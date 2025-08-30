أفضل الرهانات ، والاحتمالات ، والتنبؤات لرحلة القوس مانينغ إلى حدوة الحصان

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



بالكاد كان من الممكن أن تُصنَّع من نوع الستار أفضل لموسم كرة القدم في الكلية 2025 مقارنة بالمسابقة يوم السبت بين تكساس رقم 1 وولاية أوهايو.

ليست هذه معركة بين المرشحين المراهنتين للفوز بالبطولة الوطنية فحسب ، بل إنها أيضًا لاول مرة في Arch Manning كـ QB1 لـ Longhorns ، وتأتي ضد الأبطال المدافعين.

خط الرهان ، الذي هو في الأساس قلة عملة ، يضيف فقط إلى الدراما.

هناك فرصة أن يكون مانينغ الأجيال.

لقد حصل على النسب ، وتفوق في عينة صغيرة ، ويعرف مدربه ، ستيف ساركيسيان ، كيف يضع قورتربك في أفضل وضع للنجاح.

كل شيء هناك من أجل مانينغ ، على الأقل على الورق.

هناك مشكلة واحدة فقط: لا يتم لعب اللعبة على الورق.

لن يواجه مانينغ أحد أفضل الدفاعات في البلاد فحسب ، بل سيقوم بذلك مع فيلق استلام واسع غير مثبت نسبيًا. وسوف يفعل ذلك في بيئة معادية للغاية.

هذا لا يعني أنه لا توجد فرصة لأن يضيء مانينغ ويقود تكساس إلى فوز مثير للإعجاب ، بل يجادل بأن سوق المراهنة – وعالم كرة القدم الجامعي بشكل عام – يمنحه الكثير من الفضل في المضي قدمًا في وضع صعب للغاية.

تتسرب الضجيج في سوق المراهنة ، وعربة مانينغ لا تشبه أي شيء رأيناه في كرة القدم الجامعية.

هناك بالتأكيد أسئلة حول ولاية أوهايو أيضًا.

مات باتريشيا يتولى الدفاع ، وقد مر 22 عامًا منذ أن كان على هامش جامعي.

لديه الكثير من الوجوه الجديدة في السحب ، لكن Buckeyes هي آلة تجنيد ، لذلك لا تشك في الموهبة.

يعود براين هارتلين إلى دور المنسق الهجومي بعد أن أخذ تشيب كيلي زمام الأمور منه في عام 2024 ، ولكن لديه أيضًا قدر مثير للسخرية من المواهب للعمل معها في كولومبوس.

جوليان سيل ، مثل مانينغ ، لم يثبت كقائد قورتربك في كرة القدم الجامعية الكبيرة ، لكن نسبته جعلته تجنيده من قبل ألاباما ثم ولاية أوهايو.

لديه أيضًا أفضل مستقبل في البلاد ، جيريميا سميث ، الذي يركب بندقيته.

المراهنة على كرة القدم الجامعية؟

يتم تسعير هذه اللعبة باعتبارها نقرة عملة ، لكن يبدو أنها منتج لقطار الضجيج.

سنثق في الأبطال المدافعين في المنزل.

المسرحية: ولاية أوهايو (-125 ، BET365)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.