أفضل الحصى لفناء رائع في الهواء الطلق (هذا متين وسيستمر لسنوات)

عندما يتعلق الأمر بتصميم مساحة معيشة في الهواء الطلق ، فإن أصحاب المنازل لديهم الكثير من الخيارات التي يجب مراعاتها. هل ستعمل المنطقة كمكان لتناول الطعام في الهواء الطلق ، أو مكان تجمع مريح ، أو حتى تراجعًا هادئًا يشبه الزن؟ قرار رئيسي آخر هو المواد التي يجب استخدامها – أرضيات أو أسمنت أو الحصى. هناك العديد من أفكار فناء الحصى المذهلة التي ستمنح ساحةك نظرة جديدة تمامًا ، ولكن قبل القفز ، من المهم أن تسأل: ما نوع الحصى الذي يعمل بشكل أفضل؟ إذا كنت تريد فناء رائع متين ، مريح ، وسوف يستمر لسنوات ، فإن الخيار الأفضل هو إما الحجر المحفور أو الجرانيت المتحلل.

تعتبر Patios Gravel خيارًا رائعًا مناسبًا للميزانية وأسرع طريقة لإضافة سحر إلى منطقة تجمع خارجية دون إحباط صب الخرسانة أو مصارف الحجر. وهم يصنعون أساسًا رائعًا لحفرة النار في الهواء الطلق. ولكن لا تنفد فقط والاستيلاء على مجموعة من أكياس الحصى البازلاء. هناك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تعرفها قبل تثبيت فناء حصى البازلاء. على الرغم من أنه يبدو جميلًا ، إلا أنه ليس الخيار الأفضل لطول عمر الفناء الخاص بك. نظرًا لأن أحجار حصى البازلاء ناعمة وجولة ، فإنها لا تقفل في مكانها مثل الحجر المكسور أو الجرانيت المتحلل وهذا يعني سطحًا غير مستقر. سوف يتذبذب أثاثك باستمرار ، وقد يكون من الخطورة في الواقع السير عليها. ناهيك عن أن هذا النوع من نثرات الحصى والتحولات ولديه فرصة أكبر في زراعة الأعشاب الضارة ، مما يجعله صيانة عالية للغاية. على المدى الطويل ، فإن اختيارك الأفضل هو الحجر المكسور أو الجرانيت المتحلل.