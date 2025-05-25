أفضل الخضروات لتناول الطعام لخفض حمض اليوريك ومنع النقرس

عندما تحطم أجسامنا الطعام والشراب الذي نستهلكه ، يتم تشكيل منتج نفايات يُعرف باسم حمض اليوريك. يتم القضاء على هذا المنتج بشكل عام من الجسم عندما نتبول ، ولكن في بعض الحالات ، يمكن أن يتراكم حمض اليوريك. عندما يحدث ذلك ، يمكن أن يتبلور ويتسبب في حالات مؤلمة مثل حصوات الكلى والنقرس. (إليك بعض الأدوية الشائعة التي تزيد من خطر النقرس.)

والخبر السار هو أن ارتفاع حمض اليوريك في الجسم يمكن إدارة بعض التغييرات الغذائية. مستويات عالية من حمض اليوريك ناتجة عن البيورينات ، المواد الطبيعية الموجودة في معظم الأطعمة في مستويات متفاوتة. يمكن أن يكون تناول نظام غذائي منخفض البورين وسيلة رائعة لإدارة حمض اليوريك في الجسم. الخضروات مثل الخيار والبروكلي والجزر وأوراق الغار مفيدة للغاية في خفض مستويات حمض اليوريك. ومع ذلك ، هناك بعض الخضروات التي ينبغي تجنبها. الهليون والبازلاء ، على سبيل المثال ، عالية في حمض اليوريك ويمكن أن ترفع خطر النقرس.