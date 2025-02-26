أفضل تربة لمصنع الأفعى (وتجنبها)

على الرغم من أن نباتات الأفعى (Dracaena trifasciata) سهلة النمو يبعث على السخرية والنباتات المنزلية المثالية للمبتدئين ، فإن استخدام التربة المناسبة أمر حيوي. ستجد أن هناك العديد من أصناف نبات الأفعى التي تعد مثالية للنمو في منزلك وحديقتك. ولكن ، نظرًا لأنهم العصارة ، فإنهم يحتاجون إلى مزيج بوتينغ جيد جدًا يمكن السماح به بالتجفيف بين الري. لإعطائك أفضل نصيحة مطلقة بشأن اختيار التربة المثالية لمصنع الأفعى الخاص بك ، تحدثت House Digest حصريًا مع Tiffany Selvey ، محرر حديقة House Digest والبستاني الرئيسي في المنزل ، للحصول على نصائح خبراءها حول نوع الوسيلة الوسيطة التي تفضل استخدامها في هذه النباتات والمناطق التي يجب تجنبها.

عندما سئل عن المكونات الضرورية لأفضل مزيج بوتينج لنبات الأفعى ، أجاب سيلفي ، “مثل معظم العصارة ، تحتاج نباتات الأفعى إلى التربة التي تستنزف جيدًا ولا تحتفظ بالرطوبة حول جذور النبات. جميع النباتات عرضة لتتعفن الجذر إذا لم تكن مسموحًا بها في التربة الجافة ، ولكن ستبدأ نباتات الأفعى في إظهار علامات الجذر على الجذر ، وألواح البراون والبني لا تسمح بها. هذا يعني أنك تحتاج إلى استخدام مزيج من التربة الذي يحتوي على الكثير من المكونات الحصيرة لمساعدة المياه على التدفق عبر المزيج بسهولة لأنه كلما زادت مزيجًا من المزيج ، كلما زاد عدد المساحات التي تتسربها السائل من خلال فتحات الصرف في الجزء السفلي من الوعاء.