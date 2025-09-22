أفضل الرهانات ، تختار الهدف قبل أن تتحرك الخطوط

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



قبل “Night Night Football” ، نغوص في خطوط المراهنة للأسبوع الرابع من موسم اتحاد كرة القدم الأميركي.

تراهن الأدوات الحادة على خطوط الأسبوع 4 بمجرد ليلة الأحد ، لأنها تتطلع إلى الاستفادة من بعض الصعاب الافتتاحية.

في الأسبوع الماضي ، نجحنا في ضرب الزعماء -5.5 ، الذي انتقل في النهاية إلى 6.5 و 7 في بعض المتاجر.

لقد فشلنا أيضًا في Houston Texans ، الذين افتتحوا في 1.5 ولم ينتقلوا حقًا من تلك البقعة في خسارة نهائية إلى منافسة Jaguars.

نتطلع إلى تحسين العرض 1-1 في إصدار هذا الأسبوع من “القراءة الأولى” مع جميع خطوط المراهنة التي توفرها Caesars Sportsbook.

اتحاد كرة القدم الأميركي الأسبوع 4 التنبؤات المبكرة

القادة -2 في الصقور

أنا لا أرى هذا بمثابة رد فعل مبالغ فيه على عرض سيء معترف به من قبل أتلانتا الصقور ضد كارولينا بانثرز.

في الواقع ، أعتقد أن كلا من قورتربك الذين لعبوا يوم الأحد لديهما فرصة جيدة أن يكونوا على مقاعد البدلاء يوم الأحد.

بالنسبة للمبتدئين ، بدا مايكل بنس جونيور وكأنه رجس يوم الأحد ووجد نفسه على مقاعد البدلاء. إذا كان لدى الصقور أي معنى ، فسوف يتطلعون إلى الحصول على أبناء العم كيرك كبداية للأسبوع 4.

وفي الوقت نفسه ، اضطر القادة إلى الذهاب مع ماركوس ماريوتا ، الذي فعل ما يكفي للحصول على زمام المبادرة ، بينما واصل المغيرين التغلب على أنفسهم.

كانت واشنطن من بين أفضل الجرائم في كرة القدم في العام الماضي ، وجايدن دانيلز هو Linchpin لذلك.

أشعر أن خط الرهان هذا لا يعطي احترامًا مناسبًا لإمكانية لعب دانيلز في الأسبوع الرابع بعد عدم حكمها رسميًا حتى يوم الجمعة الأسبوع الماضي مع التواء في الركبة.

النسور -3 في Buccaneers

من المحتمل أن يكون خليج تامبا بدون مايك إيفانز وكريس غودوين لهذا التطابق. أضر إيفانز بأوتار أوتاره وأعطى تاريخه من إصابات الأنسجة الرخوة في تلك المنطقة ، وأظن أنه يفتقد بعض الوقت.

كيف من المتوقع أن يبقوا على قيد الحياة ، ناهيك عن الفوز ، ضد النسور دون اثنين من أفضل أسلحتهم الهجومية من الصعب الحصول عليها.

اتخذت جريمة Buccaneers خطوة إلى الوراء حتى الآن هذا العام ، ويجب أن يرى النسور ، الذين لم ينظروا إلى أفضل ما لديهم حتى الآن ، أن احتمالاتهم ترتفع إذا تم الإعلان عن إيفانز.

إذا انتقل الخط إلى منطقة 4.5 بحلول وقت اللعبة ، فقد يكون الوقت المناسب للقفز على خليج تامبا للحصول على مكان متوسط.

