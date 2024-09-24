أفضل أنواع الجبن الصحية التي يمكنك تناولها إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم ليس بالأمر الذي قد ترغب في تجاهله. فإذا لم يتم علاجه، فقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم (المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم) إلى مجموعة من المشكلات الطبية الخطيرة، بدءًا من تصلب الشرايين إلى تلف الدماغ. وهذا أحد الأسباب التي تدفعك إلى اختيار الأطعمة التي تتناولها بعناية. وإذا كنت من محبي الجبن، فقد تفترض أنه يتعين عليك التخلي عن أحد أطعمتك المفضلة. ولكن الأمر ليس كذلك، لحسن الحظ: عليك فقط اختيار خيار جبن صديق لضغط الدم، مثل الموزاريلا.

ما الذي يجعل الموزاريلا خيارًا أكثر ذكاءً إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم؟ لدى جانا جرين هاند، مؤسسة Helping Hand Nutrition، الإجابة: فهي منخفضة الملح ومليئة بالعناصر الغذائية. وكما توضح هاند، “تحتوي الموزاريلا على أقل من نصف كمية الصوديوم الموجودة في جبن الفيتا والبارميزان وهي أقل في الصوديوم من معظم أنواع الجبن الأخرى. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الصوديوم في النظام الغذائي إلى ارتفاع ضغط الدم واحتباس الماء وأمراض القلب وأمراض الكلى”. وتضيف أن “الموزاريلا غنية بالبوتاسيوم، مما يساعد على موازنة الصوديوم في الجسم واسترخاء جدران الأوعية الدموية”. بالإضافة إلى ذلك، تذكر هاند أن جبن الموزاريلا يضيف كمية محترمة من البروتين والكالسيوم إلى أي طبق.