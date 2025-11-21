أفضل حفلات موسيقى الروك من عام 1970 لن ينساها أي محب للموسيقى الحقيقية

في حين أن فكرة أن موسيقى الروك كانت أفضل في الماضي هي بالتأكيد مسألة نقاش، إلا أنها كانت ذات أهمية أكبر لعدد أكبر من الناس في العقود الأولى من إنشائها هي بلا شك صحيحة. قبل عصر الإنترنت وألعاب الفيديو والهواتف الذكية، لم يكن هناك سوى عدد أقل بكثير من الركائز الثقافية التي يمكن للشباب التمسك بها والتي يمكن من خلالها ترسيخ أنفسهم كجزء من القبيلة. لذلك قدمت موسيقى الروك مجالًا مشتركًا من المراجع الثقافية، وهروبًا من الأعراف الاجتماعية للعصر، وإلقاء نظرة ثاقبة على أنماط حياة أخرى أكثر متعة مما كان متاحًا لمعظم الناس في منتصف القرن العشرين.
في حين أن استهلاك الوسائط المادية يعني أن العديد من نجوم الروك في ذلك الوقت أصبحوا أثرياء بشكل استثنائي من خلال المبيعات القياسية، فقد اكتسبوا أيضًا مكانة مميزة بفضل بعض العروض الحية البارزة التي دخلت التاريخ باعتبارها بعضًا من أكثر الحفلات الموسيقية الأسطورية على الإطلاق. في عام 1970 وحده – العام الذي أفسحت فيه قوة الزهور في الستينيات الطريق لتوسيع وتصلب نوع موسيقى الروك – كانت هناك بعض العروض التي لا تُنسى حقًا والتي يواصل المستمعون العودة إليها حتى اليوم.
منظمة الصحة العالمية – “العيش في ليدز”
من المحتمل أن يكون أعظم تسجيل لموسيقى الروك الحية على الإطلاق، تم تسجيل أغنية The Who’s “Live at Leeds” في حرم جامعة ليدز في المملكة المتحدة في 14 فبراير 1970. وبحلول ذلك الوقت، كان عازفو الروك البريطانيون قد حققوا مستوى هائلاً من الشهرة والإشادة النقدية بفضل إطلاق أوبرا الروك “تومي” التي تجاوزت الحدود، والتي صدرت في عام 1969. وكان الألبوم الحي الذي نتج عن ذلك بمثابة جني أموال من هذا النجاح، ولكن هذا ما حدث. للقبض على الفرقة في ذروة قوتها.
تتميز بأداء عالي الأوكتان لبعض من أعظم أغانيهم حتى تلك اللحظة – بما في ذلك “My Generation” و”I Can’t Explore” لعام 1965 – بالإضافة إلى أغلفة كلاسيكيات موسيقى الروك مثل “Summertime Blues” لإدي كوكران و”Shakin’ All Over” لجوني كيد، والتي تعرض The Who في مجموعتها الكاملة. وغني عن القول أن الطاقة التدميرية التي اشتهرت بها الفرقة سارية المفعول بالكامل – في الواقع، أوضحت ملاحظات الألبوم أن التسجيل نفسه غير مصحح، مما يزيد من الشعور بالفوضى الحية.
كان جو العرض من النوع الذي كان لا بد من تخفيفه. كما قال المغني الرئيسي روجر دالتري لمجلة Sounds في وقت لاحق من ذلك العام: “لقد كان عرضًا واحدًا وكان قطعة بلاستيكية صالحة جدًا، كما تعلمون”. “لم يكن هناك أي شيء مدبلج عليه – كان هناك عدد من الأشياء التي تم خلعها أكثر من تلك التي تم ارتداؤها. تمت إضافة صوتين داعمين، ولكن ذلك كان فقط بسبب سقوط الميكروفون. الأمر برمته كما حدث. حتى أننا قمنا بسحب الكثير من الجمهور إلى الخارج لأنه كان يشبه الاستماع إلى تشتيت الانتباه” (لكل Udiscovermusic).
الموتى الممتنون في فيلمور إيست
العروض الحية لموسيقى الروك البلوز المخدرة في منطقة الخليج The Grateful Dead حققت مكانة أسطورية في السنوات التي تلت ذروتها في أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات. لقد تطورت الفرقة، التي كانت تتجول بشكل مستمر تقريبًا، إلى ما هو أبعد من المخدر الذي جلبها لأول مرة إلى الصدارة في كل من إعادة النظر في القوم والريف والمضي قدمًا في عوالم الملحمة، حيث تقدم مجموعات حية ديناميكية تنحسر وتدفقت على مدار عدة ساعات.
بالنسبة للعديد من Dead Heads – الاسم الذي يُعرف به أتباع الفرقة الضخمون – جاء مثال عرضهم الحي في 13 فبراير 1970، في الليلة الثانية من إقامتهم التي استمرت ثلاث ليالٍ في فيلمور إيست. لعبت الفرقة أربع مجموعات مذهلة، تتراوح من الصوتية إلى الكهربائية بالكامل، والتي بلغت ذروتها في عروض ملحمية لبعض أغانيها الأكثر طموحًا. كان The Dead معروفًا بالارتجال أثناء العروض، مما يعني أنهم غالبًا ما امتدوا إلى ما هو أبعد من طول إصدارات الاستوديو الخاصة بهم. في هذا اليوم بالذات، تضمنت أبرز الأحداث إصدارات من “Dark Star” و”The Other One” و”Lovelight”، والتي يبلغ طول كل منها أكثر من نصف ساعة والتي رسمها جيري جارسيا وبقية الفرقة إلى آفاق جديدة مذهلة. إنها مجموعة مثيرة من عصر كان فيه The Grateful Dead لا يهزم على الإطلاق.
مهرجان أتلانتا الدولي للبوب
من المستحيل مناقشة مشهد موسيقى الروك في أوائل السبعينيات دون استكشاف المهرجانات الكبرى التي ساعدت في جلب العروض الحية إلى جماهير هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها. وبطبيعة الحال، تشتهر مهرجانات أواخر الستينيات، مثل مهرجان مونتيري بوب ووودستوك، بوضع القالب الذي لا تزال المهرجانات الموسيقية تتبعه حتى اليوم (رغم أن حقيقة الأمر هي أن وودستوك كانت فوضى مطلقة). ولكن حتى في السبعينيات، كانت لا تزال هناك مهرجانات دخلت في التاريخ باعتبارها من أعظم المهرجانات على الإطلاق.
كان أحد هذه المهرجانات هو مهرجان أتلانتا الدولي الثاني والأخير لموسيقى البوب، والذي أقيم في يوم الاستقلال عام 1970، ويُذكر باعتزاز باعتباره ربما آخر مهرجان موسيقي مجاني عظيم في ذلك العصر (قرر المروجون، الذين تم إصدار التذاكر لهم في الأصل، فتح البوابات بمجرد أن أدركوا أنهم قد قللوا من تقدير الطلب). تميز الحفل ببعض الأعمال الأكثر طلبًا في اليوم، بما في ذلك فرقة Allman Brothers، التي لعبت مجموعتين، BB King، وProcol Harum.
كان على رأس الحفل عازف الجيتار الروك جيمي هندريكس، الذي قدم مع فرقته الجديدة من الغجر مجموعة حارقة أمام ما يقدر بنحو 500000 شخص، وهو أكبر جمهور في حياته المهنية. كان أداؤه مبدعًا بشكل مناسب، وكان أبرز ما يميزه بلا شك هو أدائه الشهير لـ “Star-Spangled Banner”. إن إقامة العرض في أتلانتا في وقت كانت فيه المدينة لا تزال معزولة أعطى العرض قوة أكبر، ويعتبر أحد الحفلات الموسيقية الرئيسية في مسيرة هندريكس المهنية.
مهرجان جزيرة وايت
كان جيمي هندريكس أيضًا من أبرز الأحداث الموسيقية في أوروبا عام 1970، وهو مهرجان جزيرة وايت في المملكة المتحدة، والذي أقيم في نهاية أغسطس من ذلك العام. مع توقيع هندريكس، تمكن المهرجان من جذب انتباه بعض أكبر أسماء موسيقى الروك، الذين كافأوا ما يصل إلى 700000 شخص – ولا يزال أكبر مهرجان في بريطانيا على الإطلاق – للقيام بالرحلة مع بعض من أفضل العروض في تاريخ موسيقى الروك. يشير نمو المهرجان من حوالي 8000 شخص فقط قبل عامين فقط إلى كيف انفجرت الشهية لحفلات موسيقى الروك واسعة النطاق في نهاية الستينيات.
جوني ميتشل ومايلز ديفيس وغيرهم من الفنانين الرئيسيين من مجموعة من أنواع الموسيقى أدوا في هذا الحدث الأسطوري. لكن Isle of Wight 1970 كان شيئًا آخر عندما يتعلق الأمر بتشكيلة موسيقى الروك، حيث قدم كل من The Who وThe Doors بعضًا من أكثر المجموعات الأسطورية في حياتهم المهنية، إلى جانب ظهور The Moody Blues وJethro Tull والمزيد.
ليد زيبلين في قاعة ألبرت الملكية
من نواحٍ عديدة، يعد صعود ليد زيبلين إلى الشهرة رمزًا للتغيرات التي حدثت في موسيقى الروك في فجر السبعينيات. تم إصدار أول ظهور لهم في عام 1969، وقد قدموا للعالم فرقة كان لها أسلوب ثقيل بشكل استثنائي في موسيقى البلوز. لكن لم يقم أي شيء بإعداد المستمعين لجهودهم في السنة الثانية، والتي تم إصدارها في وقت لاحق من نفس العام، والتي أظهر المسار الافتتاحي لها، “Whole Lotta Love”، أن السبعينيات ستكون عقدًا من الحفلات الموسيقية الكبيرة، والعروض الكبيرة، وحتى مستويات أكبر من الفساد.
كانت الفرقة المغناطيسية التي يتصدرها المنشد روبرت بلانت وعازف الجيتار جيمي بيج مشهورة بالفعل بعروضها الحية، لكن ظهور زيبلين في قاعة ألبرت الملكية في لندن يمثل إحدى القمم التاريخية في بداية مسيرة الفرقة المهنية. لم تغب روعة المكان عن بايج، الذي قال لـGuitar World في عام 2003: “كانت قاعة ألبرت بمثابة حفل ضخم بالنسبة لنا، وأردنا حقًا أن نبذل قصارى جهدنا… لقد كان مكانًا سحريًا. لقد تم بناؤه في العصر الفيكتوري، وأنت (أنت) هناك تفكر في كل التاريخ الموسيقي الذي سبقك.”
لم يكن الأداء مخيبًا للآمال: جولة لمدة ساعتين عبر المواد الخاصة بهم حتى تلك النقطة، بدءًا من “We’re Gonna Groove” وانتهاءً بظهور ضخم متنوع، وفي ذلك الوقت كان الجمهور يهذي تمامًا. على الرغم من أنه لم يتم إصداره حتى عام 2003، إلا أن فيلم الحفلة لا يزال أحد أفضل لقطات زيبلين الحية، مما يكشف عن الكيمياء الفريدة للفرقة على خشبة المسرح.
لماذا برزت هذه الحفلات في عام 1970؟
من المستحيل تحديد أي الحفلات الموسيقية من الماضي كانت “الأفضل” حقًا في أي عام معين. إذا أردت ذلك، يمكنك إسناد المهمة إلى عالم الموسيقى، الذي يمكنه تسجيل أداء كل موسيقي ومجموعات الدرجات من حيث البراعة الفنية المشتركة لأولئك على المسرح. ومع ذلك، من غير المرجح أن تقدم النتائج الكثير من التجربة الملموسة للتواجد في هذه العروض الأسطورية في عام 1970.
في حين أن قدرات الموسيقيين المشاركين هي في نهاية المطاف جزء أساسي مما يجعل هذه الحفلات رائعة، إلا أنها مصحوبة أيضًا بكيمياء غريبة تشمل الجو الذي خلقه الجمهور، وقدرة المكان على تقديم مثل هذا العرض، بالإضافة إلى مكانة الحفل في التاريخ ومساهمة أكبر في روح العصر في موسيقى الروك. أصبح كل من هذه العروض أسطوريًا في أذهان عشاق موسيقى الروك على مر السنين، ويمثلون معًا علامة عالية لموسيقى الروك الكلاسيكية كما كانت موجودة منذ أكثر من 50 عامًا.