أفضل رهان لصدفة ACC يوم الخميس

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



سيشتاقانان مريران مفصولان على بعد حوالي 100 ميل فقط مساء الخميس.

ستجتمع واحدة من أطول المنافسات في الرياضة و NC State و Wake Forest على الشبكة للموسم 117 على التوالي يوم الخميس ، حيث يتطلع كلا برامج ACC إلى الوصول إلى 3-0 في الموسم.

على الرغم من اللعب على الطريق ، فإن NC State هو مفضل 7.5 نقطة ، ويجلس المجموع عند 53.5 نقطة.

NC State مقابل Wake Forest Odds ، التنبؤ

كان الكثير من التفاؤل حول ولاية نورث كارولاينا القادمة إلى عام 2025 يتعلق بإمكانات قورتربك CJ Bailey بعد حملة طالبة رائعة.

كانت العوائد المبكرة على هذا الاعتقاد في بيلي واعدة.

يمكنك تفكيك عروض Wolfpack في أول فوزتين على إيست كارولينا وفرجينيا ، لكن ذلك كان أكثر على دفاع فوضوي ، بدلاً من الجريمة.

في الواقع ، من المحتمل أن يكون Wolfpack 1-1 في أحسن الأحوال إذا لم يكن لبيلي.

أكمل بيلي 70 في المائة من تصاريحه مقابل 518 ياردة واثنين من الهبوط من خلال مباراتين ، وقد حصل على ثلاث درجات أخرى.

على الرغم من أن بيلي هو نجم العرض ، إلا أنه حصل على فريق دعم كبير في رالي ، والذي يتصدره الركض في هوليوود.

كان Smothers ، الذي بدأ حياته المهنية في أوكلاهوما ، بمثابة الوحي لـ Wolfpack ، حيث بلغ متوسطه 6.2 ياردة لكل حمل خلال الموسمين الماضيين لدولة NC.

مع Smothers و Bailey ، يمكن لـ Wolfpack الحفاظ على الدفاعات صادقة. إذا قمت بتحميل ما يصل إلى إيقاف التشغيل ، فقد أثبت بيلي أنه ممر فعال. إذا حاولت احتواء لعبة النجاح ، يسعد NC State بمضغك على الأرض.

عادةً ما تشتهر فرق ولاية ديف دورين بالدفاع عن العض ، لكن هذا العام قد يكون هذا هو الجريمة التي تدفع الحافلة بفضل النجمتين في الملعب الخلفي.

المراهنة على كرة القدم الجامعية؟

وعلى الرغم من وجود بعض اللحظات المتقلبة لـ Wolfpack ككل خلال أول مباراتين ، فقد بدت شمامسة الشيطان أقل إقناعًا.

اهتمت ويك فورست بـ FCS Western Carolina في الأسبوع الثاني ، لكن المباراة الافتتاحية للموسم ضد Kennesaw State ، واحدة من أسوأ الفرق في FBS ، كانت كارثة تقريبًا.

تم الاحتفاظ بشمامسة الشيطان إلى 10 نقاط فقط من قبل البوم ، وإذا لم يكن الأمر بالنسبة إلى بات ، فسيتم تحديد اللعبة في الوقت الإضافي.

فاز قورتربك روبي آشفورد بشكل أساسي في تلك اللعبة بمفرده عن ويك فورست ، لكنه سيحتاج إلى مزيد من المساعدة ضد دفاع ولاية نورث كارولاينا الذي يجب أن يتحسن بعد عرض اثنين من العروض ضد فرجينيا وشرق كارولينا من البوابات.

هذه جريمة Wake Forest مصممة خصيصًا لـ Wolfpack ومنسق الدفاع الجديد DJ Eliot للحصول على الأمور بشكل صحيح. حتى الآن ، أظهرت الشمامسة أنه إذا كنت تحتوي على Ashford ، فلن يكون تهديدًا كبيرًا في مكان آخر.

يجب أن يكون لدفاع Wolfpack هذا تحت السيطرة ، مما يسمح لـ Bailey والجريمة بالحصول على الانفصال الذي نحتاجه لتغطية هذا الرقم على الطريق.

وقد لا ترغب في التوقف عند هذا الحد.

قبل ثلاثة أسابيع ، شعرت أن ACC كانت نتيجة مفرطة. كان كليمسون هو المرشح المفضل ، حيث قامت ميامي ولويزفيل و SMU بأعمل فرق لمقابلة النمور في لعبة اللقب.

ليس بهذه السرعة.

لقد فتحت صراعات كليمسون من البوابات الأمور في لجنة التنسيق الإدارية ، وإذا تمكن Wolfpack من فرز دفاعهم ، فإنهم يتمتعون بالملف على أنه نائم جدير بالاهتمام فيما يمكن أن يكون دموعًا ملكية طويلة بين نصف دزينة.

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.