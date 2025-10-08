أفضل الأمهات لزراعة في حديقتك للزهرة كلها تتقدم لفترة طويلة

لقد وصل موسم Spooky رسميًا ، وربما تكون مشغولاً في نقل منزلك إلى الخريف بألوان خريفية ومظهر مريح. انشر المشاعر السقوط إلى الفناء الخاص بك مع chrysanthemums ، وهي زهرة مبدعة يمكنك إحضارها لجعل هذا الموسم تبدو مذهلة. مرادفًا للسقوط ، يضيف chrysanthemums لونًا إلى الأشهر الداكنة. ولكن ، لتحقيق أقصى استفادة من حديقة الخريف الخاصة بك ، من المفيد معرفة أي شخص يجب أن تشتريه وزراعته.
لاختيار أفضل الأمهات لحديقتك ، فكر أولاً في ما تريد منه. هل هناك أي ألوان ترغب في إضافتها إلى حديقتك؟ بينما تقوم بزراعة والدتك في حديقتك ، تأكد من شراء أمهات الحديقة مقابل أمهات بائع الزهور. أمهات بائع الزهور ليسوا هاردي بما يكفي لتحمل البرد ، ويمكن أن تدمر درجات الحرارة المتجمدة البراعم قبل فتحها. تعتبر أمهات الحديقة مثالية للزراعة في الهواء الطلق وستعود لإحضار اللون إلى الفناء سنة بعد عام.
عندما تكون في مركز الحديقة ، خذ وقتك لفحص كل مصنع. يمكن أن يكون من المغري شراء واحدة مع أزهارها الرائعة بالفعل في إزهار. ومع ذلك ، هذا يعني أنه لن يستمر طالما أنه في حديقتك. الأمهات التي لديها براعم أكثر إحكامًا وأكثر خضرة ومغلقة ستزودك باللون لفترة أطول. تتفتح الأمهات في التدفقات ، لذا فإن اختيار نبات لا يحتوي إلا على واحد أو زهوران مفتوحان على وشك الحصول على عرض كامل. يجب عليك أيضًا فحص الأمهات لأي ضرر أو إجهاد. يجب تجنب الأمهات اللائي ليس لديهن أي براعم أو تعرض أوراق الصفراء. يمكنك البحث عن أي علامات لمرض الفطريات لضمان اختيار نباتات صحية لساحتك.
كيفية زراعة الأمهات في حديقتك
الآن بعد أن عثرت على أفضل الأمهات لحديقتك ، تحتاج إلى اختيار مكان لتزدهر. تفضل الأمهات مكانًا في أشعة الشمس الكاملة في التربة التي يتم توجيهها جيدًا. قد ترغب في مزج الطميية والسماد في سرير الحديقة قبل زراعتها لتعزيز الصرف الصحي الجيد. بعد ذلك ، حفر حفرة تقع على نفس عمق الحاوية التي توجد فيها أمرك. خذ بلطف نبات الكريسانثيموم من حاويةه عن طريق الضغط على جوانب الوعاء. بمجرد إزالته ، قم بفك كرة الجذر بعناية قبل وضعها في التربة. قم بتغطية الفجوات بالتربة والماء جيدًا لتعزيز نمو الجذر الجديد.
للحفاظ على والداك تتفتح طوال الخريف ، راقب الماء ودرجة الحرارة. سقي والداك عندما يشعر الجزء العلوي من التربة بالجفاف ونقلها إلى الظل إذا تجاوزت درجات الحرارة 90 درجة فهرنهايت. يجب عليك أيضًا ميتة الأمهات بانتظام خلال الموسم ، لأن هذا سيعزز الإزهار الجديد. من خلال اختيار أفضل الأمهات في المتجر وزراعة الكريزانثيميات المحفوظة بوعاء في موقع مع الظروف المناسبة ، ستبدو حديقتك مدورة طوال الموسم! بالإضافة إلى ذلك ، ستعود هذه الإزهار الجميل العام المقبل لمزيد من المرح الخريفي إذا كنت تعتني بها بشكل صحيح.