أفضل خيارات برايان كاشمان لتقديمه على الموعد النهائي لليانكيز لتوفيه

“أقلام الرصاص لأسفل.”

يستخدم براين كاشمان التعبير في كثير من الأحيان في إشارة إلى الموعد النهائي للتجارة. لأنه بعد عام 2018 ، ألغت MLB التنازل بين 1-31 أغسطس. ترك ذلك الجزء غير المرفق كآخر مرة يمكنك فيها تحسين فريقك خارجيًا.

لذلك في الساعة 6 مساءً في 31 يوليو ، هو “أقلام الرصاص لأسفل”. يتم الاختبار. إذا فقدت البداية الخاصة بك في 1 أغسطس ، حظًا سعيدًا. وعد كاشمان مؤخرًا “بالذهاب إلى المدينة” قبل الموعد النهائي. يعتقد رئيس عمليات البيسبول يانكيز أن لديه عظام بطل آل المتكرر. ولكن أيضًا “مناطق في هذا الفريق التي تحتاج إلى إصلاح” – القاعدة الثالثة والدوران والثيران.

السوق سائل. سوف تؤثر الفوز والخسائر على مدار الأيام العشرة القادمة على من يشتري ويبيع وكم. دعنا ندرس المجالات الثلاثة لأفضل نتائج Yankees ونخطط BS: