أفضل المواد التي يمكن إقرانها مع لون Behr لعام 2026 للحصول على مظهر عصري خالد

هل تبحث عن هوسك اللوني القادم؟ حسنًا، أنت محظوظ – لقد وصل لون Behr لعام 2026، وهو ظل جميل من اللون الأخضر المزرق الدخاني يسمى Hidden Gem. لون الطلاء المزاجي هذا مريح بشكل مبهج، ويوفر الدفء الأساسي مع لمسة جريئة. إنه يزرع إحساسًا راسخًا بالاسترخاء. يتناسب لون الطلاء الترابي بشكل جميل مع المواد الطبيعية مثل الكتان والحجر الأملس. تعمل هذه العناصر معًا على إنشاء ملاذ منزلي دافئ ومستقر.

“تميل الألوان الزرقاء والخضراء إلى الجلوس في جزء مهدئ بشكل طبيعي من الطيف. وعندما تمتزج تلك النغمات في ظل صامت يشبه المعدن، فإنها تخلق بيئة تدعم التنظيم العاطفي والشعور بالهدوء المستمر،” شاركت المصممة كاثرين شومان مع Southern Living.

يمكنك استخدام Hidden Gem مع المواد الطبيعية في جميع أنحاء منزلك في عدد من التطبيقات. إذا كنت تخطط لاستخدام هذا اللون في عام 2026، فلن تواجه مشكلة في العثور على الكثير من الأثاث والديكور الذي يثير إحساسًا طبيعيًا ترابيًا. نحن نتحول بشكل جماعي بعيدًا عن الديكور المنزلي ذي الإنتاج الضخم ونختار بدلاً من ذلك المنتجات الحرفية الفريدة ذات الطابع العضوي. توقع رؤية المزيد من السلع المنزلية المصنوعة يدويًا والمصنوعة من مواد طبيعية مثل الحجر والخشب والكتان. إذا كنت مستعدًا للتعمق في هذا الاتجاه التصميمي الترابي، فسنساعدك في العثور على نقطة انطلاق قوية.