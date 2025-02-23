أفضل الرهانات ، اختيارات الدوري الاميركي للمحترفين ،

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اقض بضع دقائق على منصات التواصل الاجتماعي الشهيرة وقد لا تجد تعليقًا إيجابيًا واحدًا فيما يتعلق بـ Phoenix Suns الآن.

إنهم يمتلكون المصنفة الحادية عشرة في المؤتمر الغربي برصيد 26-29 ، مما يعني أنهم سيغيبون عن بطولة اللعب. بالإضافة إلى ذلك ، فهي من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين 19-35-1 مقابل الانتشار ، وهو مقياس لأداء الفريق ضد التوقعات.

قد يشير المشجعون إلى الإصابات ، لكن هذا عذر عرجاء. هذا فريق قام بتداول وتغييرات تشكيلة لتعويض ما هي الثقافة والموقف السحيق. منذ الأسبوع الأول للموسم ، كانوا يفتقرون إلى أي حبر للتماسك.

لم يتغير شيء منذ أن خاطبت هذا منذ ستة أسابيع. أتمنى أن أتلاشىهم دينياً ، لكنني مع ذلك 27-14 ATS في هذا القسم الرياضي وسوف أتطلع إلى انتصارات فينيكس على مدار الشهرين المقبلين.

يبدأ يوم الأحد عندما يسافرون شمال الحدود. رابتورز المرتبة الرابعة في نسبة الغلاف في 32-23-1 ATS. إنهم أفضل في محكمة الأم في 17-12-1 ATS.

بصدق ، تزدهر تورونتو في دور المستضعف الكبير. إن طلب الفوز هو طلب مختلف كثيرًا ، نظرًا لأن Raptors هي لعبة وحشية 22 لعبة تحت .500. ولكن هذا فريق عالي الجودة بكامل قوته كما هو اليوم ، وأتوقع أن يفوز Raptors. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم مدرب مكثف في Darko Rajakovic ، الذي يكون دائمًا فريقه جاهزًا للعب بجد ، وهو عكس Suns القطبي.

سحق فينيكس في أول مباراة لها بعد استراحة All-Star ، على الرغم من أن توتنهام كان يلعب دون النجم الصاعد فيكتور ويمبانياما. سافر صنز لمواجهة فريق الثيران المتصاعد يوم السبت. غالبًا ما تختبر ألعاب الطرق المتتالية فرقًا في الدوري الاميركي للمحترفين ، و Suns هي لعبة ATS 3-7-1 التي يمكن التنبؤ بها دون راحة هذا الموسم.

المراهنة على الدوري الاميركي للمحترفين؟

سأعود رابتورز طوال اليوم في هذا المكان الظرفي.

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