أفضل المواد التي يمكن إقرانها مع لون Behr لعام 2026 للحصول على مظهر عصري خالد

هل تبحث عن هوسك اللوني القادم؟ حسنًا، أنت محظوظ – لقد وصل لون Behr لعام 2026، وهو ظل جميل من اللون الأخضر المزرق الدخاني يسمى Hidden Gem. لون الطلاء المزاجي هذا مريح بشكل مبهج، ويوفر الدفء الأساسي مع لمسة جريئة. إنه يزرع إحساسًا راسخًا بالاسترخاء. يتناسب لون الطلاء الترابي بشكل جميل مع المواد الطبيعية مثل الكتان والحجر الأملس. تعمل هذه العناصر معًا على إنشاء ملاذ منزلي دافئ ومستقر.
“تميل الألوان الزرقاء والخضراء إلى الجلوس في جزء مهدئ بشكل طبيعي من الطيف. وعندما تمتزج تلك النغمات في ظل صامت يشبه المعدن، فإنها تخلق بيئة تدعم التنظيم العاطفي والشعور بالهدوء المستمر،” شاركت المصممة كاثرين شومان مع Southern Living.
يمكنك استخدام Hidden Gem مع المواد الطبيعية في جميع أنحاء منزلك في عدد من التطبيقات. إذا كنت تخطط لاستخدام هذا اللون في عام 2026، فلن تواجه مشكلة في العثور على الكثير من الأثاث والديكور الذي يثير إحساسًا طبيعيًا ترابيًا. نحن نتحول بشكل جماعي بعيدًا عن الديكور المنزلي ذي الإنتاج الضخم ونختار بدلاً من ذلك المنتجات الحرفية الفريدة ذات الطابع العضوي. توقع رؤية المزيد من السلع المنزلية المصنوعة يدويًا والمصنوعة من مواد طبيعية مثل الحجر والخشب والكتان. إذا كنت مستعدًا للتعمق في هذا الاتجاه التصميمي الترابي، فسنساعدك في العثور على نقطة انطلاق قوية.
استخدام الجوهرة المخفية في منزلك
قبل أن تصبح متحمسًا للغاية، امنح نفسك بعض الوقت لتقييم المناطق التي تريد دمج الجوهرة المخفية فيها. سيبدو هذا اللون جميلًا في معظم التطبيقات. يمكنك استخدامه كلون أساسي للحائط أو تجربته على الأبواب أو الزخارف أو السقف. ومع ذلك، قد يعطي مزاجًا مختلفًا قليلًا اعتمادًا على مدى جودة إضاءة غرفتك. في غرفة مشمسة مواجهة للجنوب، يتألق الدفء الذهبي لهذا اللون الجوهري حقًا، مما يوفر توهجًا قويًا. من ناحية أخرى، عند استخدامها في غرفة معتمة، يظهر التأثير المزاجي للجوهرة المخفية. فكر جيدًا في الجو الذي تستهدفه وما إذا كانت الإضاءة، جنبًا إلى جنب مع هذا اللون، ستدعم هذا الهدف.
بمجرد أن تقرر مكان استخدام Hidden Gem، فإن عملك التالي هو اختيار الأثاث والديكور. هناك مجموعة من المواد الطبيعية العصرية التي تتناسب بشكل جميل مع هذا اللون. استشهدت كاثرين شومان بخشب البلوط والحجر الأملس والكتان كمواد مثالية للاقتران مع Hidden Gem في محادثتها مع Southern Living. “تساعد هذه الأنسجة أيضًا في جعل اللوحة بأكملها تبدو دافئة ومستقرة ومتعمدة. وكلون للباب الأمامي، يشير Hidden Gem إلى حسن الضيافة والثقة والأناقة البسيطة قبل أن يدخل الضيوف حتى إلى الداخل.” تلاعب بعناصر مثل الأجهزة النحاسية غير المطلية وأثاث الروطان. تتناغم الألوان الدافئة لهذه المواد بشكل رائع مع عمق الجوهرة المخفية. ارتديه مع ألوان مثل الكراميل أو الأبيض الكريمي أو العنابي لدمج مظهرك معًا.