أفضل الأسعار على تذاكر مباراة ليونز وسيهوكس في ملعب فورد في ديترويت

Vivid Seats هو الشريك الرسمي لحجز التذاكر لصحيفة نيويورك بوست. قد نتلقى عائدات من هذه الشراكة مقابل مشاركة هذا المحتوى و/أو عند إجراء عملية شراء.



يتنافس اثنان من أفضل فرق دوري كرة القدم الأميركي وجهاً لوجه في موتور سيتي.

في يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر، سيواجه فريق ديترويت ليونز بقيادة دان كامبل، والذي حقق 2-1، فريق سياتل سي هوكس بقيادة مايك ماكدونالد، والذي حقق 3-0 في ملعب فورد.

قبل هذه المواجهة الحاسمة في الأسبوع الرابع، يحتفل الفريق المضيف بفوزه بنتيجة 20-13 على فريق أريزونا كاردينالز الذي كان منافسًا بشكل مفاجئ. في تلك المباراة، قاد جاريد جوف الطريق بإكمال 18 من 23 تمريرة لمسافة 199 ياردة وهبوط؛ واندفع ديفيد مونتجومري لمسافة 105 ياردات وهبوط.

وقال كامبل للفريق بعد المباراة: “لقد أتيتم إلى العمل، لقد كانت أفضل مباراة لعبناها على الإطلاق… كانت هذه واحدة من تلك المباريات الصعبة التي تحتاج إلى خوضها”.

أما بالنسبة لمنافسيهم، فقد حقق جينو سميث وفريقه سيهوكس فوزًا سهلًا بنتيجة 24-3 على فريق ميامي دولفينز. وقد قدم زاك شاربونيت ودي كيه ميتكالف الجزء الأكبر من الهجوم للفريق، حيث سجلا ثلاثة أهداف بينهما.

الآن بعد أن يواجه فريق ليونز وفريق سيهوكس منافسين أقوى من بعضهما البعض، فسوف يحتاج جاريد جوف وشركاه إلى كل المساعدة التي يمكنهم حشدها من الجماهير في ملعب فورد يوم الاثنين.

وهنا يأتي دورك.

حتى الآن، لا تزال التذاكر المتاحة في اللحظة الأخيرة لمباراة ليونز-سيهوكس.

استنادًا إلى النتائج التي توصلنا إليها، كان أقل سعر تمكنا من العثور عليه لدخولك هو 114 دولارًا قبل الرسوم على Vivid Seats.

تبدأ أسعار التذاكر للمستوى 100 من 198 دولارًا قبل الرسوم.

لمزيد من المعلومات، لدى فريقنا كل ما تحتاج إلى معرفته والمزيد عن مباراة Lions vs. Seahawks Monday Night Football في Ford Field أدناه.

جميع الأسعار المذكورة أعلاه عرضة للتقلبات.

تذاكر مباراة ديترويت ليونز ضد سياتل سي هوكس

يمكنك العثور هنا على تفصيل كامل لأفضل أسعار التذاكر لمباراة Lions-Seahawks حسب القسم في Ford Field:

أقسام ملعب فورد أسعار التذاكر

ابدأ في مكان للوقوف فقط 114 دولار المستوى 300 158 دولار المستوى 200 196 دولار المستوى 100 198 دولار

(ملاحظة: أكدت صحيفة نيويورك بوست جميع الأسعار المذكورة أعلاه في وقت النشر. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي، وهي عرضة للتقلبات، وإذا لم يتم ذكرها، فسوف تشمل رسومًا إضافية عند الدفع.)

Vivid Seats عبارة عن منصة بيع تذاكر في السوق الثانوية تم التحقق منها، وقد تكون الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الاسمية، اعتمادًا على الطلب.

إنهم يقدمون ضمانًا للمشتري بنسبة 100٪ ينص على أن معاملتك ستكون آمنة ومأمونة وسيتم تسليم تذاكرك قبل الحدث.

هل ما زلت مهتمًا بشركة Vivid Seats؟ يمكنك العثور على مقال من فريقهم حول سبب شرعية الشركة هنا.

تذاكر مباراة ديترويت ليونز الفردية

بالنسبة لأولئك الذين يفضلون اختيار الألعاب المنزلية التي من المنطقي أن يحضروها، فنحن هنا من أجلكم أيضًا.

فيما يلي قائمة بجميع مباريات ديترويت ليونز المنزلية القادمة في Ford Field بما في ذلك التواريخ وأوقات البدء والمنافسين.

(ملاحظة: أكدت صحيفة نيويورك بوست جميع الأسعار المذكورة أعلاه في وقت النشر. جميع الأسعار بالدولار الأمريكي، وهي عرضة للتقلبات، وإذا لم يتم ذكرها، فسوف تشمل رسومًا إضافية عند الدفع.)

Vivid Seats عبارة عن منصة بيع تذاكر في السوق الثانوية تم التحقق منها، وقد تكون الأسعار أعلى أو أقل من القيمة الاسمية، اعتمادًا على الطلب.

إنهم يقدمون ضمانًا للمشتري بنسبة 100٪ ينص على أن معاملتك ستكون آمنة ومأمونة وسيتم تسليم تذاكرك قبل الحدث.

هل ما زلت مهتمًا بشركة Vivid Seats؟ يمكنك العثور على مقال من فريقهم حول سبب شرعية الشركة هنا.

جدول بطولة فول ليونز 2024

إذا كنت تعتقد أنك قد تجد نفسك تسافر على الطريق مع فريق Lions هذا العام، فإليك المكان الذي يمكنك العثور عليهم فيه عندما لا يكونون في Ford Field بمجرد بدء موسم 2024.

مواعيد مباريات ديترويت ليونز خارج أرضه الأسود ضد الكاوبويز

الأحد 13 أكتوبر في ملعب AT&T في أرلينجتون، تكساس الأسود ضد الفايكنج

الأحد 20 أكتوبر في ملعب US Bank في مينيابوليس، مينيسوتا الأسود ضد الباكرز

الأحد 3 نوفمبر في ملعب لامبو في جرين باي، ويسكونسن الأسود ضد تكساس

الأحد 10 نوفمبر في ملعب NRG في هيوستن، تكساس الأسود ضد المهور

الأحد 24 نوفمبر في ملعب لوكاس أويل في إنديانابوليس، إنديانا الأسود ضد الدببة

الأحد 22 ديسمبر في ملعب سولجر فيلد في شيكاغو، إلينوي الأسود ضد 49ers

الاثنين 30 ديسمبر في ملعب ليفيز في سانتا كلارا، كاليفورنيا

مخطط مقاعد فورد فيلد

هل ذهبت إلى مدينة السيارات من قبل لرؤية جوف يرمي جلد الخنزير شخصيًا؟

لتسهيل الحياة، يمكنك الاطلاع على خريطة Ford Field هنا للحصول على صورة أفضل لجميع المناظر من المدرجات.

كيفية مشاهدة/بث مباريات الليونز

لا يوجد نقص في الطرق لمشاهدة مباريات الأسود مباشرة من راحة منزلك هذا الموسم.

يمكنك العثور على نادي كامبل على ABC وCBS وESPN وFox وNBC وNFL Network في تواريخ محددة.

خلال الموسم العادي، سيتم بث معظم مباريات NFC على قناة Fox.

بالنسبة للألعاب التي تُعرض في وقت الذروة، يمكن العثور على Sunday Night Football على NBC جنبًا إلى جنب مع Peacock، ويتم حجز Monday Night Football لبث ESPN وThursday Night Football على Amazon Prime Video.

جولات حفلات موسيقية ضخمة في 2024-2025

الأسود ليست العرض الوحيد في المدينة.

فيما يلي خمسة فقط من الحفلات الموسيقية التي نتشوق بشدة إلى إقامتها في منطقة ديترويت خلال الأشهر القليلة القادمة.

• بيلي جويل مع ستيفي نيكس

• ستيفي وندر

• رول الجيلي

• ماكسويل وجازمين سوليفان

• موجة قضيب

هل تحتاج إلى المزيد من الموسيقى في حياتك؟ اطلع على قائمتنا التي تضم أكبر 50 جولة موسيقية في عام 2024 لتجد العرض المناسب لك.

تم كتابة هذا المقال بواسطة مات ليفي، مراسل الأحداث المباشرة في نيويورك بوست. يظل ليفي على اطلاع دائم بأحدث إعلانات الجولات من الفنانين الموسيقيين والكوميديين المفضلين لديك، بالإضافة إلى افتتاحات برودواي والأحداث الرياضية والمزيد من العروض الحية – ويجد أسعار تذاكر رائعة عبر الإنترنت. منذ أن بدأ عمله في نيويورك بوست في عام 2022، قام ليفي بمراجعة حفل بروس سبرينغستين وأجرى مقابلة مع ميليسا فيلاسينور من SNL الشهيرة، على سبيل المثال لا الحصر. يرجى ملاحظة أن الصفقات قد تنتهي صلاحيتها، وجميع الأسعار عرضة للتغيير.