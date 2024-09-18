أفضل النصائح لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك (والمشكلات الشائعة التي يجب تجنبها)

هل تعيش في مساحة مشتركة وتواجه صعوبة في إيجاد طرق لخلق المزيد من الخصوصية في هذا السيناريو؟ لست وحدك! في الواقع، وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2017 أن أكثر من 75 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعيشون في منزل مشترك. بالنسبة للبعض، قد يؤدي الشعور بالازدحام في مساحة معيشتهم إلى ضغوط غير ضرورية ومشاكل في الصحة العقلية. قد يكون إيجاد التوازن بين المعيشة المفتوحة والخصوصية أمرًا صعبًا عندما يكون هناك العديد من الأشخاص تحت سقف واحد، ولكن تركيب شاشات أو فواصل للغرف ووضع زجاج مصنفر في الحمام ليست سوى بعض الخطوات لمنح الجميع مساحتهم الخاصة.

من المهم التأكد من أنك لا تتسبب عن غير قصد في خلق المزيد من مشكلات الخصوصية من خلال ديكورك أو تجاهل المناطق التي تحتاج إلى تحسين. على سبيل المثال، قد يؤدي ملء مساحة بعدد كبير جدًا من العناصر إلى الشعور بالاختناق. بدلاً من ذلك، قم بترتيب أثاثك بشكل استراتيجي لإنشاء مناطق أو أقسام مختلفة في الغرفة. هناك مشكلة أخرى يواجهها الناس وهي إدراك أن الخصوصية ليست مجرد عنصر مرئي، بل سمعي أيضًا. لا تركز فقط على ما يمكنك إضافته لحجب منطقة بصريًا، ولكن ضع في اعتبارك كيفية انتقال الصوت بين الغرف. يجد البعض أن استخدام الستائر التي تخفف الصوت أو تشغيل جهاز الصوت يمكن أن يساعد في منع المحادثات من الاستمرار.