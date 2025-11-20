أفضل أنواع الطماطم التي يمكن زراعتها في مرطبان

دعونا نواجه الأمر: قد تكون البستنة الداخلية صعبة، حتى بالنسبة للبستاني ذي الخبرة. علاوة على التعامل مع ضوء الشمس وعدم الإفراط في سقي نباتاتك عن طريق الخطأ (لا يوجد حكم هنا؛ إنه خطأ شائع في البستنة الداخلية)، ستحتاج أيضًا إلى إيجاد مساحة لكل تلك النباتات المحفوظة في أصص. لحسن الحظ، إذا كنت تبحث عن شيء موفر للمساحة ويسهل زراعته، فهناك نبات لذلك – وكل ما يتطلبه الأمر هو جرة قديمة.

في حين أن أصناف الطماطم الأخرى قد تختبر إبهامك الأخضر، تعتبر الطماطم الكرزية واحدة من أسهل أنواع الطماطم (Solanum lycopersicum) في النمو، مما يجعلها النبات المثالي للمبتدئين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تربية العديد من أصناف الطماطم الكرزية خصيصًا للازدهار في حدائق الحاويات. ومع ذلك، لا تقلل من حجمها الصغير. حتى بعض الأصناف الصغيرة من طماطم الكرز، مثل Micro Tom أو Heartbreak، التي تنمو بطول قدم أو أقل، لا تزال تنتج العشرات من الطماطم خلال فصل الصيف.

للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى البدء باختيار نوع الطماطم الكرزية المناسب لبرطمانك. قد تكون الأصناف القزمة الصغيرة قادرة على النمو في مرطبانات صغيرة يصل حجمها إلى 0.5 جالون، وهو الحجم الذي ستجده غالبًا في مجموعات الجرار التي يتم شراؤها من المتجر. ومع ذلك، لا تستطيع جميع أصناف الطماطم الكرزية تحمل الضغط في وعاء صغير. خذ وقتًا للبحث عن أفضل مرطبان وأفضل أنواع طماطم الكرز التي تناسب احتياجاتك – بالإضافة إلى متطلبات نموها المحددة.