أفضل الحصى لاستخدام الحصى المناظر الطبيعية إذا كنت تريد مظهرًا ناعمًا وطبيعيًا

يعد التثبيت المناسب أمرًا بالغ الأهمية عند العمل مع الحصى الشاطئية المكسيكية للتأكد من وجود استقرار في المناظر الطبيعية الخاصة بك. ستحتاج إلى البدء بوضع نسيج حاجز الأعشاب للمساعدة في منع نمو النبات غير المرغوب فيه ، والذي يمكن أن يساعد أيضًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصرف الصحي. بعد ذلك ، إذا رغبت في ذلك ، انشر طبقة قاعدة من الرمال أو الحصى المضغوطة لتشكيل أساس قبل إضافة الحصى نفسها. يجب أن يهدف معظم مالكي المنازل إلى وضع عدة طبقات من الحصى بشكل عام. نظرًا لأن هذه الأحجار أثقل من الحصى القياسي ، فعادة ما تبقى في مكانها. ومع ذلك ، فإن استخدام مواد الحواف يمكن أن يعزز الاستقرار الكلي. يتطلب استخدام الحصى الشاطئية المكسيكية حول ميزة المياه القليل من المقاربة المختلفة. قد يبدو هذا وكأنه وضع الحجارة فوق طبقة من صخرة الصرف الصحي للتوقف عن التحول بمرور الوقت.

على الرغم من الفوائد الكثيرة ، هناك بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار الحصى الطبيعية. تميل الحصى الشاطئ المكسيكية إلى أن تكون أغلى من الحصى التقليدي. قد لا تكون هذه مشكلة لـ DIYs الصغيرة في المنزل ، ولكن قد تكون عيبًا في المشاريع واسعة النطاق. إذا كنت تفكر في بديل أكثر ملاءمة للميزانية ، فإن الحصى Pea و River Rock يوفران مظهرًا مشابهًا ومدرجًا بسعر أقل. من المهم أيضًا البحث في أنواع النباتات التي يمكن أن تنمو في حدائق الحصى إذا قررت الذهاب مع بديل حصى شاطئ مكسيكي للتأكد من ازدهار حديقتك. هناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين الحصى الطبيعية والحصى ، لكن الخيارات الأفضل للممتلكات الخاصة بك تعتمد على عوامل فريدة من نوعها في مساحتك.