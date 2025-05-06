أفضل النصائح والحيل لجذب الطيور إلى وحدة تغذية جديدة

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من المساعدة في النظام البيئي في الحي إلى تعزيز قيمة منزلك ، هناك العديد من الفوائد لوجود تغذية الطيور في الفناء الخاص بك. بالطبع ، بالنسبة للعديد من علماء الطيور الهواة ، فإن أفضل شيء في المغذيات هو الحصول على منظر عن قرب للعديد من الطيور الجميلة كل يوم. ومع ذلك ، على الرغم من أن المغذيات يمكن أن تجلب الطيور إلى الفناء الخاص بك ، فإنها لا تفعل ذلك على الفور. قد يستغرق الأمر من 3 إلى 4 أسابيع حتى تحصل على أي زوار ؛ في الواقع ، قد لا يتم أبدًا ملاحظة تغذية جديدة في ساحة مليئة بالأعضاء القديمة. هذا طبيعي تماما. يمكن أن تكون الطيور متقلبة للغاية ، وقد تمر بعض الوقت قبل أن تشعر بالراحة في التحقيق في الأشياء الجديدة. لحسن الحظ ، هناك الكثير من الطرق لجذب الطيور إلى وحدة تغذية جديدة.
لن تكون وحدة التغذية الجديدة الغريبة مغرية على الإطلاق مقارنةً بالطيور المحلية التي تستخدمها الطيور المحلية لسنوات. أحد الحلول لهذا هو إنزال أي مغذيات تستخدمها الطيور بالفعل حتى تصبح مرتاحًا مع الحل الجديد. بدلاً من ذلك ، يمكنك محاولة وضع وحدة تغذية جديدة بالقرب من واحدة قديمة شهيرة. إذا بدأت الطيور في استخدام النموذج الجديد ، فيمكنك نقله إلى موقع مختلف.
توضيح مغذيات جديدة آمنة
إن الكراهية للمجهول ليست هي الشيء الوحيد الذي يمنع الطيور من استكشاف مغذيات جديدة – فهي تفتقر أيضًا إلى شعور قوي بالرائحة. هذا يعني أن الطيور لا يمكن أن تخبر أن وحدة التغذية مليئة بالطعام إلا إذا كانت قادرة على رؤيتها. لحساب ذلك ، مبعثر بذور الطيور على أي أسطح مسطحة أو مكشوفة من المغذي ، أو ضع المغذي بجوار صفيحة من البذور المكشوفة. سيوفر ذلك مؤشراً واضحًا على صيد الطيور بأن لديهم مصدر غذائي ، ويشجعهم على استخدام وحدة التغذية الجديدة. هذه الحيل لن تفعل أي شيء جيد إذا كنت لا تستخدم بذور الطيور الصحيحة. سيتغير ذلك اعتمادًا على الطيور الموجودة في الفناء ، ولكن مهما كانت البذور التي تستخدمها ، تأكد من أنها تظل طازجة وجافة. للحصول على أفضل النتائج ، تجنب أيضًا الخطأ البسيط المتمثل في ملء تغذيتك في الصباح. بينما تتغذى الطيور بشكل نشط حول الفجر ، من الأفضل تخزينها في الليلة السابقة.
جنبا إلى جنب مع بوفيه من بذور الطيور ، حمام الطيور الفقاعات هو وسيلة جيدة للترحيب بالأصدقاء الريش في حديقتك. ضع حمامًا مع مياه متحركة يمكن أن تسمعها الطيور وكذلك ترى بجوار المغذيات الجديدة حتى يتعلموا أي منطقة في حديقتك هي مكان للراحة والتجديد.
سواء كنت تدخل في الطيور أو كنت في مرحلة صنع تغذية الصدف الخاصة بك ، فقد يكون من المخيب للآمال أن ترى الطيور تتجاهل فناءك. ولكن مع وجود القليل من إعادة ترتيب الحديقة وصبر صغير ، ستكون فناءك هو أهم مطعم للطيور في الحي.