أفضل المشروبات للمساعدة في الاستمرار لفترة أطول أثناء ممارسة الجنس

بالنسبة للأزواج النشطين جنسياً ، غالبًا ما يتم طرح السؤال حول المدة التي يستغرقها وقت طويل جدًا وكم هو الوقت المناسب. كشفت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة الطب الجنسي أنه بالنسبة لمعظم الأزواج ، فإن ذلك يعتبر دقيقتين أو أقل غير مرضٍ ، وفي أي مكان من سبع إلى 13 دقيقة أمر مرغوب فيه. أي شيء يزيد عن 13 دقيقة ، وفقًا لمستجيبين الاستطلاع ، يعتبر طويلًا جدًا.

هناك عدد من الحيل التي يمكن للأزواج محاولة الصمود لفترة أطول في السرير. وتشمل هذه الحواف ، والتي توقف النشاط الجنسي مؤقتًا عند الشعور بالرغبة في الحصول على هزة الجماع ثم استئناف عندما تتراجع الرغبة. يمكن للرجال أيضًا محاولة الضغط بلطف على طرف القضيب عندما يشعرون بالرغبة في القذف. ومع ذلك ، قد لا تكون هذه الأساليب ضرورية إذا حصلت على إحدى هذه المشروبات قبل أن تضغط أنت وشريكك على الأوراق. على الرغم من أنه لا يوجد منشط معجزة واحد لفترة أطول أثناء ممارسة الجنس ، إلا أن إضافة أحد هذه المشروبات إلى روتين ما قبل الجنس لا يمكن أن يضر بالتأكيد.