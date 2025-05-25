أفضل الخضروات لتناول الطعام لخفض حمض اليوريك ومنع النقرس

عندما تحطم أجسامنا الطعام والشراب الذي نستهلكه ، يتم تشكيل منتج نفايات يُعرف باسم حمض اليوريك. يتم القضاء على هذا المنتج بشكل عام من الجسم عندما نتبول ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يتراكم حمض اليوريك. عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يتبلور ويتسبب في حالات مؤلمة مثل حصوات الكلى والنقرس. (إليك بعض الأدوية الشائعة التي تزيد من خطر النقرس.)
والخبر السار هو أن ارتفاع حمض اليوريك في الجسم يمكن إدارة بعض التغييرات الغذائية. مستويات عالية من حمض اليوريك ناتجة عن البيورينات ، المواد الطبيعية الموجودة في معظم الأطعمة في مستويات متفاوتة. يمكن أن يكون تناول نظام غذائي منخفض البورين وسيلة رائعة لإدارة حمض اليوريك في الجسم. الخضروات مثل الخيار والبروكلي والجزر وأوراق الغار مفيدة للغاية في خفض مستويات حمض اليوريك. ومع ذلك ، هناك بعض الخضروات التي ينبغي تجنبها. الهليون والبازلاء ، على سبيل المثال ، عالية في حمض اليوريك ويمكن أن ترفع خطر النقرس.
يمكن أن تؤثر النقرس على أي شخص
يمكن أن تأتي النقرس فجأة وغالبًا ما تتميز بأعراض حادة ومؤلمة. يمكن أن تشمل هذه الأعراض ألم شديد في المفاصل ، وغالبًا ما تكون في إصبع القدم الكبير. يمكن أن يؤثر أيضًا على الكاحلين والمعصمين والمرفقين والمفاصل الأخرى في جميع أنحاء الجسم. الألم شديد في البداية ، وفي بعض الحالات ، يمكن أن يستمر حتى 12 ساعة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشخص الذي يعاني من النقرس أن يعاني أيضًا من الاحمرار والحنان والتورم في موقع المفصل أو المفاصل المصاب (فيما يلي بعض العلامات التي قد تتطلب قدميك منتفخة رحلة إلى الطبيب).
يجب على المرضى الذين يعانون من النقرس أن يقوموا بمفتاح غذائي إلى الأطعمة المرتفعة في الألياف والمنخفضة في البيورينات. تعد الخضر الورقية مثل اللفت و Swiss Chard هي أفضل طريقة للذهاب ، ولكن الخضار الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط هي خيارات غذائية جيدة لمرضى النقرس. ومع ذلك ، يجب عليك دائمًا استشارة طبيبك إذا كنت تعاني من هجمات النقرس ومناقشة أي تغييرات غذائية معه.
يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة في منع النقرس
بمجرد الحصول على النقرس ، لا يوجد علاج لذلك. لا يمكن إدارة الأعراض إلا ، لكن الهجمات ستقلل أثناء تبني نظام غذائي ونمط الحياة يفضي إلى إدارة مستويات حمض اليوريك. بالإضافة إلى إضافة الخضروات الصحية إلى نظامك الغذائي ، يمكنك المساعدة في تجنب النقرس (أو إدارة حالتك إذا كانت قد تم تعيينها بالفعل) من خلال تجنب أشياء مثل المشروبات السكرية والكحول المفرط وبعض اللحوم مثل الكبد والأوز والغزلان والحمالة.
بالإضافة إلى التغييرات الغذائية ، فإن ممارسة الرياضة واللياقة هي مفتاح الوقاية من النقرس وإدارتها. زيادة الوزن والسمنة هي أيضًا عوامل في تطوير النقرس ، ويمكن أن يكون فقدان الوزن وسيلة جيدة للحفاظ على مستويات حمض اليوريك تحت السيطرة. تعد تمارين القلب والأوعية الدموية مثل المشي والجري وركوب الدراجات جميعها طرقًا جيدة للحفاظ على كل من مستويات الوزن وحمض اليوريك. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني بالفعل من أعراض النقرس ، فقد ترغب في قصر نظام التمرين على التدريبات المنخفضة التأثير مثل السباحة أو التمارين الرياضية للماء للحد من الضغط على مفاصلك.