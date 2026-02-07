أفضل المقالي الهوائية لعام 2026 بحسب تقارير المستهلك

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
تعتبر تقارير المستهلك اسمًا موثوقًا به في اختبارات المنتجات ومراجعاتها. لهذا السبب انتبهنا عندما أصدرت قائمتها لأفضل مقالي الهواء لعام 2026. تعتبر مثل هذه التقييمات مفيدة للغاية عند التسوق نظرًا لوجود عدد لا بأس به من العلامات التجارية غير الموثوقة للمقالي الهوائية التي يجب تجنبها بأي ثمن بسبب الأعطال المحتملة في المنتج. هناك أيضًا العديد من العلامات التجارية لمقلاة الهواء ذات التصنيف العالي والتي تقدم باستمرار منتجات رائعة تستحق الشراء دائمًا. يمكن أن تجعل قرارات الشراء مربكة ومحبطة. لحسن الحظ، قامت مجلة Consumer Reports باختبار 83 مقلاة هوائية لمعرفة أي منها هي الأفضل، وليس من المستغرب أن بعض الأسماء المألوفة لديها اختيار واحد أو حتى اثنين في الأعلى. حصلت العلامات التجارية المشهورة مثل COSORI وInstant Pot وDash على تصنيف عالي في قائمة Consumer Reports لأفضل القلايات الهوائية لعام 2026.
إذا كنت قد تساءلت يومًا عن كيفية قيام Consumer Reports بتقييم واختيار أفضل مقلاة هوائية، فإن جيني لوي، المهندس الذي يشرف على اختبارات المقلاة الهوائية من Consumer Reports، يقول: “الفرق الحقيقي بين مقالي الهواء يعود إلى الراحة، لذلك صممنا اختباراتنا حول ذلك.” وتابعت بالقول إنها وفريقها يقومون بتقييم “السعة، ومدى سهولة قراءة واستخدام عناصر التحكم، ومستويات الضوضاء، ومقدار الجهد المطلوب لتنظيفها”. عند الانتهاء من الاختبار، حصلت ستة مقالي هوائية على تقييمات عالية في جميع الفئات. وتبين أن الكثير منها بأسعار معقولة للغاية. لذا، إذا كنت على الحياد بشأن شراء مقلاة هوائية جديدة، فقد تساعدك هذه القائمة في إعدادك لإجراء عملية الشراء هذه بثقة.
شيفمان RJ38-2T
يعد Chefman RJ38-2T أحد الخيارات الأصغر في القائمة، مما يجعله مناسبًا تمامًا للعائلات الصغيرة أو للاستخدام في مسكن أو شقة. تبلغ سعته المعلنة 2 كوارت، لكن تقارير المستهلك ذكرت أنه في الواقع يبلغ حوالي 1.8 كوارت. لا يحتوي جهاز Chefman على أي إعدادات طهي مبرمجة مسبقًا ولكنه سجل درجات عالية في سهولة الاستخدام لعناصر التحكم الرقمية التي تعمل باللمس. على الرغم من عناصر التحكم المبسطة، إلا أنها تحتوي على ميزة الرج لتمكنك من معرفة وقت تقليب أو رج طعامك حتى للطهي. كما أنها حصلت على درجات عالية في مدى سهولة تنظيفها بفضل كون السلة الداخلية آمنة للاستخدام في غسالة الأطباق، مما يعني أنك لن تضطر إلى استخدام أي حيل تنظيف لتنظيف مقلاة الهواء الخاصة بك.
The Chefman عبارة عن مقلاة هوائية أساسية جدًا والتي ستكون أيضًا مثالية للأشخاص الجدد في الطهي بالمقلاة الهوائية أو أولئك الذين لا يحبون أدوات التحكم المعقدة للغاية. وافق العديد من المراجعين على موقع أمازون على تقييم تقارير المستهلك. صرح أحد مراجعي أمازون: “أنا حقًا أحب هذه المقلاة الهوائية وأنا سعيد بعملية الشراء. إنها تعمل بشكل جيد، وتسخن بسرعة، وسهلة الاستخدام للغاية. مثالية للوجبات اليومية والأجزاء الصغيرة”. “ومع ذلك، فهو صغير جدًا. إنه رائع لشخص واحد أو زوجين، ولكن إذا كان لديك عائلة أكبر أو ترغب في طهي أجزاء أكبر في وقت واحد، فقد يبدو هذا الحجم محدودًا.” لديه ضمان لمدة عام واحد وهو في الطرف الأدنى من طيف السعر بسعر 59.99 دولارًا.
كوسوري دوال بليز CAF-P583S-KUS سمارت
تشتهر شركة COSORI بمقالاتها الهوائية الأنيقة ذات الخطوط البسيطة والمظهر العصري. المقلاة الهوائية الذكية COSORI Dual Blaze CAF-P583S-KUS هي نموذج أكبر حجمًا بجسم مربع. يتمتع بإمكانية WiFi، مما يعني أنه يمكنك مراقبة التقدم المحرز في طهي طعامك أثناء قيامك بأشياء أخرى. لقد سجل درجات عالية في جميع المجالات التي اختبرتها تقارير المستهلك، وأشار المراجعون إلى أنه كان من السهل تنظيفه. ومع ذلك، فقد أظهر الاختبار أن المقلاة الهوائية هذه تميل إلى العمل بشكل أكثر سخونة مما تم ضبطه عليه. إذا كنت تبحث عن مقلاة هوائية كاملة الحجم ذات تقنية عالية قليلاً، فقد يكون هذا خيارًا جيدًا.
اتفق الكثير من الأشخاص على موقع أمازون مع مجلة Consumer Reports، حيث أعطتها 89% من المراجعات خمس نجوم. تتمتع COSORI أيضًا بضمان لمدة عامين على مقاليها الهوائية، وهو ضمان أطول من العديد من العلامات التجارية الأخرى لمقالي الهواء وقد يجعل قرار الشراء الخاص بك أسهل قليلاً. يمكنك شراء المقلاة الهوائية COSORI Dual Blaze Smart من موقع COSORI مقابل 159.99 دولارًا.
كوسوري لايت CAF-LI211
خيار آخر من COSORI الذي وضع القائمة هو COSORI Lite CAF-LI211. إنه نموذج أصغر من العلامة التجارية سيكون مثاليًا لمساكن الطلبة والشقق والعائلات الصغيرة. احتل COSORI Lite مرتبة عالية في جميع الفئات التي تم اختبارها من قبل Consumer Reports. ذكر المراجعون أيضًا أنه كان من السهل تنظيفه بفضل السلة الداخلية الآمنة لغسالة الأطباق. وقد برزت بين المقالي الهوائية الأخرى لكونها هادئة للغاية أثناء التشغيل. على عكس بعض المقالي الهوائية الصغيرة الأخرى المدرجة في قائمة تقارير المستهلك، تحتوي هذه المقلاة على إعدادات طهي مبرمجة مسبقًا.
تعد COSORI Lite ذات قيمة كبيرة لمقلاة هوائية أصغر حجمًا مع العديد من الميزات نفسها للموديل بالحجم الكامل. وعلى موقع COSORI، أوصى 98% من المراجعين بهذه المقلاة الهوائية، مشيدين بسهولة استخدامها. إنه متاح للشراء على موقع COSORI مقابل 49.97 دولارًا، مما يجعله واحدًا من النماذج ذات الأسعار المعقولة بشكل ملحوظ.
داش تاستي كريسب DCAF260
تشتهر Dash بأجهزتها الصغيرة وأسعارها المنخفضة، مما يجعلها مثالية لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة، ولكنها تحمل أيضًا خطًا شائعًا من المقالي الهوائية كاملة الحجم. يعد Dash Tasti-Crisp DCAF260 مثالاً آخر على المقلاة الهوائية المدمجة والأكثر بساطة والتي ستنجز المهمة دون زخرفة. كما أنها خفيفة الوزن، مما يجعلها مثالية للطلاب أو أصحاب المنازل الجدد أو سكان الشقق. حصلت المقلاة الهوائية هذه على أعلى النتائج في اختبارات تقارير المستهلك من حيث سهولة الاستخدام وسهولة التنظيف (بفضل السلة الداخلية الآمنة للغسل في غسالة الأطباق) وانخفاض مستوى الضجيج أثناء التشغيل. ذكرت تقارير المستهلك على موقعها على الإنترنت، “هذا نموذج خالي من الرتوش ولا يأتي مع أي ملحقات، ولكنه المقلاة الهوائية الأعلى تقييمًا التي اختبرناها.”
يوافق العديد من العملاء على الموقع الإلكتروني للعلامة التجارية على تقييم تقارير المستهلك. قال أحد المراجعين على موقع Dash الإلكتروني: “أنا سعيد جدًا بعملية الشراء التي قمت بها، فهو سهل الاستخدام وبسيط جدًا في الإعداد. أحبه تمامًا!” يأتي Dash Tasti-Crisp بمجموعة متنوعة من الألوان لتناسب أي جمالية للمطبخ. إنها مقلاة هوائية أساسية للغاية تنجز المهمة، وتأتي بسعر رائع للمبتدئين يبلغ 59.99 دولارًا.
فورتكس بلس 140-3079-01
تشتهر Instant Pot بأجهزة المطبخ الصغيرة مثل أجهزة الطهي المتعددة، ولكن غالبًا ما تحصل المقالي الهوائية الخاصة بالعلامة التجارية على علامات عالية أيضًا. تم وضع Instant Vortex Plus 140-30979-01، وهي مقلاة هوائية سعة 4 كوارت، في قائمة تقارير المستهلك وحصلت على درجات عالية في اختبارات متعددة. لاحظ المراجعون أن أدوات التحكم فيه كانت سهلة الاستخدام، وسهلة التنظيف، وأنها كانت هادئة بشكل استثنائي أثناء الاستخدام. أشارت تقارير المستهلك إلى أن “سلتها ذات الحجم 3 كوارت أصغر من الـ 4 كوارتات التي تدعي الشركة المصنعة، ولكن تصميمها المربع يجعل من السهل تركيب طبق صغير أو صينية خبز بالداخل.”
إن Instant Vortex Plus 4-quart هو حجم متوسط المدى جيد مع لمسة نهائية لطيفة من الفولاذ المقاوم للصدأ ويحتوي على الكثير من الميزات مقابل السعر. قال العديد من عملاء أمازون إنهم أحبوا هذه المقلاة الهوائية تمامًا، حيث ذهب أحد المراجعين إلى حد القول: “لا ينبغي أن يكون هناك مطبخ بدون واحدة”. يتم بيعه بالتجزئة على أمازون بسعر 101.81 دولارًا أمريكيًا لإصدار الفولاذ المقاوم للصدأ، ولكنه يأتي أيضًا بخيارات ألوان أخرى يمكن العثور عليها بسعر أرخص.
فورتكس بلس 140-3089-01
أكبر قليلاً من Instant Vortex Plus السابقة، Instant Vortex Plus 140-3089-01 عبارة عن مقلاة هوائية بسعة 6 لتر مع الكثير من الميزات عالية التقنية. حصل على تقييم عالٍ لسهولة الاستخدام وإعدادات الطبخ القابلة للبرمجة والشاشة الرقمية. على عكس العديد من الموديلات الأخرى، يتميز هذا الجهاز الفوري بنافذة عرض، مما يسمح لك بتتبع مدى نضج طعامك دون مقاطعة عملية الطهي. كما حصلت أيضًا على علامات عالية في فئة سهولة التنظيف (بفضل السلة الداخلية والصينية الآمنة للغسل في غسالة الأطباق) ومدى هدوءها أثناء التشغيل.
من المؤكد أن المراجعين على أمازون وافقوا على هذا التقييم. ترك أحد عملاء أمازون تعليقًا متوهجًا بشكل خاص، قائلًا: “سبع نجوم! أحب هذه المقلاة الهوائية. سهلة الاستخدام والتنظيف واحصل على أفضل النتائج المقرمشة.” يأتي Instant Vortex Plus 6-quart أيضًا مزودًا بمرشحات “OdorErase” المدمجة لتقليل روائح الطعام أثناء الطهي. ستكون المقلاة الهوائية هذه رائعة للعائلات الكبيرة أو الأشخاص الذين يحبون طهي وجبات كاملة باستخدام المقلاة الهوائية الخاصة بهم. وافق أحد المراجعين على أمازون على هذه الحقيقة بقوله: “مقلاة هوائية رائعة لأجزاء أكبر من الطعام”. الحجم الذي يبلغ 6 أرباع أيضًا يجعله مناسبًا تمامًا للتجمعات الكبيرة أو حفلات العطلات أو لقاءات وقت اللعب. يمكنك شرائه مقابل 129.95 دولارًا على أمازون.