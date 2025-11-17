أفضل ديكور الخريف لمارثا ستيوارت على مر السنين

مارثا ستيوارت هو اسم مألوف معروف بمهاراتها في ديكور المنزل والطبخ والبستنة. برنامجها التلفزيوني المتواضع الذي ركز على الحرف اليدوية، أصبح في نهاية المطاف قوة إعلامية هائلة في أسلوب الحياة. تشتمل علامة ستيوارت التجارية المفعمة بالحيوية والجذابة من الناحية الجمالية على العديد من المجلات والكتب وخطوط البضائع مثل الطلاء واللوازم الحرفية والملابس والمفروشات المنزلية. على الرغم من أن مجلتها الشهيرة “Martha Stewart Living” لم تعد تُطبع، إلا أن تأثيرها على ديكور المنزل استمر بعد عدة عقود (يمتلك حسابها على Instagram ما يقرب من 6 ملايين متابع)، وتم تقليد أسلوبها الفريد على نطاق واسع. لا يزال الناس يستلهمون العديد من أفكار الديكور الخريفي، مثل الشرفة المزينة بالخريف، والتي هي بسيطة جدًا، ويمكن لأي شخص القيام بذلك.
تعتبر ديكورات ستيوارت في عيد الهالوين ووصفاتها وأفكارها للترفيه (ناهيك عن أزياءها) أسطورية عمليًا، ويتم مشاركة وتقدير أفكار عطلة عيد الشكر الخاصة بها على نطاق واسع. لكن أسلوبها في الديكور الخريفي يشمل الموسم بأكمله، وليس فقط هاتين العطلتين. على الرغم من الانتقادات الشائعة بأن أسلوب ستيوارت التفصيلي في الصياغة يستغرق وقتًا طويلاً للغاية، ومع مرور السنين، قدمت أفكارًا أكثر تبسيطًا. تعتبر مشاريع الديكور الموسمية الأبسط هذه أيضًا ميسورة التكلفة، وغالبًا ما تستخدم الأشياء التي يتم العثور عليها في الخارج.
يتميز أسلوبها في الديكور الخريفي ببعض الصفات المميزة التي تجعل من السهل محاكاتها. هناك تركيز على اللون، مما يعكس الأشكال المتغيرة للأوراق في الشمال الشرقي، حيث تقع ممتلكاتها وحدائقها. كما أنها تقدم عروضًا باستخدام المنتجات الموسمية (مثل القرع والتفاح والقرع)، وبعضها صالح للأكل، لذا فإن سحر مطبخها هو موضوع في إبداعاتها البصرية. فيما يلي بعض مظاهر ديكور الخريف الأكثر شهرة ودائمة والتي يمكنك تجربتها في المنزل.
القرع كمزهريات الزهور
من العناصر المتكررة في ديكور سقوط مارثا ستيوارت هو اليقطين المتواضع. تتميز ديكورات الهالوين الشهيرة الخاصة بها بفوانيس جاك وقرع من جميع الأنواع، ولكنها تتميز أيضًا بوجود قرع يلعب دور البطولة في العروض غير المخصصة للعطلات. يمكن ترك هذه الزخارف ذات الطابع الخريفي طوال موسم الخريف وخلال عيد الشكر. يؤدي قطع قمم هذه القرع واستخراجها إلى تحويلها إلى مزهريات زهور سهلة الاستخدام: ما عليك سوى إدخال وعاء بلاستيكي به ماء للحفاظ على مظهر الأزهار المقطوعة طازجًا.
أصبحت الأوراق المطلية بالذهب سهلة
بارك مارثا ستيوارت وعلبتها من الطلاء الذهبي (حتى أنها أنشأت علامتها التجارية الخاصة). لقد كانت إحدى طرقها المفضلة منذ فترة طويلة لتحويل الأشياء العادية. يمكن أن تضيف أوراق الرسم وأقماع الصنوبر والسيقان والأشياء الأخرى لمسة من السحر إلى ديكور الخريف وعروضه، خاصة على خلفية داكنة. كما تعمل عناصر التصميم الذهبية والفضية وغيرها من عناصر التصميم المعدنية بشكل جيد خلال موسم العطلات الشتوية. دافع ستيوارت عن فكرة أن المواد الطبيعية البسيطة تصنع ديكورًا رائعًا للعطلات، وأن لمسة من الطلاء المعدني تضيف بريقًا ولمعانًا.
اكاليل سهلة مصنوعة من مواد العلف
غالبًا ما كانت براعة مارثا ستيوارت في مجال البستنة هي التي ساهمت في أسلوبها في الديكور والحرف اليدوية. كان صنع أكاليل الزهور من أشهر موضوعات الديكور الخريفي. غالبًا ما كانت تستخدم المواد الطبيعية المستخدمة في العلف، مثل أكواز الصنوبر، ووركين الورد، وأوراق الشجر، وسيقان الزهور المجففة – وكلها وفيرة ويسهل العثور عليها، ومجانية إذا كان لديك إمكانية الوصول إلى مناطق الغابات والمروج. كان إطار إكليل الصفصاف نقطة البداية المفضلة، ويمكن إعادة استخدام هذه العناصر الحرفية غير المكلفة عامًا بعد عام. يمكن لصق السيقان المقطوعة في إكليل الزهور أو تثبيتها بسلك أو خيط أو غراء.
المكسرات هي سمة شعبية
في حين أن أوعية المكسرات في وجبات الخريف تعتبر لمسة لطيفة، فإن ديكور مارثا ستيوارت الخريفي غالبًا ما يتضمن المكسرات، مثل الجوز والكستناء والجوز البرازيلي، الملصقة على أكاليل الزهور أو التصميمات الزخرفية الأخرى. ولكن عند إضافتها إلى قطعة مركزية بسيطة للطاولة، فإنها تضيف لونًا وملمسًا صالحًا للأكل. تُثبت أوعية الجوز الخزفية الصغيرة الزهور البسيطة وأدوات الطعام والمناديل البرتقالية في هذه الشاشة الملونة. يكمل الملمس الترابي للمكسرات أدوات المائدة والأواني الزجاجية الذهبية المتلألئة، ولهذا السبب يمكن استخدام المكسرات لإلهام مجموعة كاملة من القطع المركزية للعطلات ذات الطابع الطبيعي.
عروض الأزهار الريفية
بالإضافة إلى تصميم تنسيقات زهور موسمية مذهلة مع زهور متاجر الزهور، أظهرت مارثا ستيوارت أيضًا تصميم عروض داخلية وخارجية رائعة باستخدام الزهور التي تم العثور عليها أو الحصول عليها. يعد هذا الأسلوب في تزيين الخريف بمواد يسهل العثور عليها (ومجانية!) أمرًا ممتعًا ومرضيًا. يمكن لمواد مثل الأشواك ووركين الورد وسيقان التوت المجفف وأزهار الحديقة والمروج المختلفة أن تقدم عرضًا ملفتًا للنظر للشرفة الأمامية. إحدى المزايا الرائعة لصنع العروض باستخدام مواد نباتية مجففة وخاملة هي أنها تدوم طويلاً ولا تحتاج إلى الماء لتبقى طازجة.
قطع مركزية للطاولة مصنوعة من المنتجات الموسمية
اترك الأمر لمارثا ستيوارت لرفع مستوى مفهوم الوفرة الأساسي الخاص بها لإلهام قطعة الديك الرومي الإبداعية لعيد الشكر والمصنوعة بالكامل من الفواكه والخضروات الموسمية. من المؤكد أن هذا المشروع الحرفي أكثر تعقيدًا من بعض أفكار الديكور الخريفية الأخرى، ولكنه أيضًا صالح للأكل في الغالب. يحتوي الديك الرومي على جسم من اليقطين والبطاطا الحلوة، وأوراق الشجر والرأس مصنوعة من مجموعة من المنتجات، بما في ذلك التوت البري والتفاح والفلفل والجوز والذرة الهندية. يمكن ربطها بالغراء الساخن أو أعواد الأسنان (أعواد الأسنان هي الخيار الأفضل للسماح بتناول المنتجات لاحقًا).
يعرض عطلة ليلية ذكية
غالبًا ما يتم تصميم زينة عيد الهالوين الخاصة بمارثا ستيوارت ليتم عرضها بعد حلول الظلام أو لخدعة أم حلوى أو للحفلات. لكن بعضها محايد بشكل فني، مما يجعلها مناسبة للاستخدام بعد عيد الهالوين وخلال عيد الشكر. تتميز شاشة عرض Jack-o’-lantern المعاد تصميمها بقرع الإرث الملون. يتم عمل الثقوب البسيطة باستخدام كرة البطيخ وسكين صغير، وتعد مصابيح LED التي تعمل بالبطارية طريقة سهلة لإشعالها. إنه خيال خريفي متوهج ينتقل بسهولة من عيد الهالوين إلى عطلة الشتاء، حيث يتحول الموسم نحو أيام أقصر وليالي أطول.