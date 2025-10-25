أفضل خيارات الطلاء عند استخدام اتجاه تحديد اللون

يضيف تحديد الألوان لمسة أنيقة إلى أي غرفة، وغالبًا ما يؤدي إلى رفع المساحة وجذب الانتباه البصري إلى السقف الذي يتم إهماله بشكل متكرر. عندما يغمر اللون الغرفة بدرجة واحدة، مما يوفر مظهرًا أحادي اللون، يأخذ غطاء اللون تأثيرًا يشبه الأومبري، باستخدام درجات أو ظلال مختلفة من لون واحد لإنشاء تحفة متدرجة تتراوح من الجدار إلى السقف. مصطلح “تغطية الألوان” صاغه بنجامين مور في كتاب مظهر خريف وشتاء 2025 الخاص بالعلامة التجارية، وأصبح أحدث صيحات الألوان التي ستراها في كل مكان. الفكرة بسيطة. يتم رسم نغمة مختلفة عن الجدران أو الزخارف الخاصة بك على السقف لإضفاء مظهر “مغطى”. يمكن أن يساعد ذلك في رفع الارتفاع البصري لغرفة صغيرة أو إضافة شعور مريح وعازل إلى مساحة كبيرة.
تحدثت هيلين شو، خبيرة الألوان لدى بنجامين مور، إلى Livingetc حول هذا الاتجاه قائلة: “يتضمن وضع حد أقصى للألوان تغليف مساحة بغسل نغمي يعمق تدريجيًا كلما زاد ارتفاعه.” ومع ذلك، فإن اختيار اللون المناسب ونوع الطلاء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية ظهور حدود الألوان في تصميمك. يقترح بنجامين مور البدء بـ “درجة لون ناعمة للجدران تنتقل إلى درجة متوسطة للكورنيش”، ثم تتصدر التأثير المتدرج مع نغمة أغمق للسقف، مما يخلق تدرجًا طبيعيًا. على الرغم من أن هذه طريقة كلاسيكية لتحديد الألوان، إلا أنه في كتاب مظهر AW2025، تتميز العلامة التجارية أيضًا بتصميم مذهل لغرفة النوم حيث يتم طلاء الجدران بدرجة أغمق ويكون السقف والأفاريز أفتح ظلًا.
اضبط الحالة المزاجية عن طريق اختيار اللون المناسب عند تحديد اللون
يمكن أن يصبح التدرج داكنًا أو فاتحًا أثناء انتقالك إلى السقف، حسب تفضيلاتك. ولكن كيف يمكنك إنشاء لوحة ألوان متماسكة لمنزلك باستخدام الألوان المناسبة عند وضع حد أقصى للألوان لكل غرفة؟ يقترح خبراء التصميم التفكير فيما تريد تحقيقه في غرفة مغطاة بالألوان. إذا كنت ترغب في فتح المساحة وتوسيعها، فقد تكون الألوان الفاتحة الخافتة مثل اللون الأزرق أو الأخضر مثالية لإنشاء تأثير جيد التهوية. كما ظهرت الألوان الكريمية والمحايدة على نطاق واسع في لوحات الألوان، وغالبًا ما تتضمن ألوان قشر البيض الناعمة على الجدران مقترنة بالكريمة المحمصة على الزخرفة والسقف.
غالبًا ما يتم تخصيص الألوان الفاتحة والهادئة للأماكن المشتركة مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام، بينما تظهر الألوان المزاجية في غرف النوم. ومع ذلك، هناك مجال كبير للتخصيص، حيث يستخدم بعض المصممين درجات اللون الكريمي والذهبي في غرف النوم واللون الأحمر الداكن والبورجوندي في غرفة الطعام. بشكل عام، يبدو أن الكثيرين يفضلون ألوان الطلاء العصرية التي ستهيمن على الجدران في عام 2026، مثل اللون الأخضر الرائع والألوان المحايدة الدافئة ودرجات اللون البنفسجي المخملي. بشكل عام، تعتبر النغمات الصامتة هي الأكثر شيوعًا في المساحات ذات الألوان المحددة. ومع ذلك، يتم أيضًا تجربة نغمات الجواهر. يقترح المصممون استخدام ألوان أكثر جرأة لتسليط الضوء على القطع المعمارية الفريدة في تصميم منزلك، مثل الأفاريز الفخمة، والتي يمكن أن تدعو إلى المزيد من الدراما في مساحتك الخاصة.
سيؤثر التنسيب والإضاءة والتشطيب على تصميمك المغطى بالألوان
عند إنشاء الغطاء، فإن اختيار الموضع الصحيح هو كل شيء. سيؤدي الغطاء العلوي، الموجود فوق القطع، إلى زيادة الارتفاع البصري للغرفة، في حين أن الغطاء السفلي الذي يستخدم الكورنيش يمكن أن يخلق مظهرًا أكثر راحة. يقترح بنجامين مور أيضًا مراعاة الإضاءة الطبيعية للغرفة التي تحدد لونها. ستؤثر النوافذ المواجهة للشرق والغرب على لون الإضاءة وكيفية سقوطها على الجدران والسقف. على سبيل المثال، ستستقبل الغرفة المواجهة للغرب ضوءًا أكثر برودة في الصباح وضوءًا أكثر دفئًا في فترة ما بعد الظهر. تشارك العلامة التجارية في كتابها AW2025 أن “اختيار درجات اللون الأزرق … هي طريقة ذكية لموازنة الضوء في مثل هذه الغرفة، مما يوفر لمسة نهائية أكثر برودة،” والتي يمكن أن تساعد في تعويض دفء الإضاءة بعد الظهر.
علاوة على ذلك، يقول المصممون أن المفتاح لتحقيق أقصى قدر من الألوان هو اختيار ظلال بنفس النغمات. تُنشئ الألوان اللونية اللوحة الأكثر تماسكًا لتحديد الألوان، مع ما يكفي من تباين الظل لإنشاء المظهر الفريد. غالبًا ما تظل التشطيبات كما هي عبر درجتين أو ثلاث درجات مختلفة من الألوان، مما يجعل تغيير الدرجة اللونية هو الاختلاف الوحيد في ألوان الطلاء هذه للحصول على أفضل تأثير. تعتبر التشطيبات غير اللامعة والمسطحة هي الخيار الأكثر شيوعًا، وذلك بعد اتجاهات الطلاء لعام 2026 وترحيلها من اتجاهات العام السابق. توفر هذه التشطيبات مظهرًا عصريًا ومخمليًا.