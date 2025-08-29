أفضل الطرق لإزالة التكلسات من المرحاض بسهولة وفعالية

إذا كنت تعيش في منطقة تتوفر فيها مياه غنية بالمعادن، فمن الطبيعي أن تلاحظ ظهور بقع صفراء أو بنية أسفل المرحاض مع مرور الوقت. هذه البقع ما هي إلا تراكمات من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهي معروفة باسم “التكلس” أو “الجير”. المشكلة لا تقتصر على المظهر غير اللائق، بل قد تؤدي أيضًا إلى انسداد جزئي في المواسير مع طول الإهمال.

لذلك ينصح الخبراء بتنظيف المرحاض بانتظام باستخدام وسائل طبيعية، لتفادي الروائح الكريهة ونمو الجراثيم.

1 – الليمون والخل الأبيض

الليمون ليس فقط منعشًا في العصائر، بل له قوة تنظيف مذهلة. يمكن فرك نصف ليمونة مباشرة على البقع وتركها ساعة كاملة قبل الفرك بالفرشاة. ولنتائج أقوى، امزج عصير ليمونتين مع نصف كوب من الخل الأبيض، وافرك به المناطق المتكلسة. هذه الطريقة تجمع بين الحموضة المطهرة لليمون والقدرة القوية للخل على إذابة الرواسب.

2 – المشروب الغازي والبيكربونات

قد يبدو غريبًا، لكن علبة صغيرة من المشروب الغازي (كولا) قادرة على تليين التكلسات. صبّها داخل المرحاض واتركها 30 دقيقة، ثم افرك. بعد ذلك، أضف خليطًا من الخل الأبيض وملعقتين من بيكربونات الصوديوم، واتركه ربع ساعة قبل الفرك النهائي. النتيجة: مرحاض أنظف دون مواد كيميائية قاسية.

3 – البوراق (Borax)

يمكنك شراؤه من الصيدلية، وهو مسحوق قوي يزيل البقع الصعبة ويعمل كمطهّر. اخلط 4 ملاعق من البوراق مع كوب من الخل وكمية من الماء الساخن. رشّ الخليط على البقع واتركه 20 دقيقة. بعد الفرك، اسكب لترًا من الماء الساخن لتكتمل العملية. هذه الوصفة فعّالة خصوصًا ضد الترسّبات العنيدة.

4 – ماء الأوكسجين مع البيكربونات

اصنع عجينة من ملعقتين من ماء الأوكسجين وكمية من البيكربونات. وزّعها على التكلسات واتركها 20 دقيقة قبل الشطف. هذا الخليط ليس فقط منظفًا، بل أيضًا مطهّر يترك المرحاض أكثر بياضًا.

5 – خل، بيكربونات، وعصير ليمون

هذه “الوصفة الثلاثية” تُعتبر من أكثر الطرق الطبيعية شيوعًا. امزج نصف كوب خل مع نصف كوب بيكربونات وعصير ليمونة. صب جزءًا في قاع المرحاض والبقية على الجوانب. اترك المزيج ساعتين قبل الفرك، ثم اشطف جيدًا. النتيجة عادة تُشبه مرحاضًا جديدًا.

نصائح إضافية للوقاية