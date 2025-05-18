أفضل بقعة في حديقتك لزراعة أزاليس للحصول على أزهار مذهلة

Azaleas (Rhododendron SPP) ، مع وفرة الخزامى الداكن ، وردي البطيخ ، والبرتقالي الخوخي ، والأبيض النقي ، والأزهار الحمراء العميقة ، يضيف انفجارًا مبهرجًا إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. زرعت في المكان الصحيح وصيانتها جيدة ، يمكن أن تزدهر مجموعة واحدة من الأزاليا لمدة ثلاثة أشهر. إذا كنت تزرع أصنافًا بأوقات زهرة مختلفة ، فستواجه وفرة من الإزهار التي يمكن أن تجذب الطيور والفراشات الطنانة. في حين أن حفنة من أصناف الأزاليا يمكن أن تنمو تحت أشعة الشمس الكاملة ، فإن معظمهم يفضلون بقعة مظللة ومحمية جيدة الاستخدام في المناظر الطبيعية.
اختر بقعة حديقة بعيدًا عن الأسطح الصلبة مثل الأرصفة والممرات التي تشع الحرارة. من الأفضل أن تكون هناك بقعة مع شمس الصباح والظل المصفى بعد الظهر ، ولكن لا تزرع الأزاليس تحت الأشجار التي قد تتنافس مع الشجيرات للمياه. تجنب البقع التي قد تجف فيها الرياح من الأوراق أو بالتربة التي تبقى مبللة ، وهي حالة تؤدي إلى تعفن الجذر. لا تختار بقعة حيث تحتوي التربة على محتوى طين عالي. اختبر تصريف التربة عن طريق حفر حفرة عميقة وملءها بالماء. دعه يستنزف ، وقم بإعادة ملءه ، ومعرفة المدة التي يستغرقها الصرف مرة أخرى. إذا استغرق الأمر أقل من ساعة ، فإن التربة الخاصة بك لها تصريف جيد.
السموم الرمادية في أوراق أزاليا سامة إذا تم تناولها. اتصل بطبيبك أو التحكم في السم على الفور إذا رأيت أعراضًا مثل الخدر في فمك أو الغثيان أو الارتباك.
كيف تهتم بأزاليس بعد الزراعة
يسرد سجل روودندرون الدولي التابع للجمعية الملكية للبستنة أكثر من 800 نوع من الأزاليس وأبناء عمومتهم ، رودودندرون. إنهم هاردي في مناطق زراعة وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 9 ، مما يجعل من السهل العثور على مجموعة متنوعة مناسبة لمنطقتك. من المحتمل أن تجد الأزاليس يزرع في حاويات في الحضانة الخاصة بك-يمكن زراعتها على مدار السنة ، ولكن الربيع والخريف أفضل ، لذا فإن النباتات لديها وقت لتأسيس نفسها قبل أن تصبح ساخنة. زراعة الشجيرات العارية ، أو النباتات التي لا تباع في حاوية ، في فصل الشتاء. أرسل عينة من التربة إلى مكتب التمديد الخاص بك أو اشترِ مجموعة اختبار المنزل لقياس درجة الحموضة في التربة قبل الزراعة. يفضل Azaleas درجة الحموضة بين 4.5 و 6.0 ، لذلك قد يكون من الضروري جعل التربة أكثر حمضية لإنشاء ظروف مثالية.
بمجرد اختيار بقعة مع الكمية المناسبة من الشمس ، والصرف الصحي الجيد ، والحماية من الريح ، قم بإزالة الأزاليا من الحاوية وقم بتعيينها في حفرة تتراوح عرضها من مرتين إلى ثلاث مرات. امزج السماد والطحلب الخث في التربة التي حفرتها وسرد الفتحة. الماء جيدًا وانتشر من 3 إلى 4 بوصات من المهاد حول الأزاليا. قم بتخصيب شجيراتك في أوائل الربيع ومرة أخرى في أوائل الصيف مع منتج تم تطويره للأزاليس. لمزارع الربيع ، سقي النباتات مرتين في الأسبوع. خلاف ذلك ، تحقق من التربة – إذا كانت جافة ، فقد حان الوقت للمياه. مع الرعاية والزراعة المناسبة ، ستوفر شجيرة Azalea إزهار رائعة لسنوات قادمة.