أفضل خمس مباريات لسانت جون تستحق المشاهدة في موسم 2024-25

يلقي زاك برازيلر من The Post نظرة على أفضل خمس مباريات لسانت جون يجب مشاهدتها في موسم 2024-25.

17 نوفمبر ضد نيو مكسيكو

المباراة الافتتاحية لحديقة سانت جون تضع بيتينو في مواجهة بيتينو.

قاد ريتشارد، ابن ريك، نيو مكسيكو إلى البطولة للمرة الأولى منذ 2014، ويمثل فريق لوبوس أول اختبار مهم لفريق ريد ستورم في مباراتهم الرابعة هذا الموسم.

تم اختيار نيو مكسيكو في المركز الثاني في ماونتن ويست هذا العام، ويعود مهاجم إيونا السابق نيللي جونيور جوزيف، الذي لعب تحت قيادة ريك في إيونا، وحارس نقطة صنع اللعب ذو الأهداف العالية دونوفان دنت.

21 نوفمبر ضد بايلور

ستبدأ أول مباراة من أصل ثلاث مباريات في جزر البهاما بمواجهة أحد الفرق الرائدة في البلاد.

يحتل بايلور المرتبة الثامنة في استطلاع وكالة أسوشيتد برس لأفضل 25 استطلاعًا قبل الموسم ويضم لاعبين – انتقال ميامي نورتشاد أومير وأفضل 10 مسودة متوقعة في الدوري الاميركي للمحترفين اختيار VJ Edgecombe من Long Island Lutheran – تم تجنيد سانت جون بكثافة.

فرصة لتحقيق فوز كامل مبكر لفريق Johnnies.

4 يناير ضد بتلر

في اليوم السابق لبلوغ لو كارنيسيكا 100 عام، سيكرم نادي سانت جون المدرب الأسطوري خلال مباراة في ملعب كارنيسيكا الذي يحمل اسمًا مناسبًا.

من المتوقع أن يحضر عدد من نجوم Red Storm مسابقة بعد الظهر.

سيحصل أول 3000 مشجع على نسخة طبق الأصل من تمثال كارنيسيكا.

18 يناير في قاعة سيتون

يعود Kadary Richmond إلى Prudential Center لأول مرة منذ انتقاله من Seton Hall إلى St. John’s.

ستكون هذه واحدة من أكثر المواجهات المنتظرة في Big East، حيث يلتقي المحليان في مباراة رائعة يجب أن تتسم بكثافة عالية وجمهور كامل والكثير من الاهتمام.

مما لا شك فيه أن ريتشموند ستتعرض لصيحات الاستهجان بعد مغادرة سيتون هول بعد ثلاثة مواسم كقراصنة.

لقد عانى فريق Johnnies تاريخيًا في ساحة Newark، حيث فازوا مرة واحدة فقط في 13 لقاء هناك.

23 فبراير ضد كونيتيكت

هنا نأمل أن يجلس الرجل ذو السترة الحمراء، صديق Pitino منذ فترة طويلة، Tom O’Grady، خلف مقعد UConn.

إذا كنت تتذكر، فقد دخل في الأمر مع مدرب الهاسكي دان هيرلي في نصف نهائي بطولة Big East بين الفريقين، وكاد أن يُطرد.

وهذا من شأنه أن يضيف المزيد من العصير إلى ما سيكون بالفعل حدثًا لا بد من مشاهدته.