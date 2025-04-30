أفضل الخضروات للنمو في حديقة الهراء

ما هي حديقة الهراء وكيف تجعل النمو في الصحراء أسهل؟ في أبسط المصطلحات ، تم تصميم حديقة وافل من سلسلة من الحواجز والانخفاضات ، مع كل الاكتئاب يشكل نوعًا من سرير الحديقة الصغيرة. يحتفظ هذا البناء الفريد بالمياه أكثر من الحدائق التقليدية ، مما يساعد الناس على زراعة المحاصيل في المناخات الجافة. والآن بعد أن عرفت ماهية حديقة الهراء أو ربما تكون قد خططت بالفعل واحدة من أجل الفناء الخلفي الخاص بك ، فمن المحتمل أنك تتساءل عن البذور الخضراوية أو الشتلات التي يجب أن تلتقطها. في الأساس ، سيعمل أي شيء يحمل بشكل جيد في حرارة عالية. فكر في الخضروات مثل البصل الأخضر والثوم والشيليس والفاصوليا والاسكواش والذرة والبنجر والطماطم ؛ الخضر الورقية مثل amaranth ، الخس ، شارد ، الخردل الخضراء ؛ الأعشاب مثل الكزبرة والريحان. والنباتات الصالحة للأكل المزخرفة مثل عباد الشمس.

في أمريكا الشمالية ، كانت حدائق الهراء رائدة واستخدامها على نطاق واسع من قبل شعب شيوي في زوني بويبلو ، نيو مكسيكو ، منذ آلاف السنين. قاموا ببناء هذه الابتكارات البستانية المميزة على ضفاف نهر زوني ، حيث قدمت حديقة بحجم 25 × 40 قدم (الحجم المعتاد) على مدار السنة لعائلة واحدة ممتدة. وبالتالي ، فإن هذا النمط من الحديقة يسمى أحيانًا حديقة وافل زوني. في حين أن شعب شيوي هم أكثر البستانيين شهرة في الوفل ، فقد كشفت الحفريات الأثرية في مصر عن إنشاءات متشابهة جافة مما يرجع تاريخه إلى الألفية الثانية قبل الميلاد. مع تعدي الحداثة على A: shiwi ، تقلصت حدائق الوافل. ومع ذلك ، كان هناك عودة إلى الاهتمام بهذه التقنية منذ التسعينيات ، حيث يبحث البستانيون والبستنة على حد سواء عن طرق أفضل للزراعة في البيئات القاحلة.