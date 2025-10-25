أفضل خيارات الطلاء عند استخدام اتجاه تحديد اللون

يضيف تحديد الألوان لمسة أنيقة إلى أي غرفة، وغالبًا ما يؤدي إلى رفع المساحة وجذب الانتباه البصري إلى السقف الذي يتم إهماله بشكل متكرر. عندما يغمر اللون الغرفة بدرجة واحدة، مما يوفر مظهرًا أحادي اللون، يأخذ غطاء اللون تأثيرًا يشبه الأومبري، باستخدام درجات أو ظلال مختلفة من لون واحد لإنشاء تحفة متدرجة تتراوح من الجدار إلى السقف. مصطلح “تغطية الألوان” صاغه بنجامين مور في كتاب مظهر خريف وشتاء 2025 الخاص بالعلامة التجارية، وأصبح أحدث صيحات الألوان التي ستراها في كل مكان. الفكرة بسيطة. يتم رسم نغمة مختلفة عن الجدران أو الزخارف الخاصة بك على السقف لإضفاء مظهر “مغطى”. يمكن أن يساعد ذلك في رفع الارتفاع البصري لغرفة صغيرة أو إضافة شعور مريح وعازل إلى مساحة كبيرة.

تحدثت هيلين شو، خبيرة الألوان لدى بنجامين مور، إلى Livingetc حول هذا الاتجاه قائلة: “يتضمن وضع حد أقصى للألوان تغليف مساحة بغسل نغمي يعمق تدريجيًا كلما زاد ارتفاعه.” ومع ذلك، فإن اختيار اللون المناسب ونوع الطلاء يمكن أن يؤثر بشكل كبير على كيفية ظهور حدود الألوان في تصميمك. يقترح بنجامين مور البدء بـ “درجة لون ناعمة للجدران تنتقل إلى درجة متوسطة للكورنيش”، ثم تتصدر التأثير المتدرج مع نغمة أغمق للسقف، مما يخلق تدرجًا طبيعيًا. على الرغم من أن هذه طريقة كلاسيكية لتحديد الألوان، إلا أنه في كتاب مظهر AW2025، تتميز العلامة التجارية أيضًا بتصميم مذهل لغرفة النوم حيث يتم طلاء الجدران بدرجة أغمق ويكون السقف والأفاريز أفتح ظلًا.