أفضل رهان للعبة 3 يوم السبت

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



أعاصير كارولينا لها ظهورهم على الحائط.

بعد إجراء عمل سريع لنيو جيرسي ديفيلز وواشنطن العاصفة في أول جولتين من تصفيات كأس ستانلي ، يتم تخطي العصي من قبل فلوريدا بانثرز.

تفوقت فلوريدا على كارولينا 10-2 في أول مسابقتين من نهائيات المؤتمر الشرقي ، والآن تنتقل السلسلة إلى ولاية صن شاين للألعاب 3 و 4.

الفهود هم -140 المفضل للفوز في اللعبة 3 ، و 820 للتقدم إلى كأس ستانلي.

ما يجب أن يكون أكثر إحباطًا بالنسبة للأعاصير هو أننا رأينا هذا الفيلم من قبل.

فقدت العصي 14 مباراة متتالية في نهائيات المؤتمر الشرقي منذ عام 2009 ، واكتسحهم الفهود في نفس الجولة قبل موسمين. نفس المشكلات من مخارج التصفيات الأخيرة في كارولينا ، بما في ذلك العام الماضي على أيدي رينجرز ، لا تزال تعاني من ذلك.

كان تحقيق الأهداف متقطعًا ، ولا يمكن للعصي أن يسجلوا طريقهم من أي مشكلة.

تمكنت كارولينا من التنمر في طريقها من خلال فرق أضعف من 5 على 5 مثل الشياطين المغلقة والعواصم ، لكن الفهود حيوان مختلف تمامًا. وقد أجبر هذا كارولينا على الذهاب إلى الخطة ب ، وهو شيء كافح معه تحت رود بريندامور.

الرهان على NHL؟

تباهت فلوريدا ببعض من أفضل الأرقام 5 على 5 في NHL هذا الموسم ، والقطط تتمتع بميزة مميزة في الهدف ولديها قوة نجوم أكثر بكثير من الأعاصير.

وبعبارة أخرى ، من غير المرجح أن يكون لدى الأعاصير طريقهم مع الفهود كما فعلوا مع الشياطين والعواصم ، الذين لم يتمكنوا من مواكبة كارولينا في 5 إلى 5.

للتغلب على الفهود ، تحتاج الأعاصير إلى اللعب بالقرب من لعبة مثالية ، والتي يصعب تحقيقها بشكل لا يصدق.

المسرحية: الفهود -140

لماذا تثق في الرهان في نيويورك بوست

Michael Leboff هو من محبي جزر الجزر منذ فترة طويلة ، ولكنه رهان رياضي منذ فترة طويلة مع 10 سنوات من الخبرة في صناعة المقامرة. إنه يحب استخدام نظرية اللعبة لمساعدة اللاعبين على الفوز بسباحات قوسين ، والعثور على لقطات طويلة ، وتعلم كيفية التغلب على السوق في الرياضة السائدة والمتخصصة.