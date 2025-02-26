أفضل تربة لمصنع الأفعى (وتجنبها)

على الرغم من أن نباتات الأفعى (Dracaena trifasciata) سهلة النمو يبعث على السخرية والنباتات المنزلية المثالية للمبتدئين ، فإن استخدام التربة المناسبة أمر حيوي. ستجد أن هناك العديد من أصناف نبات الأفعى التي تعد مثالية للنمو في منزلك وحديقتك. ولكن ، نظرًا لأنهم العصارة ، فإنهم يحتاجون إلى مزيج بوتينغ جيد جدًا يمكن السماح به بالتجفيف بين الري. لإعطائك أفضل نصيحة مطلقة بشأن اختيار التربة المثالية لمصنع الأفعى الخاص بك ، تحدثت House Digest حصريًا مع Tiffany Selvey ، محرر حديقة House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل ، للحصول على نصائح خبراءها حول نوع الوسيلة الوسيطة التي تفضل استخدامها في هذه النباتات والمناطق التي يجب تجنبها.
عندما سئل عن المكونات الضرورية لأفضل مزيج بوتينج لنبات الأفعى ، أجاب سيلفي ، “مثل معظم العصارة ، تحتاج نباتات الأفعى إلى التربة التي تستنزف جيدًا ولا تحتفظ بالرطوبة حول جذور النبات. جميع النباتات عرضة لتتعفن الجذر إذا لم تكن مسموحًا بها في التربة الجافة ، ولكن ستبدأ نباتات الأفعى في إظهار علامات الجذر على الجذر ، وألواح البراون والبني لا تسمح بها. هذا يعني أنك تحتاج إلى استخدام مزيج من التربة الذي يحتوي على الكثير من المكونات الحصيرة لمساعدة المياه على التدفق عبر المزيج بسهولة لأنه كلما زادت مزيجًا من المزيج ، كلما زاد عدد المساحات التي تتسربها السائل من خلال فتحات الصرف في الجزء السفلي من الوعاء.
لماذا الصبار أو المزيج النضج هو الأفضل
إذا لم تكن واثقًا من كل ذلك في صنع تربة بوتينغ الخاصة بك لنبات الأفعى الخاص بك ، فإن اختيار المزيج الملكي هو بالتأكيد أفضل خيار لك. عندما تحدثت حصريًا إلى منزل Digest ، أوضح تيفاني سيلفي ، “إذا كنت تتسوق لمزيج تربة مسبقًا لنباتات الأفعى ، ففكر في وجود خيار الصبار وخيار عصاري. وتشمل عادة توازنًا من البيرلايت ، والفيرميكوليت ، والرمال ، وبعض طحالب الخث. في بعض الأحيان ، تشمل أيضًا سميمة بطيئة للإلغاء للمساعدة في الاسترداد من البسكويت.”
تم إنشاء هذه الأنواع من وسائل Potting علمياً خصيصًا للأنواع النضرة ، مثل نباتات الأفعى ، لضمان سمحها للتصريف الجيد بشكل استثنائي. بالطبع ، عليك أيضًا أن تكون على وعي بعدم إطالة نباتك في نفس الوقت ولا تسمح أبدًا للماء بالجلوس في صحن تحت الوعاء. ولكن ، إذا كنت ترغب في جعل المزيج الخاص بك ، كان لدى Selvey بعض التوصيات. وقالت: “إذا كان لديك بعض أنواع مختلفة من التربة والتعديلات في متناول اليد ، فيمكنك بسهولة تحويل تربة بوتينغ القياسية إلى مزيج يعمل بشكل جيد لنباتات الأفعى”. “أحب استخدام الأجزاء المتساوية من التربة والتربة الوطنية لنباتات الثعابين الخاصة بي. كما أنني اختلطت حول مزيج الأوركيد مع تربة بوتينغ للمساعدة في تحسين الصرف.” إذا حصلت على هذا بشكل صحيح ، فستسعدك أن تعرف أن نباتات الأفعى هي واحدة من العديد من النباتات المنزلية ذات الأرواح الطويلة بشكل غير طبيعي.
ما هي أنواع التربة التي يجب أن تتجنبها؟
لا ينصح باستخدام مزيج بوتينج قياسي لنباتات الأفعى ، وفقًا لما قاله تيفاني سيلفي ، الذي تحدث حصريًا إلى منزل هضم. وقالت: “على الرغم من أن مزيج التخصص العصاري غالباً ما تشمل كمية صغيرة من الخث ، إلا أنك ستحتاج إلى تجنب التربة العامة القائمة على الخث القائمة على الخث”. “يحافظ الخث على رطوبة التربة – بيئة لطيفة للعديد من النباتات المنزلية – لكن الأمر يستغرق بعض الوقت حتى يجف بالكامل.” في حين أن هذا النوع من الاحتفاظ بالرطوبة قد يكون مثاليًا لأنواع أخرى من النباتات الداخلية ، وخاصة تلك الموجودة في المناطق الاستوائية ، إلا أنها عيب محدد للأنواع النضرة مثل نباتات الأفعى ، والتي تفضل بيئة أكثر جفافًا. إذا تم السماح لجذور نباتك بالجلوس في الماء ، أو حتى رطبة في التربة ، فسوف تتعفن وتؤدي إلى زوال نباتك.
كملاحظة أخيرة ، أوضح سيلفي ما يجب عليك مراعاته عند شراء أو خلط مزيج التربة الخاص بك لمصنع الأفعى الخاص بك. وقالت: “الاعتبار الأساسي عندما تصنع أو تشتري التربة لنباتات الثعابين هو مدى استنزافها”. “تريد أن تبحث عن مزيج أكثر شجاعة مع الرمال والبيرلايت وتجنب أي شيء يتميز بقدرته على الاحتفاظ بالرطوبة.” الآن بعد أن أدركت تمامًا ما الذي يجعل التربة المثالية لمصنعك ، سترغب في معرفة كيفية الحفاظ على مصنع الأفعى الخاص بك سعيدًا بهذه النصائح المفيدة.