أفضل الحصى والرمل لاستخدامه لبناء حديقة Zen الخاصة بك

أول شيء يجب مراعاته عند اختيار مادة السطح هو أنه يجب أن يكون سهلاً للتشويش وليس خفيفًا لدرجة أن الرياح يمكن أن تهبها بعيدًا. لهذا السبب تفضل الحصى الجميلة على شيء مثل رمال الشاطئ. أنت أيضًا تريد أن تكون قطع الصخور المكسرة غير منتظمة في الشكل ، لأن هذا المخالفات تساعد المادة اللطيفة على تحمل شكلها عند تجنبها. يعتبر الجرانيت المكسور أو المتحلل مثاليًا لأنه متوفر في مجموعة من الألوان ، مما يعني أنه يمكنك اختيار ظل لاستكمال العناصر الأخرى. يعد الحصى الأبيض خيارًا شائعًا ، لكنه سيعكس قدرًا كبيرًا من الوهج إذا تعرضت حديقتك لأشعة الشمس المستمرة.

يمكنك أيضًا استخدام تركيا ، أو حصى الدجاج ، والتي هي في الأساس فقط الجرانيت المسحوق. هذا النوع من الإجمالي جيد بما فيه الكفاية لعقد أنماط غارقة بشكل جيد. إذا كانت حديقة Zen الخاصة بك ستكون في فناء مغلق سيتعرض لأقل اضطرابات الرياح ، فيمكنك التفكير في استخدام Silica Sand بدلاً من ذلك. هذه الرمال الرائعة الجميلة الحبيبية تفسح المجال بشكل جميل لإنشاء أشكال مفصلة تمامًا. بمجرد أن تقوم بإنشاء حديقتك ، تأكد من قيامك بالحصى أو الرمال بانتظام ، على سبيل المثال مرة واحدة في الأسبوع ، للحفاظ على جاذبيتها. يمكنك تعزيز أجواء Zen في الفناء مع بعض العناصر البسيطة ، مثل الصخور والصخور في وضع جيد والزراعة الذكية. ونظرًا لأن هذه المناظر الطبيعية المشذبة من المفترض أن يتم عرضها من المحيط أو نقطة أخرى من الناحية المستقرة ، فقد ترغب في إنشاء مساحات جلوس صغيرة وهادئة في حديقتك أيضًا.