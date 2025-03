أفضل رهان لبطولة سانت جون NCAA

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



عاصفة القديس يوحنا الحمراء هي نخب المدينة.

بقيادة Rick Pitino ، لدى Johnnies التفاح الكبير الكامل وراءهم أثناء دخولهم الرقص الكبير باعتباره المصنفة رقم 2 مسلحة مع تطلعات لجعلها عميقة في مارس لأول مرة منذ عام 1999.

هذا ليس صدفة ، أيضا.

لا يقتصر الأمر فقط على Johnnies (30-4 ، 18-2) ، واحد من أفضل السيرة الذاتية في البلد بأكمله ، ولكن ملفهم الإحصائي يدعم سجلهم.

المزيد عن ذلك ، بالإضافة إلى عرض تسجيل حصري من أصدقائنا في قيصر أدناه.

التنبؤ بجنون القديس يوحنا

إنها لحظة حقيقية بنفسك بالنسبة لجحافل مؤيدي العاصفة الحمراء المخلصين الذين تساءلوا-وإذا كانوا صادقين ، مشكوك فيه-إذا كان هذا اليوم سيأتي.

في هذه المرحلة ، ترتد عربة سانت جون ، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد مجال للمزيد. وإذا كنت شخصًا يحب أن يكون لديك بونت ، فقد توصلنا إلى بعض الطرق المختلفة التي يمكنك من خلالها الحصول على بعض البشرة في اللعبة لما يمكن أن يكون شهرًا سحريًا في جوثام.

ملاحظة: بسبب لوائح الولاية ، لا يمكنك عمل أي رهان في سانت جون في نيويورك ، على الرغم من أن الفريق هو لعبة عادلة في نيو جيرسي والولايات المجاورة الأخرى.

أول طريقة – وأبسط – لدعم Johnnies هي مجرد رهان في المستقبل.

اختيار بطولة سانت جون NCAA

العاصفة الحمراء هي 30/1 للفوز بها جميعًا في العديد من الكتب الرياضية ، مما يجعلها المفضلة في المرتبة السابعة. إذا كنت تعتقد أن هذه خطوة بعيدة جدًا ، فيمكنك لعب العاصفة الحمراء لجعل Final Four (+600) أو لعبة البطولة (18/1) أيضًا.

خيار آخر هو اندلاع Moneyline الشهير.

ما يعنيه هذا هو أنك تراهن على الفوز قبل كل لعبة وتستغرق حصتك الأصلية بالإضافة إلى الربح ووضعها على العاصفة الحمراء للفوز في المباراة التالية. غالبًا ما توفر هذه الاستراتيجية قيمة أكبر من مجرد المراهنة على الصعاب الصريحة في البطولات ، وتمنحك مرونة في النزول إذا شعرت أنها ستنتهي.

القيام ببعض الرياضيات السريعة والرياضية: إذا كان مسار القديس يوحنا هو أوماها ، كانساس ، تكساس تك ، فلوريدا ، أوبورن ، ودوق ، فمن المحتمل أن يكون التمرير الخاص بك يتجاوز مواجهة 28/1 التي ستحصل عليها فقط لدعم العاصفة الحمراء في سوق العقود المستقبلية.

من المؤكد أن المسار يبدو مختلفًا عن ذلك ، لكن النقطة المهمة هي أنه إذا كان لديك الانضباط والصبر ، فهذا يستحق التفكير في خيار التمرير بدلاً من ذلك.

ولكن قد تكون هناك فرصة أفضل لأولئك الذين يتطلعون إلى القفز على عربة Johnnies قبل أن تخرج من محطة Penn.

ماذا لو قلت لك ذلك – إذا كنت تشعر بالضيق بعض الشيء – يمكنك أن تحصل بشكل أساسي على سانت جون في 80/1 للفوز بالبطولة من خلال المراهنة على RJ Luis Jr. لتكون أفضل لاعب متميز؟

اسمحوا لي أن أشرح.

سانت جونز ليس عرضًا فرديًا ، كما أنه ليس له نجم على مستوى Cooper Flagg أو Johni Broome ، لكن لويس هو العناوين الرئيسية للعاصفة الحمراء. حصل على لقب أفضل لاعب في الشرق Big East ، وهو فريق ثاني أمريكي ، وقاد Johnnies في التسجيل. إنه القش المثل الذي يثير المشروب.

إذا قام فريق Johnnies بسحب The Unhingbally والفوز بالبطولة ، فمن الصلة أن LUIS سيتم تسمية لاعب في البطولة. إنها ليست علاقة مباشرة ، لكنها قريبة جدًا.

جاء سبعين من الفائزين البالغ عددهم 82 فائزًا من فريق MOP من فريق الفوز بالبطولة ، وكان آخر لاعب يفوز بالشرف من الجانب الخاسر هو Hakeem Olajuwon في عام 1983.

هناك خطر أكثر قليلاً من هذا الطريق من مجرد السير في الطريق البسيط المهددة للعاصفة الحمراء في 28/1 ، لكن الاتجاه الصعودي لدعم لويس للفوز في MOP في 80/1 يستحق المخاطرة على الإطلاق.

هل تعتقد أن سانت جون يمكن أن يذهب على طول الطريق؟

