أفضل أنواع الطلاء لمشاريع DIY التي تتضمن الورق المقوى

يمكن أن يكون الرسم نشاطًا علاجيًا، وليس من الضروري أن تكون فان جوخ أو كاهلو للاستمتاع به. أنت أيضًا لا تحتاج إلى قماش. يستخدم العديد من عشاق الفنون والحرف اليدوية الجدران والأرضيات والعديد من الوسائط الأخرى – مثل الورق المقوى – للرسم. يعد الورق المقوى مادة شائعة الاستخدام في مشاريع الأعمال اليدوية، ولكن عندما يتعلق الأمر بتغيير لون سطحه بالطلاء، فمن المهم اختيار النوع المناسب. يعد طلاء التمبرا والأكريليك والطلاء بالرش من أفضل الدهانات التي يمكن استخدامها على الورق المقوى. قد ترغب أيضًا في طلاء الورق المقوى بمادة تمهيدية أولًا للحصول على أفضل النتائج.

هل يمكنك استخدام أنواع أخرى من الطلاء؟ من الناحية الفنية، يمكنك استخدام أي نوع من الطلاء على الورق المقوى، ولكن قد لا تحصل على الشكل الذي تريده إذا اخترت ببساطة أي طلاء موجود لديك. بالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الأنواع، مثل الطلاء الزيتي، تكلف أكثر من غيرها ويصعب إزالتها في حالة انسكاب بعضها عن طريق الخطأ على سطح غير مرغوب فيه. باستخدام الأكريليك والطلاء الحراري والطلاء بالرش، يمكنك إنفاق أموال أقل وصنع حرفة رائعة من الورق المقوى دون القلق بشأن التكاليف أو عملية التنظيف الصعبة.

بالإضافة إلى الطلاء الذي تختاره (أو الدهانات، إذا قررت استخدام أكثر من نوع واحد)، ستحتاج إلى فرش مصنوعة من مادة التمبرا والأكريليك. ستحتاج أيضًا إلى لوحة ألوان أو عنصر مشابه لصب الدهانات عليها وخلطها. إذا كنت قلقًا بشأن البقع والبقع، فيمكنك تجنب حدوث فوضى كبيرة أثناء الطلاء عن طريق إعادة استخدام ملاءة سرير قديمة أسفل الورق المقوى.