أفضل خزانات ذات 3 أدراج من ايكيا إذا لم تتمكن من وضع خزانة ملابس في مساحتك الصغيرة

يمكن أن يكون تخزين عناصر خزانتك بشكل صحيح هو الفرق الرئيسي بين الصباح الخالي من التوتر حيث تستعد للعمل بسهولة مقابل الصباح الذي تتأخر فيه بشكل مزمن لأنك لا تستطيع العثور على أي شيء. بدون مكان مخصص لكل شيء، يمكنك خلق فوضى فوضوية تقلل من جودة ملابسك عن طريق إبقائها مجعدة أو مدفونة تحت عناصر أخرى.

لسوء الحظ، ليس لدى الجميع خزانة ملابس كبيرة مع أرفف مدمجة وجزر مخصصة. لذلك، قد تضطر إلى تجميع عناصر تخزين مختلفة معًا لإنشاء خزانة أصغر حجمًا. عند التفكير في منتجات التنظيم والتخزين الأكثر روعة لمساحة أصغر، لا تبحث سوى عن خزانة ذات ثلاثة أدراج من ايكيا. تعتبر الخزائن الموجودة في الخزانة الحيلة المثالية والبسيطة التي يمكن أن تضاعف مساحة التخزين في خزانتك وتجعل الاستعداد أمرًا سهلاً.

على عكس الرفوف المدمجة، لديك الحرية في تحريك خزانة الملابس قليلاً ما لم تقم بتركيبها على الحائط لمزيد من الأمان. يمكن أن تكون الخزانة ذات الستة أدراج كبيرة جدًا بالنسبة لخزانة صغيرة، في حين أن الخزانة ذات الثلاثة أدراج تتيح مساحة للتخزين العلوي والعلوي. عندما تقوم بمراجعة مجموعة ايكيا ذات الثلاثة أدراج، فلديك بعض الخيارات ذات التصنيف العالي بدون مقابض، مثل STORKLINTA أو MALMO الأنيق، وبعضها جاهز للتخصيص، مثل خشب البلوط الصلب RAST أو TARVA. ومع ذلك، قد ترغب في تجنب خزانة RACKNÄS، التي حصلت على تصنيف نجمتين فقط، وذلك بفضل الشكاوى العديدة حول سقوط الأدراج عن مسارها. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس الصناديق الأخرى، فإنه لا يمكنه الوقوف بمفرده — يجب عليك تركيبه نظرًا لتصميمه.