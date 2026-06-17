أفضل اكتشافات مطبخ كوستكو لشهر يوليو 2026

على الرغم من أنك قد تكون مستوحاة من منتجات كوستكو المنزلية لشهر يونيو 2026، إذا كان مطبخك يحتاج إلى القليل من الذوق الصيفي أو كنت تبحث فقط عن بعض الإلهام للمنتجات التي قد ترغب في شرائها، فقد وجدنا بالفعل بعض اكتشافات المطبخ المميزة لشهر يوليو 2026 في كوستكو. تشمل بعض أفضل الاكتشافات أوعية تخزين مزخرفة وزجاجات SodaStream وأدوات مائدة رائعة وعروض للأعضاء فقط على أجهزة Smeg المذهلة. العديد من هذه المنتجات جديدة، لذا فهي تحتوي على عدد قليل من المراجعات أو لا تحتوي على أي مراجعات، وهو أمر قد ترغب في أخذه بعين الاعتبار عند الشراء.
إذا كنت من محبي الفول السوداني أو هالو كيتي، فسوف تحب أوعية تخزين الطعام من كوستكو التي تحتوي على أغطية تهوية خاصة بها. تأتي هذه في عبوة مكونة من 4 قطع مقابل 28.99 دولارًا ويمكن شراؤها عبر الإنترنت. الأوعية الخزفية آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق والميكروويف وهي مثالية لتخزين بقايا الطعام وإعادة تسخينها. في الوقت المناسب تمامًا لفصل الصيف، فإن زجاجات SodaStream Fizz & Go المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ معزولة وتأتي في عبوتين مقابل 37.99 دولارًا. تتناسب تمامًا مع جهاز SodaStream وهي آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق. تحتوي الزجاجات على حزام حمل خاص بها، وهي خالية من مادة BPA، ومصممة للحفاظ على المشروبات باردة لمدة تصل إلى 12 ساعة. إذا كانت أدوات المائدة الخاصة بك بحاجة إلى ترقية، فقد ترغب في مجموعة أدوات المائدة Gourmet Sets المكونة من 20 قطعة، والمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المطروق، وكلها مقابل 49.99 دولارًا. إنه إعداد لأربعة أشخاص ويتضمن شوك السلطة وشوك العشاء والسكاكين وملاعق العشاء والملاعق الصغيرة.
أجهزة SMEG الأنيقة للأعضاء
للأعضاء فقط، تمتلك كوستكو حاليًا مجموعة من أدوات المطبخ الحديثة SMEG. في البداية، هناك خلاط قديم على طراز الخمسينيات بظلال من اللون الأسود أو الكريمي أو الأحمر أو الأبيض. يحتوي على أربعة إعدادات للسرعة وسينهي المطبخ المستوحى من الطراز القديم. ولتكملة الخلاط، هناك أيضًا غلاية كهربائية على طراز الخمسينيات ومحمصة خبز متطابقة مكونة من شريحتين. تتوفر المحمصة باللون الأسود والفولاذ المقاوم للصدأ والأبيض، بينما تتوفر الغلاية باللون الأسود والرمادي الداكن والفولاذ المقاوم للصدأ والأبيض. بالنسبة لأولئك الذين يريدون أكثر من مجرد غلاية عادية، لدى كوستكو أيضًا غلاية SMEG ذات درجة حرارة متغيرة على طراز الخمسينيات، وهي متوفرة باللون الكريمي والفولاذ المقاوم للصدأ. وإذا كنت تحب تصميم هذه الأجهزة، فقد ترغب في مراقبة الاكتشافات الأخرى المستوحاة من الطراز القديم والتي يمكنك الحصول عليها من كوستكو.
جهاز آخر مخصص للأعضاء فقط قد ترغب به في مطبخك هو صانع الثلج على سطح الطاولة من ميديا، والذي ينتج الثلج في شكل رصاصات صغيرة وكبيرة. إنه مثالي إذا كانت عائلتك تعاني من قدر لا بأس به من الجليد في الصيف، حيث يمكنها صنع ما يصل إلى 26.5 رطلاً من الثلج يوميًا. أخيرًا، إذا انتقلت للتو إلى منزل جديد، فقد تميل إلى الاستثمار في نظام تنقية المياه بالتناضح العكسي iSpring. بسعر 199.99 دولارًا، وهو عبارة عن نظام من ست مراحل يمكن تثبيته تحت الحوض الخاص بك ويأتي كاملاً مع الصنبور الخاص به. أثناء قيامك بالتسوق لشراء اكتشافات المطبخ هذه، لا تنس الحصول على عدد قليل من العناصر المنزلية المفضلة لدى كوستكو قبل أن تختفي إلى الأبد.