أفضل التمارين التي يمكنك القيام بها قبل النوم للحصول على نوم أكثر راحة

غالبًا ما ينزلق النوم إلى أسفل قائمة الأولويات عندما تصبح الحياة مزدحمة. من الصعب جدًا الاستيقاظ مبكرًا، والاندفاع إلى العمل، ومواجهة حركة المرور في طريق العودة إلى المنزل، والعثور على شيء صحي لتناول العشاء. يمكن أن تمتلئ الأمسيات بسرعة، خاصة خلال العطلات، مما يترك عقلك متوترًا للغاية بحيث لا يمكن أن ينجرف بسهولة.

يمكن أن يؤدي تمرين HIIT القوي في وقت مبكر من اليوم إلى تحسين النوم، لكن ممارسة الرياضة بالقرب من وقت النوم قد يكون لها تأثير معاكس، وفقًا لمقالة نُشرت عام 2025 في Nature Communications. يمكن أن تؤدي التمارين عالية الكثافة خلال أربع ساعات من الذهاب إلى السرير إلى صعوبة النوم وقد تقلل من إجمالي وقت نومك، خاصة إذا كنت تتدرب عادةً في وقت مبكر من اليوم.

تقول مؤسسة النوم إن الأنشطة الخفيفة قبل النوم قد تساعدك في الواقع على النوم بشكل أكثر صحة. المفتاح هو اختيار الحركات البطيئة مثل اليوغا التي لا ترفع درجة حرارة جسمك الأساسية كثيرًا. بينما يستعد جسمك للراحة، يجب أن تنخفض درجة الحرارة ومعدل ضربات القلب لدعم النوم العميق والمجدد. إليك سلسلة يوغا لطيفة يمكنك ممارستها كل ليلة.