أفضل أنواع الطلاء لمشاريع DIY التي تتضمن الورق المقوى

يمكن أن يكون الرسم نشاطًا علاجيًا، وليس من الضروري أن تكون فان جوخ أو كاهلو للاستمتاع به. أنت أيضًا لا تحتاج إلى قماش. يستخدم العديد من عشاق الفنون والحرف اليدوية الجدران والأرضيات والعديد من الوسائط الأخرى – مثل الورق المقوى – للرسم. يعد الورق المقوى مادة شائعة الاستخدام في مشاريع الأعمال اليدوية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتغيير لون سطحه بالطلاء، فمن المهم اختيار النوع المناسب. يعد طلاء التمبرا والأكريليك والطلاء بالرش من أفضل الدهانات التي يمكن استخدامها على الورق المقوى. قد ترغب أيضًا في طلاء الورق المقوى بمادة تمهيدية أولًا للحصول على أفضل النتائج.
هل يمكنك استخدام أنواع أخرى من الطلاء؟ من الناحية الفنية، يمكنك استخدام أي نوع من الطلاء على الورق المقوى، ولكن قد لا تحصل على الشكل الذي تريده إذا اخترت ببساطة أي طلاء موجود لديك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأنواع، مثل الطلاء الزيتي، تكلف أكثر من غيرها ويصعب إزالتها في حالة انسكاب بعضها عن طريق الخطأ على سطح غير مرغوب فيه. باستخدام الأكريليك والطلاء الحراري والطلاء بالرش، يمكنك إنفاق أموال أقل وصنع حرفة رائعة من الورق المقوى دون القلق بشأن التكاليف أو عملية التنظيف الصعبة.
بالإضافة إلى الطلاء الذي تختاره (أو الدهانات، إذا قررت استخدام أكثر من نوع واحد)، ستحتاج إلى فرش مصنوعة من مادة التمبرا والأكريليك. ستحتاج أيضًا إلى لوحة ألوان أو عنصر مشابه لصب الدهانات عليها وخلطها. إذا كنت قلقًا بشأن البقع والبقع، فيمكنك تجنب حدوث فوضى كبيرة أثناء الطلاء عن طريق إعادة استخدام ملاءة سرير قديمة أسفل الورق المقوى.
كيفية طلاء الورق المقوى باستخدام الأكريليك أو التمبرا أو الطلاء بالرش
قبل طلاء الورق المقوى، من الأفضل وضع طلاء أولي مثل الجيسو لإنشاء طبقة واقية على السطح. تسمح هذه الطبقة للون بالالتصاق بشكل أفضل وتقلل من امتصاص الطلاء. لاحظ أن برايمر جيسو يأتي عادةً باللون الأبيض، لكن يمكنك أيضًا شراؤه باللون الأسود أو الشفاف أو أي لون آخر. بعد أن تجف هذه الطبقة الأساسية تمامًا، يمكنك تطبيق طلاء الأكريليك أو التمبرا أو الرش.
تستخدم أنواع الطلاء الثلاثة هذه على الورق المقوى، وتشترك في بعض أوجه التشابه والاختلاف. طلاء الأكريليك سميك، لذا من الأفضل وضعه في طبقات رقيقة. ستجد أن هذا الطلاء يمكن وضعه بسهولة، ويجف بسرعة، ويترك لمسة نهائية لامعة وناعمة. كما أنها مقاومة للماء، مما قد يكون مفيدًا لسطح الورق المقوى. تمبرا أيضًا سريع الجفاف وسهل التطبيق، لكنه يترك لمسة نهائية غير لامعة. يعتبر طلاء الرش هو الأكثر تميزًا لأنه لا يتطلب أي فرش. ومع ذلك، بسبب الأبخرة، يجب استخدامه فقط في المناطق جيدة التهوية وارتداء قناع أثناء الرش. قد ترغب أيضًا في الاطلاع على نصائح TikTok لتوفير الوقت لجعل طلاء مشروعك أمرًا سهلاً.
بمجرد الانتهاء من كل اللوحة، اترك الورق المقوى يجف. يعتمد وقت التجفيف على الطلاء الذي تختاره ومقدار الطلاء الذي تستخدمه. إذا كنت لا تريد المخاطرة بلمس مشروعك أو نقله قبل الأوان، فاتركه طوال الليل في بيئة جافة جيدة التهوية. يعد ضمان الجفاف التام أمرًا بالغ الأهمية إذا كنت ستعيد استخدام صندوق من الورق المقوى لحيوان أليف أو طفل صغير.