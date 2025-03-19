أفضل الأدوات لصنع الرسم خلف مرحاض نسيم

هناك بعض النصائح الرسم التي أقسمها. وإذا لم تسمع أبدًا عن فرشاة الطلاء المسطحة للمساحات الضيقة ، فقد يغير ذلك إلى الأبد الطريقة التي تتعامل بها مع مشاريع DIY الخاصة بك. تمامًا مثل تطبيق طبقة من الطلاء خلف الحضيض أو الرادياتير ، فإن الطلاء خلف المرحاض هو إحدى تلك المهام التي تبدو سهلة – حتى تجربها بالفعل. الخزان في الطريق ، الفرش القياسية ضخمة للغاية ، والبكرات لا تتناسب. يمكنك إزالة الخزان للحصول على وصول أفضل ، ولكن هذه خطوة محفوفة بالمخاطر. إذا لم تقم بإعادة تثبيتها تمامًا ، فقد ينتهي بك الأمر بالتسربات أو الختم غير المحسّن أو مرحاض متذبذب. ليس بالضبط نوع مشروع تحسين المنزل الذي تريد الخروج عن السيطرة.

لحسن الحظ ، هناك طريقة أفضل. تم تصميم أداة الطلاء-لتلائم المساحات الضيقة وجعل المهمة دون عناء تقريبًا. تحتوي الفرشاة على وسادة رقيقة ومرنة تنزلق بين الخزان والجدار ، وتغطي المنطقة دون أن تطلب منك تحريف معصمك في زوايا غير مريحة. ومع وجود عدد قليل من السكتات الدماغية ، يمكنك إنجاز المهمة. لا توجد فوضى ولا عمل إضافي للسباكة – فقط تراجع ، انقلب ، وانتهت. إذا كنت قد حاولت دفع أسطوانة أو حتى اسفنجة خلف مرحاض وانتهى بها المطاف بتغطية غير متساوية (أو الطلاء على الخزان نفسه) ، فإن هذه الأداة هي الترقية التي تحتاجها.