أفضل الأسمدة لاستخدامها في نباتات زنبق السلام المزدهرة

عندما تفلت البتلة البيضاء الخالية من العيوب من زهر زنبق السلام ، فإن اسم النبات منطقي ؛ ضد أوراق الشجر الخضراء الداكنة ، تبدو الزهرة وكأنها شعلة شمعة تفلت من الشمعة التي تعطي شعوراً بالسلام والأمل. لإقناعهم بالازدهار ، هناك نصائح وحيل لمساعدة زنبق السلام الخاص بك على الازدهار باعتباره نهرًا داخليًا داخليًا. ليس من المستغرب أن يساعد الأسمدة الصحيحة. ومع ذلك ، فإن هذا يقدم الكثير من الأسئلة. إن محرر حديقة House Digest و Tiffany Selvey في House Digest و Tiffany Selvey هو الشخص الذي يشارك بعض البصيرة حول ما تحتاجه هذه النباتات لإنتاج أزهارها الرشيقة. في مقابلة حصرية مع House Digest ، أجاب Selvey على الأسئلة الأساسية حول ماذا ولماذا وكيف ومتى تحتاج زنابق السلام إلى بعض التشجيع الغذائي.

Selvey Singles خارج الأسمدة التي صاغت خصيصا للفضاء السلام (spathiphyllum). هذه المنتجات تحزم الضروريات لإنتاج الزهور الأمثل. “في حين أن زنابق السلام منخفضة الصيانة إلى حد ما ، فقد يحتاجون إلى القليل من المغذيات لبدء إنتاج الزهور البيضاء الكريمية التي نحبها كثيرًا” ، كما أوضحت. الأسمدة المتوازنة مثل 2-2-2 هي الخيار الأعلى ، ولكنها التي تجلب المزيد من النيتروجين إلى الحزب ، مثل المزيج 3-1-2 ، سيساعد على الحفاظ على صحة أوراق الشجر الخضراء.