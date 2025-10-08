أفضل الأمهات لزراعة في حديقتك للزهرة كلها تتقدم لفترة طويلة

لقد وصل موسم Spooky رسميًا ، وربما تكون مشغولاً في نقل منزلك إلى الخريف بألوان خريفية ومظهر مريح. انشر المشاعر السقوط إلى الفناء الخاص بك مع chrysanthemums ، وهي زهرة مبدعة يمكنك إحضارها لجعل هذا الموسم تبدو مذهلة. مرادفًا للسقوط ، يضيف chrysanthemums لونًا إلى الأشهر الداكنة. ولكن ، لتحقيق أقصى استفادة من حديقة الخريف الخاصة بك ، من المفيد معرفة أي شخص يجب أن تشتريه وزراعته.

لاختيار أفضل الأمهات لحديقتك ، فكر أولاً في ما تريد منه. هل هناك أي ألوان ترغب في إضافتها إلى حديقتك؟ بينما تقوم بزراعة والدتك في حديقتك ، تأكد من شراء أمهات الحديقة مقابل أمهات بائع الزهور. أمهات بائع الزهور ليسوا هاردي بما يكفي لتحمل البرد ، ويمكن أن تدمر درجات الحرارة المتجمدة البراعم قبل فتحها. تعتبر أمهات الحديقة مثالية للزراعة في الهواء الطلق وستعود لإحضار اللون إلى الفناء سنة بعد عام.

عندما تكون في مركز الحديقة ، خذ وقتك لفحص كل مصنع. يمكن أن يكون من المغري شراء واحدة مع أزهارها الرائعة بالفعل في إزهار. ومع ذلك ، هذا يعني أنه لن يستمر طالما أنه في حديقتك. الأمهات التي لديها براعم أكثر إحكامًا وأكثر خضرة ومغلقة ستزودك باللون لفترة أطول. تتفتح الأمهات في التدفقات ، لذا فإن اختيار نبات لا يحتوي إلا على واحد أو زهوران مفتوحان على وشك الحصول على عرض كامل. يجب عليك أيضًا فحص الأمهات لأي ضرر أو إجهاد. يجب تجنب الأمهات اللائي ليس لديهن أي براعم أو تعرض أوراق الصفراء. يمكنك البحث عن أي علامات لمرض الفطريات لضمان اختيار نباتات صحية لساحتك.