أفضل خزانات ذات 3 أدراج من ايكيا إذا لم تتمكن من وضع خزانة ملابس في مساحتك الصغيرة

يمكن أن يكون تخزين عناصر خزانتك بشكل صحيح هو الفرق الرئيسي بين الصباح الخالي من التوتر حيث تستعد للعمل بسهولة مقابل الصباح الذي تتأخر فيه بشكل مزمن لأنك لا تستطيع العثور على أي شيء. بدون مكان مخصص لكل شيء، يمكنك خلق فوضى فوضوية تقلل من جودة ملابسك عن طريق إبقائها مجعدة أو مدفونة تحت عناصر أخرى.
لسوء الحظ، ليس لدى الجميع خزانة ملابس كبيرة مع أرفف مدمجة وجزر مخصصة. لذلك، قد تضطر إلى تجميع عناصر تخزين مختلفة معًا لإنشاء خزانة أصغر حجمًا. عند التفكير في منتجات التنظيم والتخزين الأكثر روعة لمساحة أصغر، لا تبحث سوى عن خزانة ذات ثلاثة أدراج من ايكيا. تعتبر الخزائن الموجودة في الخزانة الحيلة المثالية والبسيطة التي يمكن أن تضاعف مساحة التخزين في خزانتك وتجعل الاستعداد أمرًا سهلاً.
على عكس الرفوف المدمجة، لديك الحرية في تحريك خزانة الملابس قليلاً ما لم تقم بتركيبها على الحائط لمزيد من الأمان. يمكن أن تكون الخزانة ذات الستة أدراج كبيرة جدًا بالنسبة لخزانة صغيرة، في حين أن الخزانة ذات الثلاثة أدراج تتيح مساحة للتخزين العلوي والعلوي. عندما تقوم بمراجعة مجموعة ايكيا ذات الثلاثة أدراج، فلديك بعض الخيارات ذات التصنيف العالي بدون مقابض، مثل STORKLINTA أو MALMO الأنيق، وبعضها جاهز للتخصيص، مثل خشب البلوط الصلب RAST أو TARVA. ومع ذلك، قد ترغب في تجنب خزانة RACKNÄS، التي حصلت على تصنيف نجمتين فقط، وذلك بفضل الشكاوى العديدة حول سقوط الأدراج عن مسارها. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الصناديق الأخرى، فإنه لا يمكنه الوقوف بمفرده — يجب عليك تركيبه نظرًا لتصميمه.
راست
عندما تريد شيئًا خالدًا ومستدامًا، فإن الأثاث الخشبي الصلب هو الخيار الأمثل. يمكنك خلق طابع ريفي في خزانتك باستخدام خزانة RAST ذات 3 أدراج المصنوعة من الصنوبر الصلب مقابل 49.99 دولارًا فقط. هل ترغب في استخدام بعض العصائر الإبداعية؟ الصنوبر خشب خفيف الوزن وفاتح اللون وناعم، لذا يمكن لصدرك أن يتقبل البقع أو طلاء الأثاث بسهولة.
يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات إضافية لحماية صندوق الصنوبر إلى إطالة عمره نظرًا لأن الأخشاب اللينة مثل الصنوبر أكثر عرضة للضربات والخدوش. كما لاحظ العديد من المراجعين، فإن التخصيص سهل من خلال الصنفرة والطلاء التمهيدي وحتى إضافة بعض الزينة الوظيفية مثل المقابض. في غضون ساعات قليلة أو عطلة نهاية الأسبوع، يمكنك تحويل خزانة ايكيا الأساسية إلى إضافة خزانة تخزين مذهلة.
هل أنت قلق بشأن السلامة؟ يأتي الصندوق مزودًا بمجموعة تثبيت على الحائط لتثبيت القطعة على الحائط. حافظ على المظهر الخشبي بإضافة منظمات خشبية داخل الأدراج، مثل صينية أواني UPPDATERA المصنوعة من الخيزران بسعر 8.00 دولار أو صينية TAVELÅN بسعر 12.99 دولار. مع تصنيف 3.8 نجوم على موقع ايكيا الإلكتروني، يحب العديد من العملاء شكل وجودة المنتج النهائي، خاصة بالنسبة للسعر. ومع ذلك، واجهت بعض المراجعات مشكلة في تعليمات التجميع. إذا كانت لديك الغرفة، فيمكنك أيضًا الحصول على خيار RAST المكون من ستة أدراج مقابل 99.99 دولارًا.
ستوركلينتا
خزانة STORKLINTA ذات 3 أدراج هي واحدة من أكثر الأدراج مبيعًا في ايكيا. يأتي بثلاثة ألوان – الأبيض والبني الداكن وتأثير البلوط مقابل 119.99 دولارًا. تعتبر قطعة الأثاث هذه مثالية لأي شخص يتمتع بتصميم نظيف وعصري يمكن أن يتناسب بسهولة مع العناصر الأخرى. مثل معظم الأدراج ذات العلامات التجارية الأخرى، فهي تحتوي على نظام التثبيت والفتح لإضافة الأمان عن طريق تقليل احتمالية الانقلاب. يعد نظام التثبيت على الحائط أمرًا ضروريًا إذا كنت تخطط لفتح أكثر من درج واحد في نفس الوقت.
تجعل الخطوط الأفقية من السهل إنشاء مظهر موحد عند وضع أكثر من درج بجانب آخر – خاصة إذا قمت بالاقتران مع خيارات الأربعة أدراج والدرجين. من السهل فتح الأدراج، ولا داعي للقلق بشأن خروج المقابض السائبة بسبب المقابض المدمجة على طول الحواف العلوية.
معظم المراجعات تحبه لأنه سهل التجميع. ومع ذلك، فإن المراجعة الوحيدة ذات النجمة الواحدة تركها شخص محبط من التعليمات، واعترف أيضًا بعدم تجميع الأشياء معًا كثيرًا. تُشير المجاملات إلى أن الأدراج تتمتع بلمسة نهائية جميلة تضيف الأناقة إلى الغرفة، فضلاً عن كونها أنيقة وأنيقة ومتينة. ضع في اعتبارك أن بعض الأشخاص ذكروا أيضًا أن هذه الخزانة ذات الثلاثة أدراج ثقيلة نوعًا ما، وأن بعض الأجزاء المجمعة التي كانت معدنية في السابق أصبحت الآن بلاستيكية. بشكل عام، حقق هذا العنصر نجاحًا كبيرًا بتقييم 4.5 نجوم، و10 من أصل 14 تقييمًا بتقييم 5 نجوم.
بريمن
هناك خيار آخر يأتي بثلاثة ألوان – أبيض أو أسود أو رمادي – وهو خزانة BRIMNES ذات 3 أدراج مع درجها العلوي المصنوع من الزجاج المصنفر. مزيج من الخشب الحبيبي ورقائق الورق وحشو ورق قرص العسل والبلاستيك والزجاج المقسى يضفي الحيوية على هذا التصميم. يتمتع هذا الاختيار الذي يحظى بشعبية كبيرة لدى العملاء بـ 4.5 نجوم – 220 من أصل 323 منها من فئة 5 نجوم بينما 67 من فئة 4 نجوم – ويباع بسعر 169.99 دولارًا. وفقًا لموقع ايكيا، يمكن لوحدة التخزين هذه استيعاب حوالي 30 قميصًا و15 زوجًا من السراويل المطوية.
بشكل عام، يجد العملاء هذه الخزانة ذات الثلاثة أدراج جميلة وأنيقة. قام العديد من العملاء العائدين بشراء درج BRIMNES هذا وأدراج أخرى من المجموعة في السنوات السابقة. يقول العديد من المراجعين أنه سهل التجميع وقوي. بينما يجد البعض أن التجميع يستغرق وقتًا طويلاً وثقيلًا، إلا أنهم قالوا إن الأمر يستحق القيام به للحصول على النتيجة النهائية. يوفر الزجاج المقسى مظهرًا عصريًا يجده الناس جذابًا أثناء استمتاعهم بعمق الأدراج. ومع ذلك، تشير بعض الشكاوى إلى أن الأدراج لا تخرج بعيدًا بمجرد فتحها، مما يجعل من الصعب إدخال وإخراج عناصر معينة. على غرار العملاء العائدين الذين ذكروا أن سكك الأدراج الحالية أصبحت أقصر مما كانت عليه قبل بضع سنوات.
مالم
هل أنت مهتم بالصداقة البيئية للأثاث ذو القشرة الخشبية؟ إذا كان الأمر كذلك، فكر في خزانة MALM ذات 3 أدراج الأكثر مبيعًا. مع أكثر من 1,636 تقييمًا يمنح تصنيف 4.5 نجوم، قد تكون خزانة الملابس MALM ذات 3 أدراج أكثر شهرة من المدينة السويدية التي سميت باسمها. يتم بيع خزانة الملابس هذه بسعر 149.99 دولارًا أمريكيًا، وتأتي بقشرة من خشب البلوط باللون الأسود والبني أو الأبيض، مما يجعلها أقل عرضة للتشوه أو التشظي بمرور الوقت مقارنة بالخشب الصلب. كما أنها أخف وزنًا للتنقل في مساحة خزانتك أو في مناطق أخرى.
تصميم MALM النظيف مع التشغيل السلس والأدراج البسيطة مع مصد للسحب. أضف المزيد من التنظيم إلى خزانتك من خلال شراء خزانة ذات درجين تحظى بشعبية متساوية. هناك العديد من التقييمات من مالكي خزانات الملابس MALM الأخرى الذين يستمتعون بهذا بنفس القدر. بشكل عام، يبدو أنه من السهل تجميعه بتعليمات واضحة. يقول معظم الناس إنها قوية وتصمد بشكل جيد، ولكن على الأقل كان لدى اثنين منها مكون معيب أصبح هشًا – وخاصة الشرائح الأمامية. يبدو أيضًا أنه فسيح بما يكفي لاستيعاب العديد من العناصر.
جوديشوس
هل تحاول تنظيم غرفة طفلك، أو لا تمانع في الحصول على خيار لطيف في خزانة الكبار؟ يبرز صندوق GODISHUS ذو 3 أدراج بسعر 79.99 دولارًا. يمكنك تخصيص مقابضها المستديرة لتتناقض مع القاعدة البيضاء. يعد تصميم المقبض مثاليًا لوضع الملصقات (المضمنة) أو الكتابة بالطباشير – وهو مثالي للبالغين والأطفال الذين يحتاجون إلى مساعدة في تذكر مكان كل شيء.
يستخدمه أحد المراجعين البالغين بكل سرور للملابس الداخلية، بينما اشترى شخص بالغ آخر درجين لاستخدامهما جنبًا إلى جنب. يحب الكثيرون المظهر اللطيف والسعر ويجدون أنه من السهل تجميعه معًا. ويقولون أيضًا إنه الحجم المثالي للأطفال الصغار أو في الحضانة لملابس الأطفال حديثي الولادة.
نظرًا لحجمها، قد يكون لديك مساحة علوية أكبر في خزانتك للاستفادة منها. عند زيادة مساحة الخزانة إلى الحد الأقصى باستخدام خزانة ذات ثلاثة أدراج بهذا الحجم، قد يكون لديك مساحة أكبر لتعليق العناصر الأقصر أو تثبيت رف عائم فوق رأسك. هل تجد بعض طاولات ايكيا الليلية قصيرة جدًا؟ بالإضافة إلى تركيب درج GODISHUS في خزانتك، يمكنك فعل ما يفعله بعض العملاء واستخدامه كبديل للمنضدة الليلية.