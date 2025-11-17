أفضل ديكور الخريف لمارثا ستيوارت على مر السنين

مارثا ستيوارت هو اسم مألوف معروف بمهاراتها في ديكور المنزل والطبخ والبستنة. برنامجها التلفزيوني المتواضع الذي ركز على الحرف اليدوية، أصبح في نهاية المطاف قوة إعلامية هائلة في أسلوب الحياة. تشتمل علامة ستيوارت التجارية المفعمة بالحيوية والجذابة من الناحية الجمالية على العديد من المجلات والكتب وخطوط البضائع مثل الطلاء واللوازم الحرفية والملابس والمفروشات المنزلية. على الرغم من أن مجلتها الشهيرة “Martha Stewart Living” لم تعد تُطبع، إلا أن تأثيرها على ديكور المنزل استمر بعد عدة عقود (يمتلك حسابها على Instagram ما يقرب من 6 ملايين متابع)، وتم تقليد أسلوبها الفريد على نطاق واسع. لا يزال الناس يستلهمون العديد من أفكار الديكور الخريفي، مثل الشرفة المزينة بالخريف، والتي هي بسيطة جدًا، ويمكن لأي شخص القيام بذلك.

تعتبر ديكورات ستيوارت في عيد الهالوين ووصفاتها وأفكارها للترفيه (ناهيك عن أزياءها) أسطورية عمليًا، ويتم مشاركة وتقدير أفكار عطلة عيد الشكر الخاصة بها على نطاق واسع. لكن أسلوبها في الديكور الخريفي يشمل الموسم بأكمله، وليس فقط هاتين العطلتين. على الرغم من الانتقادات الشائعة بأن أسلوب ستيوارت التفصيلي في الصياغة يستغرق وقتًا طويلاً للغاية، ومع مرور السنين، قدمت أفكارًا أكثر تبسيطًا. تعتبر مشاريع الديكور الموسمية الأبسط هذه أيضًا ميسورة التكلفة، وغالبًا ما تستخدم الأشياء التي يتم العثور عليها في الخارج.

يتميز أسلوبها في الديكور الخريفي ببعض الصفات المميزة التي تجعل من السهل محاكاتها. هناك تركيز على اللون، مما يعكس الأشكال المتغيرة للأوراق في الشمال الشرقي، حيث تقع ممتلكاتها وحدائقها. كما أنها تقدم عروضًا باستخدام المنتجات الموسمية (مثل القرع والتفاح والقرع)، وبعضها صالح للأكل، لذا فإن سحر مطبخها هو موضوع في إبداعاتها البصرية. فيما يلي بعض مظاهر ديكور الخريف الأكثر شهرة ودائمة والتي يمكنك تجربتها في المنزل.