أفضل المشروبات للمساعدة في الاستمرار لفترة أطول أثناء ممارسة الجنس

بالنسبة للأزواج النشطين جنسياً ، غالبًا ما يتم طرح السؤال حول المدة التي يستغرقها وقت طويل جدًا وكم هو الوقت المناسب. كشفت دراسة أجريت عام 2008 في مجلة الطب الجنسي أنه بالنسبة لمعظم الأزواج ، فإن ذلك يعتبر دقيقتين أو أقل غير مرضٍ ، وفي أي مكان من سبع إلى 13 دقيقة أمر مرغوب فيه. أي شيء يزيد عن 13 دقيقة ، وفقًا لمستجيبين الاستطلاع ، يعتبر طويلًا جدًا.
هناك عدد من الحيل التي يمكن للأزواج محاولة الصمود لفترة أطول في السرير. وتشمل هذه الحواف ، والتي توقف النشاط الجنسي مؤقتًا عند الشعور بالرغبة في الحصول على هزة الجماع ثم استئناف عندما تتراجع الرغبة. يمكن للرجال أيضًا محاولة الضغط بلطف على طرف القضيب عندما يشعرون بالرغبة في القذف. ومع ذلك ، قد لا تكون هذه الأساليب ضرورية إذا حصلت على إحدى هذه المشروبات قبل أن تضغط أنت وشريكك على الأوراق. على الرغم من أنه لا يوجد منشط معجزة واحد لفترة أطول أثناء ممارسة الجنس ، إلا أن إضافة أحد هذه المشروبات إلى روتين ما قبل الجنس لا يمكن أن يضر بالتأكيد.
ماء
الجنس هو نشاط مادي ، حرق السعرات الحرارية ، ومثل أي تمرين ، يتطلب ترطيبًا مناسبًا. إذا لم تكن رطبًا ، فقد يؤدي ذلك إلى اختلال توازن السائل في خلايا الجسم. هذا يمكن أن يجعلك تشعر بالتباطؤ ، وهو أخبار سيئة للأداء في السرير. إن عدم شرب ما يكفي من الماء يمكن أن يقلل من تدفق الدم إلى القضيب ، مما قد يجعل وظيفة الانتصاب صعبة. حتى كوب من الماء قبل ممارسة الجنس يمكن أن يمنحك دفعة السوائل وإبقائك مستمرًا لفترة أطول.
لا يمكن أن يكون لشرب ما يكفي من الماء تأثير على إنتاج هرمون تستوستيرون ، مما قد يؤثر سلبًا على مشاعر الرغبة والرضا. يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل عقلية ، بما في ذلك القلق والاكتئاب. يمكن أن تؤثر هذه السلالات العقلية سلبًا على الوظيفة الجنسية ، مما يجعل من الصعب أداء أو حتى الحفاظ على الانتصاب. يمكن أن يكون شرب حتى نصف أونصة من الماء لكل رطل من وزن الجسم كافياً للحفاظ على مواد السوائل الخاصة بك وحياتك الجنسية.
عصير الرمان
تعد مضادات الأكسدة في عصير الرمان أداة مهمة في زيادة تدفق الدم وتعزيز كل من الرغبة الجنسية والأداء الجنسي. وفقًا لدراسة أجريت عام 2019 نشرت في مجلة العلوم الميكروبية ، في الفئران ، أثبت عصير الرمان أنه قوي مثل Sildenafil ، المكون النشط في الفياجرا. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة أجريت عام 2007 نشرت في المجلة الدولية لأبحاث العجز الجنسي أنه من بين 42 رجلاً تم تصنيفهم في الدراسة ، قام 25 بوظيفة الانتصاب المحسنة.
كما ثبت أن عصير الرمان لديه القدرة على رفع مستويات هرمون تستوستيرون في كل من الرجال والنساء ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2012 التي نشرتها جمعية الغدد الصماء. يمكن أن يؤثر انخفاض هرمون التستوستيرون على الدافع الجنسي لدى الرجال ، لكن دراسة أجريت عام 2001 المنشورة في الاتجاهات في الغدد الصماء والتمثيل الغذائي أظهرت أن النساء اللائي حصلن على كل من العلاج بالإستروجين والتستوستيرون يعانين من تحسن أكبر في الرغبة الجنسية والتخيلات والإثارة وزيادة تواتر الجماع واللغات الهزلية .
عصير البنجر
يمكن أن يساعد محتوى النترات العالي في عصير البنجر في الحفاظ على الانتصاب وأيضًا. يتم تحويل النترات إلى أكسيد النيتريك في الجسم ، والتي يمكن أن تكون فعالة ضد ضعف الانتصاب. يمكن لأكسيد النيتريك أن يفتح الأوعية الدموية وزيادة الضغط في كهف كورنوسوم. هذا هو الأنسجة الانتصاب التي تصبح محشورة أثناء الإثارة الجنسية وتساعد على تشغيل الانتصاب. Corpus Cavernosum مليء بالأوعية الدموية التي يمكن تحفيزها بواسطة أكسيد النيتريك ، مما يؤدي إلى انتصاب أقوى وطويلة الأمد.
أظهرت دراسة أجريت عام 2020 المنشورة في مجلة الطب الغذائي ورعاية النظام الغذائي أن بعض المكونات في الشمندر ، بما في ذلك البيتين والبورون ، يمكن أن تعزز مستويات الطاقة والقدرة على التحمل الجنسي. يعد Boron أيضًا مفيدًا لإنتاج كل من هرمون الاستروجين والتستوستيرون ، وهما هرمون يمكن أن يكونا مفيدين للغاية في الحفاظ على الرغبة الجنسية بشكل منتظم. ليس من محبي عصير البنجر؟ يمكن أيضًا استهلاك الشمندر الخام أو المسلوق أو المخبوز من أجل الاستمتاع بمزاياها.
عصائر الموز
الموز هو طعام كثيف المغذيات ، ولديهم أيضًا القدرة على الاستفادة من الرجال والنساء في غرفة النوم. يمكن أن يكون البوتاسيوم والفيتامين (ب) الموجود في الموز بمثابة داعم كبير في الرغبة الجنسية ، مما يعزز الإثارة الجنسية والحفاظ على مستويات الرغبة مرتفعة. بالإضافة إلى ذلك ، يعد الموز مصدرًا كبيرًا للسكريات الطبيعية ، والتي يمكن أن توفر دفعة صحية في مستويات الطاقة وزيادة التحمل. يحتوي الموز أيضًا على التربتوفان والسيروتونين ، والتي يمكن أن تنظم المزاج والرفاهية وتقليل الإجهاد. أقل إجهاد يعني أفضل ، أكثر إرضاء الجنس.
بالإضافة إلى هذه الفوائد ، يعد الموز مصدرًا كبيرًا للمغنيسيوم ، والذي يمكن أن يساعد في زيادة مستويات هرمون تستوستيرون. تم ربط مستويات هرمون تستوستيرون منخفضة بالقيادة الجنسية المتناقصة ، وفي الرجال ، زيادة ضعف الانتصاب. في الرجال ، قد تساعد الموز أيضًا في عدد الحيوانات المنوية ، وحركتها ، والجودة الشاملة ، وذلك بفضل محتوى المغذيات العالي للفاكهة ، والذي يشمل فيتامين C و B6 و Folate و Choline.
شاي جذر ماكا
هل سمعت عن شاي جذر ماكا؟ كما اتضح ، قد يكون هذا الملحق القائم على النبات مهمًا في المساعدة في تحسين الرغبة الجنسية في كل من الرجال والنساء. وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 المنشورة في الطب التكميلي والبديل القائم على الأدلة ، شهدت النساء اللائي تم تشخيص إصابته بالخلل الجنسي تحسنًا بعد تناول 3000 ملليغرام من MACA يوميًا على مدار 12 أسبوعًا. في الرجال ، أظهرت دراسة أجريت عام 2019 المنشورة في الطب التكميلي والبديل BMC أن مزيجًا من MACA والبذور الثوم قد يساعد في تحسين ضعف الانتصاب.
كما تم الإبلاغ عن أن MACA لديها فوائد في مكافحة التعب ومستويات الطاقة المنخفضة. أظهرت دراسة عام 2022 المنشورة في الأطعمة الوظيفية في الصحة والمرض أن النساء البالغات الشابات اللائي أخذن مستخلص MACA على مدى فترة أربعة أسابيع أظهرن مستويات أقل من التعب من مجموعة الدواء الوهمي. الإرهاق هو قاتل رغري المجورد ، ويمكن أن يؤثر سلبا على الدافع الجنسي لكل من الرجال والنساء.
الشوكولاتة الداكنة الساخنة الكاكاو الساخنة
تساعد الفلافونويدات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة على زيادة تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم. هذا التحسن في التدفق يعني أن الدم يمكن أن يصل إلى الأعضاء التناسلية بسهولة أكبر ، مما يجعل من السهل على كل من الرجال والنساء تجربة الإثارة الجنسية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركب يُعرف باسم فينيل إيثيل أمين. هذا المركب هو المزاج والرغبة الجنسية ، مما يجعل من السهل الشعور بالإثارة الجنسية. كما أنه ينتج الإندورفين ويثير مستويات السيروتونين ، والتي يمكن أن تحافظ على مستوى الإثارة أثناء ممارسة الجنس.
الشوكولاتة الداكنة هي أيضًا مصدر حمض أميني يعرف باسم L-Arginine. يساعد هذا الأحماض الأمينية في إنتاج أكسيد النيتريك ، والذي يحصل أيضًا على تدفق الدم. كما يمكن أن يكون مثير للشهوة الجنسية ، وذلك بفضل وجود مركب يعرف باسم ثيوبرومين. وجدت أيضًا في الأطعمة الأخرى مثل Nous Nous ، ويساعد Theobromine على تحفيز الجهاز العصبي ، مما يجعل الأزواج يشعرون بالإثارة والحيوية.
الشاي الأخضر
قد يكون لدى الشاي الأخضر القدرة على مساعدتك في تحقيق الانتصاب والحفاظ عليه. يعد تركيزه العالي من مضادات الأكسدة مفيدًا لصحة القلب والأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. قد يساعد هذا الدورة الدموية التي يسببها مضادات الأكسدة تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية ، مما يزيد من فرصتك في القدرة على الأداء بين الأوراق. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الشاي الأخضر غني بالكاتيشين المعروف باسم epigallocatechin gallate ، أو EGCG. وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية ، أظهرت الفئران السكري التي عولجت مع EGCG تحسين الأداء الجنسي.
قد يكون للكاتشين في الشاي الأخضر خصائص مفيدة أخرى تعزز الرغبة الجنسية يمكن أن تساعد في حياتك الجنسية. بالنسبة للمبتدئين ، تحارب المركبات الجذور الحرة في الجسم التي يمكن أن تسبب التهابًا ، مما يجعل تدفق الدم أسهل أيضًا. تعتبر الكاتيكينات الشاي الأخضر مفيدة أيضًا في إطلاق أكسيد النيتريك ، مما قد يسمح للدم بالوصول إلى الأعضاء التناسلية أثناء النشاط الجنسي والجنسي.
عصير البطيخ
البطيخ هو مصدر كبير للسيترولين ، وهو حمض أميني يمكن تحويله إلى أرجينين في الجسم. يمكن لأرجينين ، عندما يتم تحويله إلى أكسيد النيتريك ، فتح الأوعية الدموية ، مما يجعل الانتصاب أسهل في تحقيقه. يمكن أن يؤدي تقطير البطيخ إلى العصير إلى زيادة تركيز السترولين ، مما يجعل من الممكن تحقيق انتصاب أكثر صعوبة وأطول. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لـ Citrulline أن يثير الرغبة الجنسية ، حيث يضيف الرجال السيترولين إلى نظامهم الغذائي الذين يمارسون الجنس كل شهر أكثر من ذي قبل (لكل WebMD).
يحتوي البطيخ أيضًا على اللايكوبين ، وهو مضاد للأكسدة يمكن أن يساعد في استعادة توازن مضادات الأكسدة والجذور الحرة في الجسم. قد يلعب تحسين هذا التوازن دورًا في زيادة الخصوبة وتحسين صحة البروستاتا. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد محتوى اللايكوبين المرتفع في البطيخ في رفع مستويات هرمون تستوستيرون ، وزيادة النشاط الجنسي والقدرة على التحمل. بشكل عام ، يمكن للعناصر الصحية المختلفة في عصير البطيخ ، من الفيتامينات إلى الأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة ، أن تساعد جميعها في أن تؤدي إلى تجارب جنسية أطول وأكثر متعة.
شاي الزنجبيل
منذ فترة طويلة يعتبر الزنجبيل مثير للشهوة الجنسية الطبيعية ، مما يجعل كل من الرجال والنساء يشعرون بالقلق. يمكن أن تكون قدرتها على تحسين الدورة الدموية ورفع مستويات الطاقة مفيدة بشكل خاص للأزواج الذين يتطلعون إلى إعادة الأمور في السرير. كما أن لديها فوائد مهدئة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التوتر والقلق ، وكلاهما من قتلة المزاج المعروفين أثناء ممارسة الجنس.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 المنشورة في الجنسين ، فإن الأشخاص الذين جعلوا الزنجبيل أكثر انتظامًا من نظامهم الغذائي لديهم رغبة جنسية أعلى ، وسلوكيات جنسية أكثر تواتراً ، وإثارة أكبر أثناء الجنس. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت دراسة عام 2022 المنشورة في علم الجنس أن النساء اللائي أخذن الزنجبيل شهدن تحسينات كبيرة في وظيفتهن الجنسية ونوعية الحياة الشاملة. تشير نتائج الدراسة إلى أن الزنجبيل قد يلعب دورًا في الوظيفة الجنسية الشاملة للنساء في سن الإنجاب. ومع ذلك ، لاحظت الدراسة أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل استنتاج نهائي.