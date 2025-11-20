أفضل أنواع الطماطم التي يمكن زراعتها في مرطبان

دعونا نواجه الأمر: قد تكون البستنة الداخلية صعبة، حتى بالنسبة للبستاني ذي الخبرة. علاوة على التعامل مع ضوء الشمس وعدم الإفراط في سقي نباتاتك عن طريق الخطأ (لا يوجد حكم هنا؛ إنه خطأ شائع في البستنة الداخلية)، ستحتاج أيضًا إلى إيجاد مساحة لكل تلك النباتات المحفوظة في أصص. لحسن الحظ، إذا كنت تبحث عن شيء موفر للمساحة ويسهل زراعته، فهناك نبات لذلك – وكل ما يتطلبه الأمر هو جرة قديمة.
في حين أن أصناف الطماطم الأخرى قد تختبر إبهامك الأخضر، تعتبر الطماطم الكرزية واحدة من أسهل أنواع الطماطم (Solanum lycopersicum) في النمو، مما يجعلها النبات المثالي للمبتدئين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تربية العديد من أصناف الطماطم الكرزية خصيصًا للازدهار في حدائق الحاويات. ومع ذلك، لا تقلل من حجمها الصغير. حتى بعض الأصناف الصغيرة من طماطم الكرز، مثل Micro Tom أو Heartbreak، التي تنمو بطول قدم أو أقل، لا تزال تنتج العشرات من الطماطم خلال فصل الصيف.
للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى البدء باختيار نوع الطماطم الكرزية المناسب لبرطمانك. قد تكون الأصناف القزمة الصغيرة قادرة على النمو في مرطبانات صغيرة يصل حجمها إلى 0.5 جالون، وهو الحجم الذي ستجده غالبًا في مجموعات الجرار التي يتم شراؤها من المتجر. ومع ذلك، لا تستطيع جميع أصناف الطماطم الكرزية تحمل الضغط في وعاء صغير. خذ وقتًا للبحث عن أفضل مرطبان وأفضل أنواع طماطم الكرز التي تناسب احتياجاتك – بالإضافة إلى متطلبات نموها المحددة.
كيفية زراعة الطماطم الكرزية في وعاء
على الرغم من أن بعض أصناف الطماطم الكرزية تظل صغيرة ومضغوطة دون التضحية بإنتاج الفاكهة – ولهذا السبب يمكن زراعتها في مرطبانات – فقد تلاحظ أنها ستفشل في النمو إذا لم تحصل على الرعاية المناسبة. وهذا يعني الانتباه إلى ضوء الشمس وكذلك التربة والرطوبة. العاملان الأخيران لهما أهمية خاصة عند العمل مع وعاء أصغر قد لا يوفر نفس التصريف والعناصر الغذائية التي يوفرها إعداد البستنة الأكبر.
بالطبع، يمكن أن تعتمد الرعاية الدقيقة اللازمة لحديقة طماطم داخلية مزدهرة في مرطبان على النوع الذي تختاره. يمكن أن تؤدي أحجام النباتات والفواكه المختلفة إلى احتياجات رعاية مختلفة قليلاً. ومع ذلك، هناك شيء واحد صحيح بالنسبة لجميع أنواع الطماطم الكرزية: فهي تنمو بشكل أفضل عندما تكون تحت أشعة الشمس الكاملة. هذا يعني أنه حتى لو كان الضوء الوحيد يأتي من النافذة، فسوف تحتاج إلى التأكد من حصول الطماطم الكرزية على ما بين ست إلى ثماني ساعات من ضوء الشمس المباشر، وليس فقط غير المباشر، كل يوم. اعتمادًا على المكان الذي تعيش فيه، قد يكون هذا إنجازًا صعبًا. ونتيجة لذلك، لمساعدة الطماطم الكرزية الموجودة في مرطبان على النمو، قد تحتاج إلى تكملة ضوء الشمس بضوء النمو.
مع أي نبات محفوظ بوعاء – خاصة النبات الموجود في وعاء ذو صرف محدود – من الضروري مراقبة الري عن كثب. للحصول على جذور صحية، تتطلب الطماطم سقيًا عميقًا يشبع التربة بالكامل. مع ذلك، لا ينبغي أن تترك التربة مشبعة بالمياه أو مبللة، مما قد يؤدي إلى نمو العفن. امنحهم الرعاية والضوء المناسبين، وستوفر حديقتك الصغيرة نتائج كبيرة ولذيذة.