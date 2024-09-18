أفضل النصائح لخلق المزيد من الخصوصية في منزلك (والمشكلات الشائعة التي يجب تجنبها)

هل تعيش في مساحة مشتركة وتواجه صعوبة في إيجاد طرق لخلق المزيد من الخصوصية في هذا السيناريو؟ لست وحدك! في الواقع، وجدت دراسة أجراها مركز بيو للأبحاث عام 2017 أن أكثر من 75 مليون بالغ في الولايات المتحدة يعيشون في منزل مشترك. بالنسبة للبعض، قد يؤدي الشعور بالازدحام في مساحة معيشتهم إلى ضغوط غير ضرورية ومشاكل في الصحة العقلية. قد يكون إيجاد التوازن بين المعيشة المفتوحة والخصوصية أمرًا صعبًا عندما يكون هناك العديد من الأشخاص تحت سقف واحد، ولكن تركيب شاشات أو فواصل للغرف ووضع زجاج مصنفر في الحمام ليست سوى بعض الخطوات لمنح الجميع مساحتهم الخاصة.
من المهم التأكد من أنك لا تتسبب عن غير قصد في خلق المزيد من مشكلات الخصوصية من خلال ديكورك أو تجاهل المناطق التي تحتاج إلى تحسين. على سبيل المثال، قد يؤدي ملء مساحة بعدد كبير جدًا من العناصر إلى الشعور بالاختناق. بدلاً من ذلك، قم بترتيب أثاثك بشكل استراتيجي لإنشاء مناطق أو أقسام مختلفة في الغرفة. هناك مشكلة أخرى يواجهها الناس وهي إدراك أن الخصوصية ليست مجرد عنصر مرئي، بل سمعي أيضًا. لا تركز فقط على ما يمكنك إضافته لحجب منطقة بصريًا، ولكن ضع في اعتبارك كيفية انتقال الصوت بين الغرف. يجد البعض أن استخدام الستائر التي تخفف الصوت أو تشغيل جهاز الصوت يمكن أن يساعد في منع المحادثات من الاستمرار.
طرق بسيطة لخلق الخصوصية في منزلك
على الرغم من وجود العديد من الحيل التي تساعد على الحفاظ على الخصوصية في الفناء الخلفي، إلا أن المخاوف بشأن مشاركة المساحة الداخلية يتم تجاهلها أحيانًا. إذا كنت تبحث عن تخصيص مساحة في منطقة مثل غرفة النوم أو غرفة المعيشة، فإن استخدام فاصل الغرفة يمكن أن يساعد دون حجب أي ضوء طبيعي. هذه الشاشات سهلة التركيب ومثالية لأولئك الذين لديهم وضع مؤقت. التغييرات مثل إضافة جدار جديد تمامًا مكلفة وأكثر ديمومة من هذه الهياكل المتحركة. يمكنك اختيار المادة والتصميم الذي ستصنع منه الشاشة، بالإضافة إلى الارتفاع والعرض، للتأكد من أنها توفر مستوى الخصوصية المطلوب.
إذا كنت تبحث عن طريقة لزيادة الخصوصية في الحمام المشترك، ففكر في تجميد زجاج باب الدش. ستجعل هذه الحيلة البسيطة من غير الممكن رؤية أي شخص في الحمام لمن يحتاجون إلى دخول الغرفة، وهو أمر لا مفر منه أحيانًا في مساحة مشتركة بها حمام واحد فقط. لست مضطرًا إلى استبدال لوحة الزجاج بالكامل لتحقيق ذلك، رغم ذلك! يمكنك استخدام طلاء رش زجاجي مصنفر لتغيير المظهر أو استخدام فيلم لاصق يلتصق مباشرة بالزجاج. قد يكون من الصعب خلق الخصوصية في مساحة صغيرة أو مشتركة، ولكن كونك استباقيًا في هذه الخطوات والتواصل بشأن احتياجاتك يمكن أن يجعل هذه العملية أسهل.