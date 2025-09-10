أفضل تمرين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لا يمشي أو يركضون

عندما يوصي طبيبك أو أخصائي الصحة بإضافة المزيد من التمارين إلى حياتك ، يكون المشي غالبًا في الجزء العلوي من القائمة. إنه أمر ودودون ، سهل التوافق مع معظم الجداول ، ويتطلب القليل من المعدات. كل ما تحتاجه حقًا هو زوج من الأحذية المريحة وطريق آمن حيث يمكنك التحرك وفقًا لسرعتك الخاصة.

المشي هو وسيلة لطيفة لبناء القدرة على التحمل ، ولكن يمكنك اختيار الجري لرفع الشدة. يتمتع التشغيل بميزة إضافية تتمثل في اعتبار نشاط قوي. ولهذا السبب ، يمكن أن تساعدك 75 دقيقة فقط من الجري في الأسبوع على تلبية معظم توصيات التمرين القياسية للبالغين.

صحة القلب والأوعية الدموية مهمة ، لكنها ليست المكون الوحيد للياقة مع تقدمك في العمر. كما تشجع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا كبار السن على العمل على القوة والتوازن. على الرغم من أن رفع الأوزان في صالة الألعاب الرياضية هو خيار واحد ، إلا أن الممارسات مثل تاي تشي يمكنها أيضًا تعزيز العضلات ، وتحسين التوازن ، وحتى تساعد في منع السقوط.

(هل يجب أن تختار تاي تشي أو اليوغا؟)

فوائد تاي تشي لا تتوقف مع الجسم المادي. لأنه يؤكد على الحركة البطيئة والذهانية ، يعزز تاي تشي العلاقة بين عقلك وجسمك. كما يقلل تاي تشي مستويات التوتر ويدعم الصحة المعرفية على المدى الطويل ، مما يجعلها ممارسة جيدة للشيخوخة الصحية.