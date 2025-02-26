أفضل اختيارات لنادي الأعضاء الوطنيين PGA

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موسم جولة PGA هو على قدم وساق.

تجلس معظم أسماء الجولف في نهاية هذا الأسبوع الكلاسيكي في نهاية هذا الأسبوع في Palm Beach Gardens ، Fla. ، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد الكثير من إمكانيات المراهنة المثيرة للاهتمام على القائمة.

فيما يلي اختيارات لإجراءات نهاية هذا الأسبوع في نادي PGA National Smissor Club في جنوب فلوريدا ، والتي تبدأ صباح الخميس.

التنبؤات الكلاسيكية المدروسة

ديفيس طومسون لإنهاء أفضل 20 (+190 ، فانويل الرياضي)

لقد وصل طومسون ، 25 عامًا ، إلى تلقاء نفسه على مدار العام الماضي.

بالإضافة إلى الفوز في John Deere Classic في يوليو ، فوزه الأول في جولة PGA ، أنهى طومسون T-2 في زوج آخر من البطولات.

لم يكن لديه هذا المستوى من النجاح في وقت مبكر من هذا العام ، لكنه كان ثابتًا ، حيث قام بخمسة من ستة تخفيضات ، مما أدى إلى المركز الثالث عشر في سفر التكوين المرصع بالنجوم المفتوحة قبل أسبوعين.

في هذا المجال من اللاعبين ، طومسون موثوق به مثل أي.

كام يونغ لإنهاء أفضل 10 (+500 ، BETMGM Sportsbook)

إليك اسمًا سيتعرف عليه مروحة الجولف المتوسطة.

كان يونغ في هذا المزيج باستمرار خلال مسيرته الشابة ، حيث أنهى الوصيف سبع مرات والخمسة الأوائل ما مجموعه 10 مرات.

المراهنة على الجولف؟

في عام 2025 ، فاته اثنين من التخفيضات ، لكن بعض العروض القوية تثبت أن لعبته في لعبة الجولف في مكان لائق في وقت مبكر من هذا الموسم ، حيث أنهى T-12 في Phoenix Open و T-8 في Sentry.

في فئة Cognizant للعام الماضي ، أنهى Young T-4 ، فقط أربع طلقات خلف الفائز أوستن إيكرات.

ابحث عنه ليحصل على عرض قوي آخر في جنوب فلوريدا ، برصاصة خارجية في أول فوز له في جولة PGA.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.