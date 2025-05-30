أفضل رهانات لتومي بول كارين خاشانوف ، لورينزو موسيتي ماريو نافون

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يستمر بطولة الفرنسية المفتوحة يوم الجمعة مع ثماني مباريات في جولة 32.

كارلوس الكاراز وهولجر رون وتومي بول ولورنزو موسيتي كلها في العمل ، لكن العنوان الرئيسي للأشخاص على هذا الجانب من المحيط الأطلسي هو المواجهة الأمريكية بين فرانسيس تيافوي وسيباستيان كوردا.

دعنا نقفز إلى أفضل رهاناتنا لعمل يوم الجمعة على الطين في رولاند جاروس.

2025 French Open Day 6 أفضل الرهانات

تومي بول (-130) ضد كارين خاشانوف ، تقريبا. 6:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة

احتاج تومي بول إلى كل جزء من خمس مجموعات لإرسال Marton Fucsovics في الجولة 2 ، لكنه تقدم وسحبه لطيف للغاية بالنسبة للمستقبل المتوقع.

بول ، الذي لم يسبق له مثيل في الجولة الثالثة في بطولة فرنسا المفتوحة ، أسقط أول مجموعتين ضد فوكسوفيكس ، لكنه قاتل لكسب موعدًا مع كارين خاشانوف.

في حين أن الذهاب إلى خمس مجموعات في الجولة 2 بعيدة عن أن يكون اللاعب الذي يتمتع بالمعالم السياحية في هذه البطولة ، فإن Paul’s Endurance and Stamina ليسوا مصدر قلق.

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إن Khachanov ، مثل بول ، مريح أيضًا في التعمق في المباريات ولديه محرك مثير للإعجاب ، لكن الأمريكي لديه سقف أعلى في هذه المباراة ويجب أن يكون قادرًا على لعب أسلوب تنس أكثر راحة مما كان مضطرًا ضد فوكسوفيكس.

يبدو أن سوق المراهنة يبالغ في رد فعله قليلاً في مباراة بول السابقة ، وقد حصل على قيمة يوم الجمعة المفضل.

المسرحية: تومي بول (-130 ، فاندويل)

ماريانو نافون (+570) مقابل لورينزو موسيتي ، تقريبا. 5 صباحا وآخرون

المسار موجود أمام لورينزو موسيتي ليتم عمقه في بطولة 2025 الفرنسية المفتوحة.

إنه مفضل هائل في جولة 32 ضد ماريانو نافون ، وإذا كان بإمكانه التنقل في مواجهة محتملة مع هولجر رون في الجولة 4 ، فسيكون مفضلًا مكتنزة على من يخرج من القسم السفلي من الربع.

ومع ذلك ، فإن نافون هو خصم أصعب من هذه الصعاب.

لقد اهتم الأرجنتيني بالفعل باثنين من المعارضين الصعبة ، براندون ناكاشيما وريلي أوبيلكا ، وكان لديه عرضان آخران مشجعين على الطين أثناء التأرجح الأوروبي.

لم يضع موسيتي قدمًا خطأ في باريس ، لكنه بالكاد يواجه تحديًا. تبدو هذه الاحتمالات مضخمة قليلاً ، و Navone يستحق رشها كخسارة ضخمة.

المسرحية: ماريانو نافون (+570 ، فاندويل)

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.