أفضل الحصى لاستخدام الحصى المناظر الطبيعية إذا كنت تريد مظهرًا ناعمًا وطبيعيًا

لا يتعلق اختيار الحصى الطبيعية فقط بإيجاد شيء سريع لملء كل المساحة الفارغة. يتيح لك وجود القدرة على الفرز من خلال أنواع الحصى المختلفة اختيار مجموعة متنوعة مع اللون المثالي أو الملمس الفريد لممتلكاتك. ومع ذلك ، فإن كل الحصى لا يصنع نفسه ، وبعض الخيارات توفر نظرة أكثر حداثة بينما يأتي الآخرون بمظهر أكثر وعرة. إذا كنت تبحث عن الحصى مع جمالية ناعمة ولكن طبيعية ، فقد تكون الحصى الشاطئية المكسيكية مناسبة مثالية لممتلكاتك. الحصى الشاطئ المكسيكية هي أحجار هائلة معروفة بشكلها الدائري وقدرتها على الشبكة مع أي تصميم للمناظر الطبيعية تقريبًا.
الحصى الشاطئ المكسيكية تنشأ من المناطق الساحلية في شبه جزيرة باجا المكسيكية. تم تشكيل الصخور الصغيرة بسنوات وسنوات من التحرك عبر الأمواج ، والتي تسببت في حوافها المستديرة بشكل واضح وسطح أملس. من الشائع أن توجد هذه الحجارة في ظلال من الأسود والرمادي والأحمر ، على الرغم من أن الأشكال الأخف مثل تان والبني شائعان أيضًا. على عكس الحصى المسحوب أو المسمار ، فإن السطح الأملس يجعلها مريحة أسفل القدم. هذا يجعل هذه الحصى خيارًا رائعًا للمسارات والمساحات الصديقة للحافي. في حين أن النداء الجمالي لا يمكن إنكاره ، فإن التثبيت المناسب هو مفتاح التأكد من أن الحصى تستمر لأطول فترة ممكنة.
ما تحتاج لمعرفته عن المناظر الطبيعية مع الحصى الشاطئ المكسيكية
يعد التثبيت المناسب أمرًا بالغ الأهمية عند العمل مع الحصى الشاطئية المكسيكية للتأكد من وجود استقرار في المناظر الطبيعية الخاصة بك. ستحتاج إلى البدء بوضع نسيج حاجز الأعشاب للمساعدة في منع نمو النبات غير المرغوب فيه ، والذي يمكن أن يساعد أيضًا عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على الصرف الصحي. بعد ذلك ، إذا رغبت في ذلك ، انشر طبقة قاعدة من الرمال أو الحصى المضغوطة لتشكيل أساس قبل إضافة الحصى نفسها. يجب أن يهدف معظم مالكي المنازل إلى وضع عدة طبقات من الحصى بشكل عام. نظرًا لأن هذه الأحجار أثقل من الحصى القياسي ، فعادة ما تبقى في مكانها. ومع ذلك ، فإن استخدام مواد الحواف يمكن أن يعزز الاستقرار الكلي. يتطلب استخدام الحصى الشاطئية المكسيكية حول ميزة المياه القليل من المقاربة المختلفة. قد يبدو هذا وكأنه وضع الحجارة فوق طبقة من صخرة الصرف الصحي للتوقف عن التحول بمرور الوقت.
على الرغم من الفوائد الكثيرة ، هناك بعض الاعتبارات التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار الحصى الطبيعية. تميل الحصى الشاطئ المكسيكية إلى أن تكون أغلى من الحصى التقليدي. قد لا تكون هذه مشكلة لـ DIYs الصغيرة في المنزل ، ولكن قد تكون عيبًا في المشاريع واسعة النطاق. إذا كنت تفكر في بديل أكثر ملاءمة للميزانية ، فإن الحصى Pea و River Rock يوفران مظهرًا مشابهًا ومدرجًا بسعر أقل. من المهم أيضًا البحث في أنواع النباتات التي يمكن أن تنمو في حدائق الحصى إذا قررت الذهاب مع بديل حصى شاطئ مكسيكي للتأكد من ازدهار حديقتك. هناك العديد من الاختلافات الرئيسية بين الحصى الطبيعية والحصى ، لكن الخيارات الأفضل للممتلكات الخاصة بك تعتمد على عوامل فريدة من نوعها في مساحتك.