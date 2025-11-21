أفضل حفلات موسيقى الروك من عام 1970 لن ينساها أي محب للموسيقى الحقيقية

من المحتمل أن يكون أعظم تسجيل لموسيقى الروك الحية على الإطلاق، تم تسجيل أغنية The Who’s “Live at Leeds” في حرم جامعة ليدز في المملكة المتحدة في 14 فبراير 1970. وبحلول ذلك الوقت، كان عازفو الروك البريطانيون قد حققوا مستوى هائلاً من الشهرة والإشادة النقدية بفضل إطلاق أوبرا الروك “تومي” التي تجاوزت الحدود، والتي صدرت في عام 1969. وكان الألبوم الحي الذي نتج عن ذلك بمثابة جني أموال من هذا النجاح، ولكن هذا ما حدث. للقبض على الفرقة في ذروة قوتها.

تتميز بأداء عالي الأوكتان لبعض من أعظم أغانيهم حتى تلك اللحظة – بما في ذلك “My Generation” و”I Can’t Explore” لعام 1965 – بالإضافة إلى أغلفة كلاسيكيات موسيقى الروك مثل “Summertime Blues” لإدي كوكران و”Shakin’ All Over” لجوني كيد، والتي تعرض The Who في مجموعتها الكاملة. وغني عن القول أن الطاقة التدميرية التي اشتهرت بها الفرقة سارية المفعول بالكامل – في الواقع، أوضحت ملاحظات الألبوم أن التسجيل نفسه غير مصحح، مما يزيد من الشعور بالفوضى الحية.

كان جو العرض من النوع الذي كان لا بد من تخفيفه. كما قال المغني الرئيسي روجر دالتري لمجلة Sounds في وقت لاحق من ذلك العام: “لقد كان عرضًا واحدًا وكان قطعة بلاستيكية صالحة جدًا، كما تعلمون”. “لم يكن هناك أي شيء مدبلج عليه – كان هناك عدد من الأشياء التي تم خلعها أكثر من تلك التي تم ارتداؤها. تمت إضافة صوتين داعمين، ولكن ذلك كان فقط بسبب سقوط الميكروفون. الأمر برمته كما حدث. حتى أننا قمنا بسحب الكثير من الجمهور إلى الخارج لأنه كان يشبه الاستماع إلى تشتيت الانتباه” (لكل Udiscovermusic).