أفضل تمرين للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لا يمشي أو يركضون

عندما يوصي طبيبك أو أخصائي الصحة بإضافة المزيد من التمارين إلى حياتك ، يكون المشي غالبًا في الجزء العلوي من القائمة. إنه أمر ودودون ، سهل التوافق مع معظم الجداول ، ويتطلب القليل من المعدات. كل ما تحتاجه حقًا هو زوج من الأحذية المريحة وطريق آمن حيث يمكنك التحرك وفقًا لسرعتك الخاصة.
المشي هو وسيلة لطيفة لبناء القدرة على التحمل ، ولكن يمكنك اختيار الجري لرفع الشدة. يتمتع التشغيل بميزة إضافية تتمثل في اعتبار نشاط قوي. ولهذا السبب ، يمكن أن تساعدك 75 دقيقة فقط من الجري في الأسبوع على تلبية معظم توصيات التمرين القياسية للبالغين.
صحة القلب والأوعية الدموية مهمة ، لكنها ليست المكون الوحيد للياقة مع تقدمك في العمر. كما تشجع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا كبار السن على العمل على القوة والتوازن. على الرغم من أن رفع الأوزان في صالة الألعاب الرياضية هو خيار واحد ، إلا أن الممارسات مثل تاي تشي يمكنها أيضًا تعزيز العضلات ، وتحسين التوازن ، وحتى تساعد في منع السقوط.
(هل يجب أن تختار تاي تشي أو اليوغا؟)
فوائد تاي تشي لا تتوقف مع الجسم المادي. لأنه يؤكد على الحركة البطيئة والذهانية ، يعزز تاي تشي العلاقة بين عقلك وجسمك. كما يقلل تاي تشي مستويات التوتر ويدعم الصحة المعرفية على المدى الطويل ، مما يجعلها ممارسة جيدة للشيخوخة الصحية.
تاي تشي يحسن صحة الدماغ لكبار السن
ربما تكون قد رأيت أشخاصًا يمارسون الحركات البطيئة المتدفقة في تاي تشي أو تمرين مماثل للعقل والجسم يسمى Qigong. تم تصميم هذه الحركات لتدوير الطاقة ، والمعروفة باسم Chi أو Qi ، في جميع أنحاء الجسم. لكنهم يفعلون أكثر من ذلك. يعمل الانتقال برفق عبر كل وضع على مفاصلك ، ويؤدي ثقلك لتحسين التوازن ، ويساعدك على أن تصبح أكثر وعياً بإيقاع جسمك. يمكن أن يساعد هذا الوعي أيضًا في تهدئة العقل المزدحم.
نظرت مراجعة 2023 في طب الشيخوخة في BMC في 17 دراسة على آثار Tai Chi و Qigong في كبار السن. أدت كلا الممارسين إلى تحسين التوازن وسرعة المشي والقوة والقدرة على أداء المهام اليومية. مع تحسن الصحة البدنية للناس ، وكذلك وظيفتهم المعرفية ، بما في ذلك الاهتمام والذاكرة والمعالجة العقلية.
قد يكون تاي تشي أكثر فعالية من المشي لبعض الأبعاد المعرفية. اتبعت دراسة 2022 في الحدود في علم الأعصاب البشري مجموعتين من البالغين الأصحاء الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. مارست مجموعة واحدة تاي تشي لمدة 60 دقيقة ، ثلاث مرات في الأسبوع. أخذت المجموعة الأخرى مناحي سريعة رفعت معدل ضربات القلب إلى حوالي 75 ٪ من الحد الأقصى. بعد 10 أسابيع ، قامت كلتا المجموعتين بتحسين درجاتها في التقييم المعرفي في مونتريال (MOCA) ، وهو اختبار يقيس الذاكرة والانتباه والمهارات البصرية المكانية. ومع ذلك ، أظهرت مجموعة تاي تشي تحسنا أكبر في الذاكرة. يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون لأن تاي تشي يتطلب من المشاركين أن يتعلموا وتذكر تسلسل الحركة المعقدة ، التي تمارس الدماغ وكذلك الجسم.