أفضل الخضروات للنمو في حديقة الهراء

ما هي حديقة الهراء وكيف تجعل النمو في الصحراء أسهل؟ في أبسط المصطلحات ، تم تصميم حديقة وافل من سلسلة من الحواجز والانخفاضات ، مع كل الاكتئاب يشكل نوعًا من سرير الحديقة الصغيرة. يحتفظ هذا البناء الفريد بالمياه أكثر من الحدائق التقليدية ، مما يساعد الناس على زراعة المحاصيل في المناخات الجافة. والآن بعد أن عرفت ماهية حديقة الهراء أو ربما تكون قد خططت بالفعل واحدة من أجل الفناء الخلفي الخاص بك ، فمن المحتمل أنك تتساءل عن البذور الخضراوية أو الشتلات التي يجب أن تلتقطها. في الأساس ، سيعمل أي شيء يحمل بشكل جيد في حرارة عالية. فكر في الخضروات مثل البصل الأخضر والثوم والشيليس والفاصوليا والاسكواش والذرة والبنجر والطماطم ؛ الخضر الورقية مثل amaranth ، الخس ، شارد ، الخردل الخضراء ؛ الأعشاب مثل الكزبرة والريحان. والنباتات الصالحة للأكل المزخرفة مثل عباد الشمس.
في أمريكا الشمالية ، كانت حدائق الهراء رائدة واستخدامها على نطاق واسع من قبل شعب شيوي في زوني بويبلو ، نيو مكسيكو ، منذ آلاف السنين. قاموا ببناء هذه الابتكارات البستانية المميزة على ضفاف نهر زوني ، حيث قدمت حديقة بحجم 25 × 40 قدم (الحجم المعتاد) على مدار السنة لعائلة واحدة ممتدة. وبالتالي ، فإن هذا النمط من الحديقة يسمى أحيانًا حديقة وافل زوني. في حين أن شعب شيوي هم أكثر البستانيين شهرة في الوفل ، فقد كشفت الحفريات الأثرية في مصر عن إنشاءات متشابهة جافة مما يرجع تاريخه إلى الألفية الثانية قبل الميلاد. مع تعدي الحداثة على A: shiwi ، تقلصت حدائق الوافل. ومع ذلك ، كان هناك عودة إلى الاهتمام بهذه التقنية منذ التسعينيات ، حيث يبحث البستانيون والبستنة على حد سواء عن طرق أفضل للزراعة في البيئات القاحلة.
قائمة تسوق الخضار حديقة الهراء
الأخوات الثلاث ، وهو نظام زرع مصاحب أمريكي أصلي ، حيث تنمو كروم الفاصوليا التي تنص على ذرة الذرة ، ويوفر القرع أو اليقطين أو البطيخ مهادًا حيًا أدناه ، ويعمل بشكل جيد في حدائق الوافل. الأنواع التي يجب مراعاتها تشمل الذرة الأزرق هوبى ، والفشار الأذن الطويل ، والذرة الجبلية المطلية ؛ الفاصوليا القطب مثل الفاصوليا القرمزية أو الفاصوليا المفاجئة أو حبوب تاراهومارا ؛ والاسكواش الأسركش الأبيض المبكر ، والاسكواش الصفراء أو crookneck ، والاسكواش بالضيق ، والاسكواش في فصل الشتاء. في حديقة وافل مناخ جافة ، تهدف إلى زراعة الذرة والفاصوليا والاسكواش بعمق 4 بوصات في التربة الطينية وعمق 8 بوصات في التربة الرملية. سوف يضم كل الاكتئاب ما يصل إلى ثمانية بذور الذرة والفاصوليا وحد أقصى من بذور الاسكواش.
عادةً ما يتم زراعة الخضروات الأخرى (أو لا تقليديًا) في حدائق الهراء أيضًا. من بين الأليوم والبصل (خاصةً البصل والبصل الأخضر) ، والثوم يعمل بشكل جيد مع القليل من الرعاية. جرب أي مجموعة متنوعة من الفلفل الحار. (Jalapeños هي خيار شائع.) البنجر والطماطم المتحملة للحرارة مثل بونتا باندا ، بومودورو بيزوتيلو دي باكو ، و “الأسود فيرنيساج” من بين الإضافات الأقل تقليدية ولكنها الآن شائعة في حديقة الوفل. بالنسبة للخضر الورقية ، حاول زراعة الخس أو الشارد أو الخردل الخردل أو الأميرانث الأكثر غموضًا (وهو أيضًا حبة). أفضل الأعشاب تشمل Cilantro والريحان البحر الأبيض المتوسط. عباد الشمس هي إضافة شهيرة وحقيقية إلى أي حديقة وافل. زرع هذه أزهار نابضة بالحياة في حدود كل الاكتئاب. جرب Max Max أو Maximilian عباد الشمس (Helianthus Maximiliani) ، الذي يضم رؤوس الزهور على الجانب الأصغر.
تحقيق أقصى استفادة من حديقة الهراء الخاصة بك
في حين أن الناس غالباً ما يزرعون الاسكواش والبطيخ والذرة في حدائق الوفل الخاصة بهم ، فمن المحتمل أن هذه الأنواع الخاصة قد تنمو بشكل أفضل في حدائق ميدانية أكثر نموذجية. الذرة ، على سبيل المثال ، يمكن أن تسقط عند إغراق الاكتئاب بالماء. تحتاج نباتات Vining مثل Squash إلى مساحة لانتشارها أو أعلى. أنت أيضًا أكثر أمانًا في اختيار أصناف الخضار والأرث مع نجاح مثبت في حدائق الهراء أو الشراء من ضفاف البذور المتخصصة مثل البحث عن البذور الأصلية. باختصار ، إذا كنت بستاني وافل لأول مرة ، فإن العامل في فترة من التجارب لمعرفة أي الخضروات تنمو بشكل أفضل.
البستنة وافل هي نوع من البستنة الواعية للمناخ. إن معرفة ما هو وكيفية تنفيذها سيعطي نباتاتك أفضل فرصة لازدهار. يجب أن يكون كل قسم وافل بادئة 12 في 12 إلى 36 في 36 قدم مربع. بناء الحافة عن طريق إضافة الماء إلى الأوساخ التي تحفرها. ما يمكن أن تنمو يعتمد على الخصوبة الطبيعية لتربةك المحددة. لن يؤلمني اختبار التربة لتحديد تكوينها وأوجه القصور قبل بدء حديقتك. تقليديا ، تم تعديل حدائق Zuni برمال السهول الفيضية وتربة الغابات والسماد. يمكن للبستانيين المنزليين إضافة سماد جيد في الخريف لزراعة الربيع. بعد زراعة البذور أو الشتلات ، انتظر حتى يضعوا جذورًا قوية قبل إغراق كل اكتئاب بالماء. خذ ورقة من A: شيوي ومصنع الخلافة لزيادة حصادك في أي موسم معين.