أفضل الأدوات لصنع الرسم خلف مرحاض نسيم

هناك بعض النصائح الرسم التي أقسمها. وإذا لم تسمع أبدًا عن فرشاة الطلاء المسطحة للمساحات الضيقة ، فقد يغير ذلك إلى الأبد الطريقة التي تتعامل بها مع مشاريع DIY الخاصة بك. تمامًا مثل تطبيق طبقة من الطلاء خلف الحضيض أو الرادياتير ، فإن الطلاء خلف المرحاض هو إحدى تلك المهام التي تبدو سهلة – حتى تجربها بالفعل. الخزان في الطريق ، الفرش القياسية ضخمة للغاية ، والبكرات لا تتناسب. يمكنك إزالة الخزان للحصول على وصول أفضل ، ولكن هذه خطوة محفوفة بالمخاطر. إذا لم تقم بإعادة تثبيتها تمامًا ، فقد ينتهي بك الأمر بالتسربات أو الختم غير المحسّن أو مرحاض متذبذب. ليس بالضبط نوع مشروع تحسين المنزل الذي تريد الخروج عن السيطرة.
لحسن الحظ ، هناك طريقة أفضل. تم تصميم أداة الطلاء-لتلائم المساحات الضيقة وجعل المهمة دون عناء تقريبًا. تحتوي الفرشاة على وسادة رقيقة ومرنة تنزلق بين الخزان والجدار ، وتغطي المنطقة دون أن تطلب منك تحريف معصمك في زوايا غير مريحة. ومع وجود عدد قليل من السكتات الدماغية ، يمكنك إنجاز المهمة. لا توجد فوضى ولا عمل إضافي للسباكة – فقط تراجع ، انقلب ، وانتهت. إذا كنت قد حاولت دفع أسطوانة أو حتى اسفنجة خلف مرحاض وانتهى بها المطاف بتغطية غير متساوية (أو الطلاء على الخزان نفسه) ، فإن هذه الأداة هي الترقية التي تحتاجها.
لماذا تتفوق فرشاة الطلاء المسطحة على جميع الآخرين
ما الذي يجعل أداة الفرشاة المسطحة فعالة للغاية؟ كل ذلك يعود إلى ميزتين رئيسيتين: لوحة فرشاة قابلة للاستبدال ومقبض قابل للتمديد. وسادة الفرشاة رقيقة لدرجة أنها تضغط على معطف متساوٍ في أقسى المساحات. وعندما تلبس اللوحة ، لا يتعين عليك شراء أداة جديدة كاملة – ما عليك سوى التبديل في وسادة جديدة واستمر في الاستمرار. هذا ليس فقط مناسبًا ، إنه فعال من حيث التكلفة أيضًا. يعد المقبض القابل للتمديد بحجم 12 بوصة هو المنقذ أيضًا لأنه يمنحك وصولًا إضافيًا ، لذلك لا تكافح لزاوية فرشاة قصيرة في فجوة ضيقة وترك بعض المواقع مكتشفة.
باستخدام فرشاة الطلاء المسطحة واضحة. يمكنك ببساطة تحميله بالطلاء ، واضغطه على الحائط ، وحركه لأعلى ولأسفل. على عكس الأسطوانة ، التي يمكن أن تترك حواف سميكة أو ضربات غير متساوية ، تنطبق اللوحة على نحو سلس ، حتى التغطية. يبدو وكأنه حلم كل رسام ، صحيح. كل ما عليك فعله هو تطبيق ضغط ثابت على الفرشاة أثناء الطلاء في اتجاه واحد. تنظيف هذه الفرش أمر سهل للغاية. بالنسبة للدهانات المستندة إلى الماء ، شطف الوسادة في الماء الدافئ والصابون ، واتركها تجف وهي جاهزة للمشروع التالي. أما بالنسبة للركائز القائمة على النفط ، استخدم منتج مذيب موصى به قبل غسله أيضًا. ولكن إذا لم تكن على وشك ترطيبهم ، فهناك بديل نهائي لغسل فرش الطلاء بين المعاطف التي ستجعلها جيدة مثل الجديدة.
أدوات ذكية أخرى للمساحات الضيقة
إذا كنت تبحث عن بدائل لفرشاة الطلاء المسطحة ، فإن قفاز الرسام هو خيار مفيد آخر. في قرصة ، يمكنك حتى محاولة استخدام قفازات غبار الألياف الدقيقة لطلاء المناطق الضيقة. أنت تنزلق عليها ، وتغمس يدك في الطلاء ، وانتزحها خلف المرحاض كما لو كنت تغلب على الرف. لا يمكن أن يكون التطبيق أسهل. القفرة مثالية للأسطح المنحنية والزوايا الصعبة حيث قد تكافح أداة صلبة. فكر في أنابيب السباكة الخارجية التي تكون في بعض الأحيان صعبة بعض الشيء لتغطية. نصيحة إضافية لاستخدام القفاز هي التأكد من استخدام القفازات تحتها للحفاظ على يديك خالية من الطلاء.
الأسطوانة المصغرة ذات المقبض الزاوية هي حل صلب آخر قد ترغب في تجربته. تتناسب الأسطوانة النحيفة مع مساحات صغيرة ، في حين يتيح لك مقبض العازمة الوصول إلى العوائق دون أن تمتد إلى مواقع محرجة. للحصول على أفضل النتائج ، اذهب مع أسطوانة رغوة عالية الكثافة-إنها تحمل طلاءًا كافيًا لإنجاز المهمة دون تقطيعها في كل مكان. يفضل بعض الأشخاص فرشاة الأسطوانة على فرشاة الطلاء المسطحة ، وقد يصبح هذا خيارك إذا وجدت نفسك في مكان ضيق. بغض النظر عن الأداة التي تختارها ، فإن الأداة الصحيحة تحول هذا العمل المحبب إلى مهمة سريعة خالية من المتاعب. بعد كل شيء ، حتى المرحاض الخاص بك يستحق وظيفة جيدة.