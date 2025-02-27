أفضل الأسمدة لاستخدامها في نباتات زنبق السلام المزدهرة

عندما تفلت البتلة البيضاء الخالية من العيوب من زهر زنبق السلام ، فإن اسم النبات منطقي ؛ ضد أوراق الشجر الخضراء الداكنة ، تبدو الزهرة وكأنها شعلة شمعة تفلت من الشمعة التي تعطي شعوراً بالسلام والأمل. لإقناعهم بالازدهار ، هناك نصائح وحيل لمساعدة زنبق السلام الخاص بك على الازدهار باعتباره نهرًا داخليًا داخليًا. ليس من المستغرب أن يساعد الأسمدة الصحيحة. ومع ذلك ، فإن هذا يقدم الكثير من الأسئلة. إن محرر حديقة House Digest و Tiffany Selvey في House Digest و Tiffany Selvey هو الشخص الذي يشارك بعض البصيرة حول ما تحتاجه هذه النباتات لإنتاج أزهارها الرشيقة. في مقابلة حصرية مع House Digest ، أجاب Selvey على الأسئلة الأساسية حول ماذا ولماذا وكيف ومتى تحتاج زنابق السلام إلى بعض التشجيع الغذائي.
Selvey Singles خارج الأسمدة التي صاغت خصيصا للفضاء السلام (spathiphyllum). هذه المنتجات تحزم الضروريات لإنتاج الزهور الأمثل. “في حين أن زنابق السلام منخفضة الصيانة إلى حد ما ، فقد يحتاجون إلى القليل من المغذيات لبدء إنتاج الزهور البيضاء الكريمية التي نحبها كثيرًا” ، كما أوضحت. الأسمدة المتوازنة مثل 2-2-2 هي الخيار الأعلى ، ولكنها التي تجلب المزيد من النيتروجين إلى الحزب ، مثل المزيج 3-1-2 ، سيساعد على الحفاظ على صحة أوراق الشجر الخضراء.
ما تحتاج لمعرفته حول تسميد زنابق السلام
يمكنك تخصيب زنبق السلام الخاص بك بأدوات منزلية مشتركة مثل قهوة أو أملاح إبسوم ، ولكن بالنسبة لـ “تأمين بلوم” ، استثمر في سماد يفي بمعايير سيلفي. خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest ، نصحت Selvey أنه يجب عليك الانتباه عن كثب إلى الاتجاهات المحددة التي تأتي مع الأسمدة. “سيختلف تردد الإخصاب اعتمادًا على المنتج ، لذلك ستحتاج دائمًا إلى اتباع الإرشادات الموجودة على الملصق.” تأتي الأسمدة في عدة أشكال ، لذا فإن كيفية تطبيق هذه المنتجات تعتمد بشكل كبير على صيغتها. يقول سيلفي ، “تتوفر الأسمدة في البخاخات الورقية والسائل والحبب ، لذلك فقط اتبع الإرشادات الموجودة على الحزمة.”
بالنسبة لنباتات زنبق السلام الداخلية ، قد لا تدرك أن هذه المساحات الخضراء تستغرق أحيانًا عطلة شتوية. يقول سيلفي: “إذا لم تكمل النباتات الخاصة بك بأضواء النمو ولم يكن لديك الكثير من الضوء غير المباشر في منزلك ، فقد تنتهي زنابق السلام خلال فصل الشتاء”. “لا تخصب خلال هذا الوقت إذا كنت لا ترى علامات النمو ، لكن النبات لا يزال يبدو صحية”.
المزالق لتجنبها عند تسميد نباتات زنبق السلام
على الرغم من كل الفوائد التي يمكن أن تأتي من استخدام المنتج الصحيح ، هناك أخطاء خطيرة يرتكبها الناس عند تسميد نباتاتهم. كما هو الحال مع الكثير من الأشياء الأخرى في الحياة ، الاعتدال هو المفتاح. خلال مقابلتها الحصرية مع House Digest ، حذرتنا Selvey من أن “الإفراط في الإفراط هو خطأ شائع يرتكبه الناس. غالبًا ما نفكر ،” إذا كان البعض جيدًا ، فيجب أن يكون الأمر أفضل! ” ولكن هذا خطأ تماما مع الأسمدة. ” الكثير من الشيء الجيد يمكن أن يسبب أضرارًا دائمة لليلي السلام. “يمكن أن يحرق الإفراط في حرق جذور النبات ويؤدي إلى زيادة في المعادن في التربة. ولهذا السبب من المهم للغاية اتباع التعليمات على الحزمة.”
تجنب هذه المشكلة عن طريق التتبع عن كثب عند تطبيق الأسمدة. يوصي سيلفي بالحفاظ على تقويم الإخصاب. يمكن أن يساعدك ذلك في التأكد من قيامك بذلك في الأوقات المناسبة لدعم صحة مصنعك المثلى.