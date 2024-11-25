أفضل المنظفات التي يمكن استخدامها على أجهزة المطبخ المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ للحصول على نتائج نظيفة

إذا كنت تعيش في منزل حديث، فمن المحتمل أنك محاط بالعديد من الأجهزة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. تبدو هذه المادة أنيقة وأنيقة، كما أنها مرنة بشكل عام في مواجهة الظروف التي قد تؤدي إلى تآكل المعادن الأخرى، مما يترك علامات غير لائقة. إن ما يجعل الفولاذ المقاوم للصدأ “غير قابل للصدأ” على وجه التحديد هو احتوائه على الكروم والنيكل الذي يمنع تكوين الصدأ الذي عادة ما يترسخ عندما يتعرض المعدن للرطوبة والهواء. على الرغم من أن الفولاذ المقاوم للصدأ أكثر متانة من العديد من المعادن الرديئة، إلا أنه لا يزال من الضروري استخدام المنظفات المناسبة للحصول على نتائج نظيفة. لحسن الحظ، هناك العديد من المنظفات، بما في ذلك صودا الخبز، التي يمكن أن تمنح أجهزتك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ مظهرًا جديدًا، والعديد منها موجود في المنزل.
قبل الخوض في المنظفات التي يمكن أن تمنح أجهزتك المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ لمسة نهائية لامعة، فمن الذكاء معرفة ما يجب تجنبه. قد تؤدي بعض طرق التنظيف إلى خدش المعدن الفعلي، مثل المواد الكاشطة أو المواد التي تكون رملية أو محببة بشكل خاص. سيكون عليك التفكير في خطر إتلاف النهاية. يمكن القيام بذلك باستخدام منظفات تحتوي على مبيض أو أمونيا أو منظف فرن، مما قد يؤدي إلى تآكل الطلاء النهائي ويؤدي إلى ظهور بقع الصدأ. الآن بعد أن أصبحت على دراية بالمنظفات التي يمكن أن توجه ضربة قاضية للفولاذ المقاوم للصدأ، فقد حان الوقت للانتقال إلى تلك الخيارات التي من شأنها تحسين مظهر الفولاذ المقاوم للصدأ.
العودة إلى الأساسيات مع صودا الخبز
أولئك الذين هم على دراية جيدة بالتنظيف الطبيعي يعرفون بالفعل القوى التي تمتلكها صودا الخبز، ولكن على الرغم من قوامها الرملي قليلاً، فإنها تصنع منظفًا قويًا للفولاذ المقاوم للصدأ. لتنظيف جهازك، ستحتاج إلى صودا الخبز والماء، بالإضافة إلى قطعتين من القماش: واحدة رطبة والأخرى جافة. بالنسبة لجميع تقنيات التنظيف المتاحة للتعامل مع الفولاذ المقاوم للصدأ، من الجيد أن تقوم بغبار السطح قليلًا أولًا، وذلك لضمان عدم خدش الجهاز بسبب وجود أي شيء على السطح.
بمجرد أن يصبح جهازك خاليًا من الغبار، قم بخلط عجينة مكونة من جزأين من صودا الخبز ومقدار واحد من الماء. قم بتوزيع هذا المعجون بلطف بالتساوي على الفولاذ المقاوم للصدأ واتركه ليعمل بسحره لمدة 15 إلى 20 دقيقة. بعد ذلك، امسح الفولاذ بقطعة قماش مبللة، مع العمل في اتجاه الحبوب (قد ترغب في ملاحظة هذا النمط قبل وضع معجون صودا الخبز لأن المادة البيضاء قد تحجب قدرتك على الرؤية). من المفترض أن تتم إزالة معظم المعجون بقطعة قماش مبللة، لكن إذا لاحظت أي بقايا، يمكنك مسحها بقطعة قماش جافة جدًا.
صلصة السلطة للفوز؟
نجم آخر في مشهد تنظيف المنزل الذي يمكنك صنعه بنفسك هو الخل الأبيض المقطر، وهو يعمل بشكل جيد على ترك الفولاذ المقاوم للصدأ الخاص بك يلمع، خاصة عندما يقترن بزيت الزيتون. ابدأ بصنع خليط من أجزاء متساوية من الخل والماء، ثم أمسك بقطعة قماش من الألياف الدقيقة أثناء القيام بذلك. تجدر الإشارة إلى أن ماء الصنبور (خاصة الماء العسر) يمكن أن يترك بقعًا وبقعًا على الفولاذ المقاوم للصدأ. وذلك لأن المحتوى المعدني العالي الموجود في ماء الصنبور يمكن أن يتشبث بسطح المعدن ويظهر كبقايا بمجرد جفافه. لتجنب هذا المأزق، استخدم المياه المفلترة الخالية من المعادن الزائدة.
رش خليط الخل والماء المصفى على الجهاز، ثم جففه بقطعة قماش من الألياف الدقيقة. بعد ذلك، ستحتاج إلى صب كمية صغيرة من زيت الزيتون على قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة واستخدامها لتلميع سطح الجهاز، والعمل في اتجاه حبيبات المعدن. امسح أي بقايا متبقية للحصول على لمعان يدوم لأطول فترة ممكنة. سيساعد الخل على تنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ وتعقيمه وإعادة لمعانه، بينما يعمل زيت الزيتون على تعزيز اللمعان بشكل أكبر ويعمل كطبقة واقية.
مياه فقاعية لتلميع أجهزتك
في حين أن الطرق المذكورة أعلاه مضمونة للعمل بشكل جيد، إذا كنت تريد أسهل عملية تنظيف، فقد تكون صودا النادي هي إجابتك. احصل على بعض الصودا الطازجة (الكربنة هي المفتاح في قوة التنظيف لهذه المادة) وقم بترطيب قطعة قماش نظيفة بها. اعمل في اتجاه الحبوب، وافرك الفولاذ المقاوم للصدأ حتى تلاحظ أن بصمات الأصابع والبقايا بدأت في الارتفاع. إذا وجدت نفسك تواجه بقعة عنيدة على الفولاذ، يمكنك إما فركها بقوة أكبر أو ترك الصودا تنقع في البقعة قبل مسحها.
مع القليل من المثابرة، يجب أن تجد أن السطح أصبح نظيفًا. لإجراء التلميع النهائي، أمسك بقطعة قماش جديدة وجافة (التنظيف بقطعة قماش من الألياف الدقيقة يمكن أن يجعل هذه المهمة أسهل) وامسح السطح في اتجاه الحبوب حتى يجف الجهاز تمامًا. إذا كنت تريد إهدار أقل قدر ممكن من المشروبات الغازية، فاحصل على حزمة متعددة من المشروب مثل علب Schweppes Club Soda الصغيرة من Walmart مقابل 5.36 دولار. بدلاً من القلق من أن الزجاجة أصبحت مسطحة في الثلاجة، يمكنك فتح علبة جديدة والاعتماد على الكربنة الكاملة في كل جلسة تنظيف.
جعل الأمور مشبع بالبخار
هذا النهج بسيط تمامًا مثل طريقة الصودا، حيث يسخر قوة بخار الماء الساخن – البخار – لرفع البقايا من سطح الفولاذ المقاوم للصدأ. لن يمنح البخار السطح لمسة نهائية لامعة فحسب، بل سيطهره، مما يجعله خيار تنظيف قيمًا لأي شخص لديه أطفال صغار أو حيوانات أليفة في المنزل. إذا كنت تمتلك باخرة، فأنت محظوظ! ما عليك سوى ملء جهاز البخار الخاص بك بالماء المصفى واترك البخار يتدفق فوق الجهاز، مع الإمساك به على بعد بضع بوصات من الفولاذ المقاوم للصدأ. اتبع ذلك بمسح الفولاذ المقاوم للصدأ في اتجاه الحبوب حتى يجف ولامعًا.
إذا لم يكن لديك جهاز بخار، يمكنك تبليل قطعة قماش بالماء الساخن واستخدامها لمسح جهازك. إذا كنت تستخدم الماء المغلي أو تختبر حدود الصنبور، فكن حذرًا للغاية حتى لا تحرق نفسك بهذا الأسلوب واستخدم زوجًا من قفازات التنظيف لتوفير طبقة إضافية من الحماية. بمجرد مسح السطح بالكامل، تابع ذلك باستخدام ألياف دقيقة جافة، مرة أخرى، في اتجاه الحبوب.
منظف الفولاذ المقاوم للصدأ الذي يتم شراؤه من المتجر
في حين أن هناك الكثير مما يمكن قوله عن المكونات المنزلية لتنظيف الفولاذ المقاوم للصدأ، فلا حرج في شراء عامل جاهز. للحصول على منظف متعدد الاستخدامات للفولاذ المقاوم للصدأ ذو أساس طبيعي، تحقق من طريقة تنظيف + تلميع الفولاذ المقاوم للصدأ من Method (6.79 دولارًا عند الهدف). لقد أعطى العملاء هذا المنظف متوسط 4.7 نجوم من أصل 369 تقييمًا، مع ملاحظة الكثير منهم اللمعان المثير للإعجاب الذي تركه على أجهزتهم. من أجل استخدام منظف الطريقة، قم برش قطعة قماش جافة ونظيفة بالمنظف، ثم امسحها على الجهاز في اتجاه الحبوب. امسحها لتجف بقطعة قماش جديدة لتكشف عن سطح لامع بصفات تشبه المرآة.
بعد الانتهاء من التنظيف، كل ما تبقى عليك فعله هو الإعجاب بأسطحك المثالية. هذا بالطبع، ما لم تكن قد كشفت للتو أن لديك أكثر من مجرد تلك البقع المزعجة التي عليك التعامل معها. إذا تعرضت أجهزتك للضرب في الماضي، فهناك أيضًا، ولحسن الحظ، الكثير من الطرق لإصلاح الخدوش على الفولاذ المقاوم للصدأ. طالما أنك لطيف وتلتزم بطرق التنظيف الآمنة هذه، فمن المفترض أن تكون قادرًا على الاستمتاع بالأجهزة اللامعة دون الحاجة إلى القلق بشأن التسبب في المزيد من الضرر العرضي.