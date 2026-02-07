أفضل المقالي الهوائية لعام 2026 بحسب تقارير المستهلك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

تعتبر تقارير المستهلك اسمًا موثوقًا به في اختبارات المنتجات ومراجعاتها. لهذا السبب انتبهنا عندما أصدرت قائمتها لأفضل مقالي الهواء لعام 2026. تعتبر مثل هذه التقييمات مفيدة للغاية عند التسوق نظرًا لوجود عدد لا بأس به من العلامات التجارية غير الموثوقة للمقالي الهوائية التي يجب تجنبها بأي ثمن بسبب الأعطال المحتملة في المنتج. هناك أيضًا العديد من العلامات التجارية لمقلاة الهواء ذات التصنيف العالي والتي تقدم باستمرار منتجات رائعة تستحق الشراء دائمًا. يمكن أن تجعل قرارات الشراء مربكة ومحبطة. لحسن الحظ، قامت مجلة Consumer Reports باختبار 83 مقلاة هوائية لمعرفة أي منها هي الأفضل، وليس من المستغرب أن بعض الأسماء المألوفة لديها اختيار واحد أو حتى اثنين في الأعلى. حصلت العلامات التجارية المشهورة مثل COSORI وInstant Pot وDash على تصنيف عالي في قائمة Consumer Reports لأفضل القلايات الهوائية لعام 2026.

إذا كنت قد تساءلت يومًا عن كيفية قيام Consumer Reports بتقييم واختيار أفضل مقلاة هوائية، فإن جيني لوي، المهندس الذي يشرف على اختبارات المقلاة الهوائية من Consumer Reports، يقول: “الفرق الحقيقي بين مقالي الهواء يعود إلى الراحة، لذلك صممنا اختباراتنا حول ذلك.” وتابعت بالقول إنها وفريقها يقومون بتقييم “السعة، ومدى سهولة قراءة واستخدام عناصر التحكم، ومستويات الضوضاء، ومقدار الجهد المطلوب لتنظيفها”. عند الانتهاء من الاختبار، حصلت ستة مقالي هوائية على تقييمات عالية في جميع الفئات. وتبين أن الكثير منها بأسعار معقولة للغاية. لذا، إذا كنت على الحياد بشأن شراء مقلاة هوائية جديدة، فقد تساعدك هذه القائمة في إعدادك لإجراء عملية الشراء هذه بثقة.