أفضل الحصى والرمل لاستخدامه لبناء حديقة Zen الخاصة بك

تم إنشاء حدائق Zen لأول مرة من قبل الرهبان البوذيين في القرن السادس كمساحة هادئة للتأمل والتأمل. تظل العديد من التكرارات الحديثة لهذه الأنواع من الحدائق دون تغيير وتتبع نفس المبادئ الشوكي ، والتي تترجم إلى “المناظر الطبيعية المستعارة” وتستلزم إعادة إنشاء عناصر بعيدة من المشهد الطبيعي ، مثل الجبال والبحار ، في تصميم الحديقة. يشار إلى حدائق Zen أيضًا باسم حدائق “الصخور الجافة” لأنها لا تتضمن الماء. بدلاً من ذلك ، يعد مزيج من الرمال والحصى مكونًا رئيسيًا في حديقة التأمل اليابانية التي تهدف إلى تمثيل الماء ، وغالبًا ما يتم تجنبها لمحاكاة موجات المحيط.
لذلك ، إذا كنت حريصًا على بناء حديقة Zen المريحة والتأملية ، فستحتاج إلى معرفة أفضل نوع من الحصى والرمل للاستخدام. المواد المثالية التي يجب استخدامها هي الجرانيت المتحللة أو المكسرة ، والحصى الناعم ، والحصى الصغيرة ، ورمال السيليكا. مادة أخرى مناسبة ، غالبًا ما توجد في متاجر الأعلاف المزرعة ، هي تركيا أو حبيبة الدجاج.
كيفية اختيار الحصى المثالي أو الرمال لحديقة Zen الخاصة بك
أول شيء يجب مراعاته عند اختيار مادة السطح هو أنه يجب أن يكون سهلاً للتشويش وليس خفيفًا لدرجة أن الرياح يمكن أن تهبها بعيدًا. لهذا السبب تفضل الحصى الجميلة على شيء مثل رمال الشاطئ. أنت أيضًا تريد أن تكون قطع الصخور المكسرة غير منتظمة في الشكل ، لأن هذا المخالفات تساعد المادة اللطيفة على تحمل شكلها عند تجنبها. يعتبر الجرانيت المكسور أو المتحلل مثاليًا لأنه متوفر في مجموعة من الألوان ، مما يعني أنه يمكنك اختيار ظل لاستكمال العناصر الأخرى. يعد الحصى الأبيض خيارًا شائعًا ، لكنه سيعكس قدرًا كبيرًا من الوهج إذا تعرضت حديقتك لأشعة الشمس المستمرة.
يمكنك أيضًا استخدام تركيا ، أو حصى الدجاج ، والتي هي في الأساس فقط الجرانيت المسحوق. هذا النوع من الإجمالي جيد بما فيه الكفاية لعقد أنماط غارقة بشكل جيد. إذا كانت حديقة Zen الخاصة بك ستكون في فناء مغلق سيتعرض لأقل اضطرابات الرياح ، فيمكنك التفكير في استخدام Silica Sand بدلاً من ذلك. هذه الرمال الرائعة الجميلة الحبيبية تفسح المجال بشكل جميل لإنشاء أشكال مفصلة تمامًا. بمجرد أن تقوم بإنشاء حديقتك ، تأكد من قيامك بالحصى أو الرمال بانتظام ، على سبيل المثال مرة واحدة في الأسبوع ، للحفاظ على جاذبيتها. يمكنك تعزيز أجواء Zen في الفناء مع بعض العناصر البسيطة ، مثل الصخور والصخور في وضع جيد والزراعة الذكية. ونظرًا لأن هذه المناظر الطبيعية المشذبة من المفترض أن يتم عرضها من المحيط أو نقطة أخرى من الناحية المستقرة ، فقد ترغب في إنشاء مساحات جلوس صغيرة وهادئة في حديقتك أيضًا.