أفضل بقعة في حديقتك لزراعة أزاليس للحصول على أزهار مذهلة

Azaleas (Rhododendron SPP) ، مع وفرة الخزامى الداكن ، وردي البطيخ ، والبرتقالي الخوخي ، والأبيض النقي ، والأزهار الحمراء العميقة ، يضيف انفجارًا مبهرجًا إلى المناظر الطبيعية الخاصة بك. زرعت في المكان الصحيح وصيانتها جيدة ، يمكن أن تزدهر مجموعة واحدة من الأزاليا لمدة ثلاثة أشهر. إذا كنت تزرع أصنافًا بأوقات زهرة مختلفة ، فستواجه وفرة من الإزهار التي يمكن أن تجذب الطيور والفراشات الطنانة. في حين أن حفنة من أصناف الأزاليا يمكن أن تنمو تحت أشعة الشمس الكاملة ، فإن معظمهم يفضلون بقعة مظللة ومحمية جيدة الاستخدام في المناظر الطبيعية.

اختر بقعة حديقة بعيدًا عن الأسطح الصلبة مثل الأرصفة والممرات التي تشع الحرارة. من الأفضل أن تكون هناك بقعة مع شمس الصباح والظل المصفى بعد الظهر ، ولكن لا تزرع الأزاليس تحت الأشجار التي قد تتنافس مع الشجيرات للمياه. تجنب البقع التي قد تجف فيها الرياح من الأوراق أو بالتربة التي تبقى مبللة ، وهي حالة تؤدي إلى تعفن الجذر. لا تختار بقعة حيث تحتوي التربة على محتوى طين عالي. اختبر تصريف التربة عن طريق حفر حفرة عميقة وملءها بالماء. دعه يستنزف ، وقم بإعادة ملءه ، ومعرفة المدة التي يستغرقها الصرف مرة أخرى. إذا استغرق الأمر أقل من ساعة ، فإن التربة الخاصة بك لها تصريف جيد.

السموم الرمادية في أوراق أزاليا سامة إذا تم تناولها. اتصل بطبيبك أو التحكم في السم على الفور إذا رأيت أعراضًا مثل الخدر في فمك أو الغثيان أو الارتباك.