجعات المنهجية فعالية الكالسيوم في خفض ضغط الدم. وتوصل المؤلفون إلى استنتاج مفاده أن زيادة الكالسيوم يمكن أن يكون لها تأثير وقائي على ارتفاع ضغط الدم في المستقبل لدى أولئك الذين لديهم ضغط دم طبيعي. لكن هذا لا يعني أنه يجب عليك زيادة الكالسيوم في جبن الموزاريلا (أو النظام الغذائي بشكل عام) بأطنان من مكملات الكالسيوم. تنصح أماندا ديفيس، دكتوراه في الصيدلة، بعدم الإفراط في تناول الكالسيوم، خاصة إذا كنت تتناول بالفعل مدرات البول الثيازيدية للتحكم بشكل أفضل في ارتفاع ضغط الدم (عبر Mayo Clinic). ومع ذلك، قد تتمكن من زيادة الكالسيوم قليلاً حتى إذا كنت تتناول أدوية أخرى لضغط الدم. فقط خذ وقتًا للتحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أولاً.
التركيز على الموزاريلا كجبنة صحية للقلب
من السهل والبسيط التحول إلى جبن الموزاريلا. ورغم أن مذاق جبن الموزاريلا لا يشبه طعم أنواع الجبن الأخرى، إلا أنه لا يزال بديلاً منخفض الصوديوم وعالي الكالسيوم، وقد يكون أفضل لضغط الدم على المدى القصير والطويل. وبالتالي، قد يكون من المفيد أن تأخذ الوقت الكافي لاستخدامه كجبن مفضل في أطباقك. بالطبع، يمكنك دائمًا تناول جبن الموزاريلا كما هو كجزء من نظامك الغذائي الصحي للقلب. وهذا أسهل ويتطلب قدرًا أقل من التفكير في كيفية تأثير نكهة أو قوام جبن الموزاريلا على الوصفة.
في رأي جانا جرين هاند، فإن إحدى الطرق المباشرة لتقديم الموزاريلا العادية هي عمل سلطة كابريزي من شرائح الموزاريلا والطماطم المرشوشة بزيت الزيتون والمغطاة بالفلفل الطازج المطحون. كما تقترح أخصائية التغذية المسجلة تقديم الموزاريلا الطازجة مع الفلفل الحلو المشوي أو الكوسة المشوية أو المنتجات الموسمية. أو تقول أنه يمكنك العودة إلى الأساسيات و”تقديم (الموزاريلا الطازجة) مع الخبز الفرنسي المحمص قليلاً وزيت الزيتون”.