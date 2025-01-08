أفضل النباتات الداخلية التي يمكنك استخدامها لملء المساحة في أصيص كبير

إن جلب النباتات إلى مساحتك الداخلية له فوائد عديدة تصل إلى ما هو أبعد من الجماليات. يمكن أن تقلل من إجهادك، وتساعدك على البقاء أكثر تركيزًا، وتعزز إنتاجيتك، وتساعدك على الشفاء، وتزيد من إيجابيتك، وتنظف الملوثات مباشرة من الهواء داخل منزلك. كما أن إضافة نبات داخلي كبير – أو عدة نباتات – يمكن أن يحقق المزيد من الفوائد. لا يمكنها فقط ملء المساحات الفارغة وإضافة نقطة محورية إلى غرفتك، ولكن يمكنك أيضًا استخدامها لفصل المساحات في منزلك. على الرغم من أنك قد تعرف كيفية اختيار النباتات الداخلية المثالية للمساحات الصغيرة، إلا أن النباتات الكبيرة تحتاج إلى بعض المساحة. بعض من أفضل النباتات المنزلية الكبيرة التي يمكنك اختيارها لملء المساحة الخاصة بك تشمل طائر الجنة (Strelitzia reginae، نبات الثعبان (Sansevieria trifasciata)، الجبن السويسري (Monstera adansonii)، التين الباكي (Ficus benjamina)، dracaena ذو الحواف الحمراء (Dracaena Marginata). )، ونخيل الجلالة (Ravenea rivularis)، وشجرة المطاط (Ficus Elastica)، وآذان الفيل (Alocasia) النيابة.).
ولكن قبل إضافة أي من هذه النباتات إلى منزلك، هناك بعض الاعتبارات التي يجب عليك وضعها في الاعتبار. على سبيل المثال: هل لديك أي حيوانات أليفة؟ إذا كان الأمر كذلك، لاحظ أن معظم الخيارات المذكورة أعلاه لها درجات متفاوتة من السمية عند استهلاكها. في هذه الحالة، قد ترغب في الاعتماد على النباتات الكبيرة غير السامة مثل نخيل الخيزران (Chamaedorea seifrizii) أو نخيل الكنتيا (Howea forsteriana). فكر أيضًا في المساحة التي تحاول ملئها وقربها من الضوء ومدى سهولة العناية بالنباتات. أولئك الذين يبحثون عن المساحات الخضراء دون أي متاعب قد يختارون أسهل النباتات المنزلية التي يمكن لأي شخص أن يحافظ عليها على قيد الحياة أو تلك التي يمكن حتى للمبتدئين زراعتها والتي ستظل تعمل في الفضاء.
الجماليات والوضع الاستراتيجي للنباتات المنزلية الكبيرة
عند الاختيار من بين أفضل النباتات الداخلية الكبيرة، فإن أول الأشياء التي يجب عليك مراعاتها هو شكل الورقة وحجمها. هل تريد أوراقًا طويلة ورفيعة أو شائكة أو أوراق شجر لامعة أو شجرة أو نباتًا يبدو مباشرة خارج المناطق الاستوائية؟ ثم انظر إلى المساحة التي تريد ملؤها. نباتات الثعبان نحيلة وطويلة بأوراق خضراء وحواف صفراء، في حين أن آذان الفيل لها أوراق خضراء ضخمة تتدلى وتشغل مساحة كبيرة. إذا كانت المنطقة التي اخترتها بالقرب من التلفزيون أو المدفأة، فقد لا يكون التفاف آذان الفيل هو الخيار الأفضل. في تلك الحالات، سيكون نبات الثعبان مناسبًا بشكل أفضل. خيار آخر لتلك المواقع المحددة هو كف الجلالة. في حين أن هذه الإضافة الجميلة تنبت العديد من سعف الريش الكبيرة، فإن النخيل ينمو في وضع مستقيم بشكل مدهش. من ناحية أخرى، قد تتطلب الزاوية الفارغة من الغرفة نباتًا يمكنه ملء المساحة بحجمه. قد يكون هذا هو المكان الذي يمكن أن تجد فيه آذان الفيل أو التين الباكي أو نباتات التنين ذات الحواف الحمراء منزلاً.
تلعب متطلبات الإضاءة أيضًا دورًا عند اختيار النبات الذي يذهب إليه. الزاوية التي لا تكاد تحصل على أي ضوء ليست مناسبة للجبن السويسري لأنها تفضل نقطة مضيئة ولن تقدر الظلام. بدلًا من ذلك، ابحث عن مكان جميل بالقرب من النافذة لهذا الجمال. نبات طائر الجنة ونخلة الجلالة لهما احتياجات إضاءة متشابهة ولن يعملا هناك أيضًا، لكن شجرة المطاط يمكنها تحمل الإضاءة المنخفضة، لذلك قد يكون هذا هو أفضل رهان لك. قبل اختيار نبات لملء تلك المساحة المفتوحة، لاحظ كيف يضرب الضوء المنطقة واختر النبات الذي سيزدهر هناك.
أفضل رعاية لأفضل النباتات الكبيرة
في حين أن جميع النباتات في هذه القائمة كبيرة، ما هو حجمها؟ يمكن أن يصل طول طائر الجنة إلى 8 أقدام. سقيها بانتظام وضعها في ضوء ساطع للحصول على أفضل النتائج. نباتات الثعبان قوية ويمكن أن يصل طولها إلى 4 أقدام وتتحمل أي مستوى ضوء تقريبًا طالما أن التربة جيدة التصريف. ضع هذا النبات في أي مكان. يمكن لمصنع الجبن السويسري الموجود في وعاء بالحجم المناسب أن يصل إلى 15 قدمًا وينتشر حتى 8 أقدام. إذا كنت بحاجة إلى ملء مساحة فارغة كبيرة بالقرب من النافذة، فهذا هو اختيارك. ينمو التين الباكي ليصل طوله إلى 6 أقدام. إن إعادة زرعها في أوعية أكبر قليلاً سنويًا سيساعدهم على تحقيق إمكاناتهم. امنحهم ضوءًا ساطعًا غير مباشر وتربة غنية جيدة التصريف.
التالي في القائمة هو dracaena ذو الحواف الحمراء. يمكن الاحتفاظ بهذا النبات الذي يسهل العناية به على ارتفاع 6 أقدام أو أقل إذا تم تقليمه جيدًا. يمكن أن ينتشر بعرض بضعة أقدام، لذا تأكد من أن لديك المساحة. يفضل هذا الاختيار الضوء الساطع وغير المباشر والتربة الرخوة جيدة التصريف. احرص على عدم الإفراط في سقيها. ليس من المستغرب أن أشجار النخيل الاستوائية تحب الرطوبة، لذا قم برشها بكثرة. يمكن أن يصل طول هذه الشجرة إلى 12 قدمًا وتتحمل الضوء المتوسط. تشتهر نباتات شجرة المطاط بأوراقها الكبيرة والعميقة والخضراء اللامعة. يمكن أن ينمو هذا الزميل المثير للاهتمام إلى 10 أقدام ويميل إلى شغل مساحة صغيرة في العرض إذا سمح له بجذوع متعددة. سيكون من دواعي سروري أن يضيء زاوية منخفضة الإضاءة. تبحث لملء مساحة في الحمام؟ يمكن أن تنمو آذان الفيل إلى 6 أقدام، وتعشق الرطوبة، وتحب البقاء هناك، طالما أنها تتلقى ضوءًا ساطعًا غير مباشر.